Кардиолог назвала оптимальное соотношение массы тела и роста

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», какое должно быть оптимальное соотношение массы тела и роста.

Для оценки недостаточной, нормальной или избыточной массы тела у взрослых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать показатель ИМТ — индекс массы тела. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.

Согласно ВОЗ, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение. ИМТ менее 18,5 – недостаточная масса тела.

Например, для человека ростом 170 см и вес более 73 кг будет считаться избыточным (ИМТ 25,3), а вес более 87 кг говорит о наличии ожирения первой степени (ИМТ 30.1). По данным Росстата, распространенность избыточной массы тела и ожирения в России составляют 59,2 и 24,1% соответственно.

Сергеева подчеркнула, что повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска многих заболеваний — сердечно-сосудистых заболеваний (главным образом болезни сердца и инсульт), сахарного диабета 2-го типа, нарушения опорно-двигательной системы (в особенности остеоартрит — крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов); некоторых онкологических заболеваний, в том числе рак эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, желчного пузыря, почки и толстой кишки.

«Однако не у всех людей с избыточным весом выявляются ассоциированные патологические состояния. По данным многоцентровых исследований, у пациентов с ожирением в 10–40% случаев имеют место нормальные показатели сахара и холестерина в крови, артериального давления, в то же время у 10–27% лиц с нормальной массой тела выявляются нарушение углеводного обмена и нарушения обмена липидов. В настоящее время активно обсуждается целесообразность выделения группы пациентов с «метаболически здоровым ожирением», — добавила Сергеева.

К группе «метаболически здорового ожирения», как правило, относят людей, имеющих помимо ожирения еще одно дополнительное ассоциированное патологическое состояние (артериальная гипертензия, сахарный диабет и преддиабет, нарушение липидного обмена и другое) на фоне нормальной чувствительности тканей к инсулину.

Для оценки принадлежности к «метаболически здоровому» или «метаболически нездоровому» фенотипу российские кардиологи предлагают использовать соотношение окружности талии к окружности бедер. Их легко оценить самостоятельно при помощи мерной ленты. Метаболически нездоровый тип определяется при соотношении окружности талии к окружности бедер более 0,9 у мужчин и более 0,85 у женщин.

«Наличие избыточного веса или ожирения далеко не всегда приводит к проблемам со здоровьем, однако является поводом обратиться к врачу для проведения углубленного обследования. Однако при выявленных проблемах (артериальная гипертензия, снижение толерантности к глюкозе, нарушение липидного обмена) нормализация массы тела — один из немногих немедикаментозных методов лечения», — заключила Сергеева.

Вместе с тем, многие люди сталкиваются и с обратной проблемой — недостаточным весом. Так, ИМТ ниже 18,5 является поводом для беспокойства. По словам гепатолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Сергея Вялова, дефицит массы тела вызван, как правило, тем, что калорий организм получает мало, а расходует много.

«Почему так? Кто-то просто мало ест. А у других еда не переваривается должным образом или пища не всасывается в кишечнике — эти варианты свидетельствуют о проблемах со здоровьем. Чаще всего расстройства пищеварения связаны с нарушением функции поджелудочной железы, а расстройства всасывания — с болезнями тонкого кишечника», — объясняет врач.