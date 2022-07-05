Врач назвала наиболее эффективный метод лечения ожирения

Медицинское сообщество по всему миру давно относит ожирение к серьезному заболеванию, которое само по себе требует лечения и наблюдения специалиста. Так, снизить вес самостоятельно пациенту с ожирением практически невозможно, заявила «Известиям» врач, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Наталья Бордан.

По ее словам, помощь врача необходима не только для того, чтобы обезопасить пациента от вредных диет, которые могут привести к анорексии впоследствии, но также и сделать процесс похудения более эффективным. Эксперт предупреждает: в большинстве случаев через какое-то время вес вернется, так как все процессы в организме человека направлены на сохранение жиров.

«Ожирение приводит не только к социальным проблемам: буллингу, сложности в выполнении повседневных действий (таких как поиск одежды, использование транспорта, пребывание в общественных местах и некоторых других), — но и к серьезным проблемам со здоровьем: развитию сахарного диабета 2 типа, гипертонии, артрита, апноэ сна и даже некоторых онкологических заболеваний. Исследования показывают, что пациенты с ожирением живут в среднем на 10 лет меньше, чем люди без этого заболевания», — подчеркнула Бордан.

Она отметила, что пациенты с ожирением и избыточным весом не склонны обращаться к врачу — чаще всего они пытаются похудеть самостоятельно. В результате к специалисту такие пациенты попадают в момент, когда у них уже развиваются сопутствующие заболевания.

По мнению врача, такая ситуация объясняется стигматизацией и травлей пациентов с данным заболеванием со стороны общества. Это только усугубляет состояние людей с ожирением, приводя к стрессу, а в некоторых случаях даже к депрессии.

Как уточнила Бордан, наиболее эффективным методом лечения ожирения на сегодняшний день является бариатрическая операция.

«Бариатрия — это клинически одобренный и доказавший на многолетней практике свою действенность способ борьбы с ожирением. В России некоторые пациенты даже могут получить такую операцию бесплатно за счет государства. К сожалению, из-за небольшого количества квот многим пациентам приходится ждать операцию в течение нескольких месяцев или даже лет. Но врачи надеются на то, что в ближайшее время возможность получения бесплатной хирургической помощи расширится для пациентов с ожирением», — резюмировала специалист.

В декабре прошлого года было опубликовано исследование, согласно которому каждый пятый россиянин имеет генетическую предрасположенность к ожирению, а пассивный образ жизни в совокупности с генетической расположенностью увеличивает негативный эффект в два раза.