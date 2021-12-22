Исследование показало генетический риск ожирения у каждого пятого россиянина

Каждый пятый россиянин имеет генетический риск ожирения, а пассивный образ жизни в совокупности с генетической расположенностью увеличивает негативный эффект в два раза. Такие данные следуют из результатов исследования, опубликованного в международном научном журнале PLOS ONE.

Главный автор исследования Дмитрий Борисевич построил модель оценки индекса массы тела (ИМТ), согласно которой у людей с «плохой генетикой» ИМТ более чем на 5 пунктов выше, чем у людей с «хорошей наследственностью».

«Представьте, что при росте 180 см это почти 10 лишних кг по сравнению с вашим генетически удачливым соседом при одинаковом образе жизни. Одним из основных результатов исследования стало то, что между генетической компонентой и физической активностью наблюдается взаимодействие: если у вас плохая генетика в комбинации с низкой физической активностью, негативный эффект от пассивного образа жизни в два раза выше, чем среди остальных людей», — рассказал директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Как отметили в компании, актуальность исследования очевидна для России — у каждого пятого россиянина имеется мутация (ген FTO, мутация rs1421085), повышающая риск ожирения почти в два раза.

Директор по коммуникациям Genotek Дмитрий Храпунов, в свою очередь, отметил, что в связи с пандемией коронавируса большинство россиян предпочитают проводить новогодние каникулы дома, а пышное новогоднее застолье растягивается на несколько дней.

«Как показало исследование, подобный способ проведения праздников для людей с генетическими рисками ожирения вызывает мультиплицирующий эффект. Поэтому мы призываем вспомнить про прогулки на свежем воздухе, зимние виды спорта и сбалансированное сочетание застолья с физической активностью», — отметил Храпунов.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», какое должно быть оптимальное соотношение массы тела и роста. По ее словам, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение. ИМТ менее 18,5 — недостаточная масса тела.

Например, для человека ростом 170 см и вес более 73 кг будет считаться избыточным (ИМТ 25,3), а вес более 87 кг говорит о наличии ожирения первой степени (ИМТ 30.1).