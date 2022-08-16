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Эндокринолог рассказал об опасных последствиях ожирения

Эндокринолог Русанов рассказал о разнице между ожирением и метаболическим синдромом
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Метаболический синдром — это комплекс факторов, увеличивающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. О причинах такого состояния и разнице между ожирением и метаболическим синдромом «Известиям» рассказал врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов.

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Как пояснил эксперт, ожирение представляет собой хроническое заболевание, связанное с избытком подкожно-жировой клетчатки. Выделяют верхний (абдоминальный) и нижний (гиноидный) тип ожирения. В свою очередь метаболический синдром включает в себя несколько элементов.

«Абдоминальное ожирение — вид ожирения по типу «яблока», при котором избыток жировой клетчатки преимущественно располагается в области живота, артериальная гипертензия — повышение артериального давления, дислипидемия — повышение уровня холестерина крови, нарушение соотношения «хорошей» и «плохой» фракции холестерина, гипергликемия — повышение уровня сахара крови, инсулинорезистентность — невосприимчивость организма к собственному инсулину, главная роль которого транспорт глюкозы из крови в клетки», — перечислил врач.

По словам Русанова, инсулинорезистентность — главная причина сахарного диабета, так как сахар остается в крови и в клетки не поступает. При этом уровень инсулина в крови значительно повышается, что также может негативно влиять на состояние здоровья, например в части риска онкологических заболеваний.

Врач указал, что ожирение является частью метаболического синдрома. Оба эти состояния могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт), к болезням печени и желчевыводящих путей, к онкологическим заболеваниям, сахарному диабету 2 типа, синдрому обструктивного апноэ сна, нарушениям половой функции у мужчин и женщин, включая бесплодие.

«Таким образом, ожирение, особенно в рамках метаболического синдрома, может оказать существенное влияние на качество и продолжительность жизни. Все компоненты метаболического синдрома являются модифицируемыми, то есть существуют эффективные способы снизить негативное влияние перечисленных факторов риска», — подчеркнул эндокринолог

В качестве профилактики серьезных осложнений метаболического синдрома специалист посоветовал снизить массу тела, отказаться от вредных привычек, контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также регулярно наблюдаться у врача.

«Я бы рекомендовал в первую очередь сосредоточится на снижении массы тела. С одной стороны, снижение веса будет благоприятно влиять на все остальные компоненты метаболического синдрома. При снижении массы тела стабилизируется уровень артериального давления, холестерина, сахара, инсулина крови. С другой стороны, снижение массы тела является наиболее сложной задачей и в значительной степени зависит от действий самого пациента», — отметил Русанов.

Он добавил, что в основе терапии ожирения всегда стоит изменение образа жизни: соблюдение низкокалорийного характера питания и увеличение физической активности.

5 июля бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Наталья Бордан рассказала, что снизить вес самостоятельно пациенту с ожирением практически невозможно. По ее словам, помощь врача необходима не только для того, чтобы обезопасить пациента от вредных диет, которые могут привести к анорексии впоследствии, но также и сделать процесс похудения более эффективным. Эксперт предупреждает: в большинстве случаев через какое-то время вес вернется, так как все процессы в организме человека направлены на сохранение жиров.

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