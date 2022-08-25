Врач назвал последствие диабета для глаз

Эндокринолог, диабетолог Анас Альфарадж рассказал, что диабет может угрожать здоровью глаз и зрению.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 25 августа, специалист рассказал, что опасность грозит микрососудам, отвечающим за кровоснабжение глаз.

«Когда в крови начинает расти сахар, он становится токсичным для организма. И это напрямую влияет на сосуды — начинается их разрушение. В первую очередь начинают страдать именно мелкие сосуды или так называемые микрососуды, которые в основном находятся в глазах и почках», — объяснил врач.

По его словам, если у человека имеются отклонения на уровне микрососудов глаз, то это значит, что заболевание уже зашло достаточно далеко, пишет сайт kp.ru. Он отметил, что «глаза — это зеркало здоровья пациента с диабетом».

Альфарадж подчеркнул, что зрение может пострадать из-за диабета, но обычно это происходит на поздних этапах заболевания. В этой связи очень важно вовремя начать терапию и выполнять рекомендации врача.

Ранее в августе врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов предупредил, что ожирение может привести к диабету. По его словам, ожирение является частью метаболического синдрома. Оба эти состояния могут приводить к серьезным заболеваниям, пишет RT.

В июле врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие фрукты и ягоды можно есть людям с диабетом. По ее словам, количество фруктов должно быть умеренным, особенно с большим содержанием сахара — виноград, хурма, арбузы, дыни, очень сладкие ягоды, бананы.

Специалист пояснила, что при диабете второго типа фрукты и ягоды стоит употреблять в небольшом количестве. Кроме того, таким людям стоит придерживаться строгой диеты. В противном случае существует риск столкнуться с ожирением, сообщает телеканал «360».

В апреле главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов дал рекомендации по питанию для страдающих сахарным диабетом. К вредным продуктам для таких пациентов он отнес те, в которых содержится много легкоусвояемых углеводов — сахар, мед, соки, варенье. Они приводят к резкому повышению сахара в крови. Также специалист назвал вредными для диабетиков продукты, богатые животными жирами, — сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса, сообщает телеканал «Звезда». По его словам, желательно исключить жареные продукты, так как они могут ухудшить работу инсулина в организме и способствовать развитию ожирения.

К полезным же продуктам врач отнес овощи, кроме картофеля и зрелых бобовых, фрукты, белковые продукты — рыба, белок яйца, индейка, нежирные сорта мяса и творога.