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Эндокринолог рассказала о связи лишнего веса и диабета

Эндокринолог Нечаева: лишний вес способен провоцировать развитие диабета
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Лишний вес может осложнять течение множества заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их. Об этом 21 октября «Известиям» сообщила к.м.н., врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева.

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Так, по ее словам, ожирение считается одной из причин развития диабета 2-го типа.

«Наличие жировой ткани является опасным фактором, приводящим к тому, что инсулин, который вырабатывается в организме не попадает в мышцы и печень. То есть, простыми словами, на начальном этапе с поджелудочной железой всё в порядке, она вырабатывает достаточно количество инсулина, но жировая ткань блокирует его попадание по назначению. В результате не запускаются те обменные процессы, которые должны работать в организме здорового человека и у пациента повышается уровень глюкозы», — сказала врач.

Такая ситуация может продолжаться годами, приводя и к формированию микрососудистых осложнений из-за высокого уровня глюкозы и к постепенному истощению выработки инсулина, добавила она.

«Диабет 2-го типа на начальных стадиях связан не с дефицитом инсулина, а с инсулинорезистентностью, в отличие от диабета 1-го типа, когда поджелудочная железа просто не вырабатывает инсулин в достаточном количестве. Тем не менее из-за того, что уровень глюкозы повышается, результат получается примерно одинаковым. Прежде всего страдают почки, органы зрения, нервные окончания, прогрессирует атеросклероз в сосудах сердца, головного мозга, конечностях, что приводит к существенному снижению качества жизни», — сказала Нечаева.

При этом, как только масса тела снижается, восстанавливается чувствительность к собственному инсулину и уровень сахара крови начинает снижаться, отметила врач.

«Очень важно начать снижение массы тела своевременно, чем раньше, тем лучше, еще до того, как разовьются серьезные осложнения сахарного диабета», — сказала она.

В августе эндокринолог, диабетолог Анас Альфарадж рассказал, что диабет может угрожать здоровью глаз и зрению. Опасность в первую очередь грозит микрососудам, отвечающим за кровоснабжение глаз. Когда в крови начинает расти сахар, он становится токсичным для организма. И это напрямую влияет на сосуды.

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