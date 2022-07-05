Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО
Общество
Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
Мир
Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго
Общество
Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19
Происшествия
Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Мир
Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Врач назвала наиболее эффективный метод лечения ожирения

Врач Бордан рассказала, что пациенты с ожирением живут в среднем на 10 лет меньше
0
Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинское сообщество по всему миру давно относит ожирение к серьезному заболеванию, которое само по себе требует лечения и наблюдения специалиста. Так, снизить вес самостоятельно пациенту с ожирением практически невозможно, заявила «Известиям» врач, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Наталья Бордан.

Вся соль в стрессе: что становится основными причинами ожирения
От серьезных проблем с лишним весом сейчас страдают от 25 до 35% россиян

По ее словам, помощь врача необходима не только для того, чтобы обезопасить пациента от вредных диет, которые могут привести к анорексии впоследствии, но также и сделать процесс похудения более эффективным. Эксперт предупреждает: в большинстве случаев через какое-то время вес вернется, так как все процессы в организме человека направлены на сохранение жиров.

«Ожирение приводит не только к социальным проблемам: буллингу, сложности в выполнении повседневных действий (таких как поиск одежды, использование транспорта, пребывание в общественных местах и некоторых других), — но и к серьезным проблемам со здоровьем: развитию сахарного диабета 2 типа, гипертонии, артрита, апноэ сна и даже некоторых онкологических заболеваний. Исследования показывают, что пациенты с ожирением живут в среднем на 10 лет меньше, чем люди без этого заболевания», — подчеркнула Бордан.

Она отметила, что пациенты с ожирением и избыточным весом не склонны обращаться к врачу — чаще всего они пытаются похудеть самостоятельно. В результате к специалисту такие пациенты попадают в момент, когда у них уже развиваются сопутствующие заболевания.

По мнению врача, такая ситуация объясняется стигматизацией и травлей пациентов с данным заболеванием со стороны общества. Это только усугубляет состояние людей с ожирением, приводя к стрессу, а в некоторых случаях даже к депрессии.

Как уточнила Бордан, наиболее эффективным методом лечения ожирения на сегодняшний день является бариатрическая операция.

«Бариатрия — это клинически одобренный и доказавший на многолетней практике свою действенность способ борьбы с ожирением. В России некоторые пациенты даже могут получить такую операцию бесплатно за счет государства. К сожалению, из-за небольшого количества квот многим пациентам приходится ждать операцию в течение нескольких месяцев или даже лет. Но врачи надеются на то, что в ближайшее время возможность получения бесплатной хирургической помощи расширится для пациентов с ожирением», — резюмировала специалист.

В декабре прошлого года было опубликовано исследование, согласно которому каждый пятый россиянин имеет генетическую предрасположенность к ожирению, а пассивный образ жизни в совокупности с генетической расположенностью увеличивает негативный эффект в два раза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022