Кардиолог назвала оптимальное соотношение массы тела и роста

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», какое должно быть оптимальное соотношение массы тела и роста.

Для оценки недостаточной, нормальной или избыточной массы тела у взрослых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать показатель ИМТ — индекс массы тела. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.

Согласно ВОЗ, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение. ИМТ менее 18,5 – недостаточная масса тела.

Например, для человека ростом 170 см и вес более 73 кг будет считаться избыточным (ИМТ 25,3), а вес более 87 кг говорит о наличии ожирения первой степени (ИМТ 30.1). По данным Росстата, распространенность избыточной массы тела и ожирения в России составляют 59,2 и 24,1% соответственно.

Сергеева подчеркнула, что повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска многих заболеваний — сердечно-сосудистых заболеваний (главным образом болезни сердца и инсульт), сахарного диабета 2-го типа, нарушения опорно-двигательной системы (в особенности остеоартрит — крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов); некоторых онкологических заболеваний, в том числе рак эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, желчного пузыря, почки и толстой кишки.

«Однако не у всех людей с избыточным весом выявляются ассоциированные патологические состояния. По данным многоцентровых исследований, у пациентов с ожирением в 10–40% случаев имеют место нормальные показатели сахара и холестерина в крови, артериального давления, в то же время у 10–27% лиц с нормальной массой тела выявляются нарушение углеводного обмена и нарушения обмена липидов. В настоящее время активно обсуждается целесообразность выделения группы пациентов с «метаболически здоровым ожирением», — добавила Сергеева.

К группе «метаболически здорового ожирения», как правило, относят людей, имеющих помимо ожирения еще одно дополнительное ассоциированное патологическое состояние (артериальная гипертензия, сахарный диабет и преддиабет, нарушение липидного обмена и другое) на фоне нормальной чувствительности тканей к инсулину.

Для оценки принадлежности к «метаболически здоровому» или «метаболически нездоровому» фенотипу российские кардиологи предлагают использовать соотношение окружности талии к окружности бедер. Их легко оценить самостоятельно при помощи мерной ленты. Метаболически нездоровый тип определяется при соотношении окружности талии к окружности бедер более 0,9 у мужчин и более 0,85 у женщин.

«Наличие избыточного веса или ожирения далеко не всегда приводит к проблемам со здоровьем, однако является поводом обратиться к врачу для проведения углубленного обследования. Однако при выявленных проблемах (артериальная гипертензия, снижение толерантности к глюкозе, нарушение липидного обмена) нормализация массы тела — один из немногих немедикаментозных методов лечения», — заключила Сергеева.

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