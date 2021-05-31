Ешь и стройней: диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты

Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают сбросить вес. Так, в этот список попали бобовые культуры, авокадо и клубника. Дали свои рекомендации и российские врачи-диетологи, с которыми пообщались «Известия». По их словам, могут помочь в этом деле капуста, фасоль, огурцы и даже некоторые специи. Подробности — в материале «Известий».

Рекомендации из США

Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают сбросить вес. Так, по словам диетолога Лорены Хьюберт, при похудении могут быть полезны бобовые культуры — в частности, бобы, чечевица, нут. Она утверждает, что их потребление ведет к умеренному сокращению веса даже при отсутствии ограничений по калорийности пищи.

Диетолог Роксана Эсани считает, что при похудении следует включить в рацион авокадо. «Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости. Это значит, что ваш аппетит удастся контролировать и вы насытитесь на более долгое время », — сказала специалист.

В свою очередь, диетолог Кери Ганс из Нью-Йорка рекомендует худеющим потреблять клубнику . В этой ягоде содержатся флавоноиды, которые, как показывают исследования, помогают поддерживать здоровый вес, пояснила Ганс.

Другие американские специалисты также посоветовали включить в рацион йогурт, сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис и фисташки.

Стоит взять на заметку

Наиболее эффективны для снижения веса продукты, содержащие белок, отметила в разговоре с «Известиями» врач-диетолог Дарья Русакова. Для переваривания и расщепления этих продуктов на аминокислоты организму требуется очень много энергии. Жиры и углеводы быстрее тратятся, быстрее расщепляются, а белковые продукты — мясо, рыба, молочные продукты, бобовые (источники растительного белка) — запускают и ускоряют еще и метаболизм, разогревают тело и способствуют сжиганию жира, объясняет специалист.

На самом деле продуктов, помогающих человеку сбросить вес, действительно очень много, рассказывает врач-диетолог Елена Соломатина.

— Первое, что приходит в голову, — это капуста. Во-первых, она содержит большое количество клетчатки, а, как известно, клетчатка создает объем и блокирует выделение гормона грелина. Капуста насытит, при этом она может использоваться абсолютно в любом виде: и в сыром, и в тушеном, и так далее. Но нам, конечно, полезнее есть ее именно в сыром виде, поскольку там содержится тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жир. Плюс в капусте содержится ряд витаминов, также есть и калий, который хорошо выводит жидкость из организма, более того, там есть и кальций, который тоже используется для похудения.

Ешь и стройней Фото: Global Look Press/Danny Gohlke

Полезны в этом деле также и огурцы: они, по большому счету, состоят из воды, то есть создают объем, как и капуста, и там тоже есть тартроновая кислота. Полезна и фасоль, особенно зеленая. Стручки фасоли даже добавляют в БАДы, которые понижают уровень сахара в крови, рассказывает врач-диетолог. Не стоит забывать и про рыбу, которая содержит хром. Чем больше у нас хрома в организме, тем легче глюкоза попадает в клетки и, соответственно, нам меньше хочется есть, особенно сладкого, подчеркивает Елена Соломатина.

— Такие специи, как имбирь, перец, всевозможные виды зелени вроде рукколы, базилика, а также горьковатые травки очень хорошо стимулируют обменные процессы и помогают быстрее перерабатывать съеденную пищу. Когда нам хочется выпить кофе с чем-то сладким, добавление ванили или корицы (но только натуральных) уменьшить это желание. Это такой способ обмануть организм. Кроме того, корица уменьшает уровень глюкозы в крови, а часто повышенный аппетит связан как раз с колебаниями ее уровня.

Прислушаться к желаниям организма

Далее идут продукты, богатые триптофаном: он содержится в индейке, грибах. Грибы вообще очень низкокалорийный продукт, они дают чувство насыщения, но при этом в них нет практически никаких калорий, рассказывает собеседница «Известий».

— Тем, кто имеет привычку «заедать» стресс, плохое настроение, скуку, я также советую продукты, богатые как триптофаном, так и магнием. Его много в гречке, овощах, а также в семечках, орешках. Магний успокаивает, и поэтому мы не так рвемся к холодильнику. Также мы не так к нему рвемся, когда у нас достаточное количество витаминов группы B в организме. Это тоже мясо, но постное, также они содержатся в цельнозерновых крупах, цельнозерновом хлебе. Сейчас много говорят о том, что нехватка витамина D тоже может приводить к возникновению лишнего веса. Поэтому стоит помнить о том, что он есть в морепродуктах, а также в печени трески — маленький кусочек с лихвой покрывает суточную норму витамина D.

Ешь и стройней Фото: Pexels

Очень важна и вода — для похудения она даже важнее, чем еда, подчеркивает врач-диетолог. «Наши митохондрии и вообще все энергетические субстанции именно в клетке, которые обеспечивают энергию и скорость метаболизма, должны работать в среде определенной вязкости. Также вода хорошо помогает блокировать аппетит. Зачастую мы путаем голод с жаждой, поскольку при обезвоживании человек чувствует усталость, ему хочется как-то себя взбодрить и часто он для этого ест, а, в общем-то, ему было достаточно просто попить, чтобы головной мозг начал нормально работать и перестал чувствовать себя уставшим », — объясняет Елена Соломатина.

Кроме того, хороши для сокращения веса и кисломолочные продукты.

— Дело в том, что кисломолочные продукты содержат полезные лактобактерии, бифидобактерии — в зависимости от того, пьем мы кефир или простоквашу. Поддержание нормальной микрофлоры — первое, с чего надо начинать. Наш аппетит регулирует наш кишечник, это такой второй мозг. Мы думаем, что мы хотим колбасы, ветчины или торт, а это не мы хотим, а те бактерии, которые, в частности, живут в нашем кишечнике. Поэтому какие-то острые желания часто бывают связаны с желаниями микробиоты нашего кишечника.

Важнее всего — здоровый рацион

Но если нам чего-то остро хочется, зачастую это сигнал организма о том, что нам просто чего-то не хватает, подчеркивает врач-диетолог.

Ешь и стройней Фото: Pexels

— Поэтому разнообразный рацион превыше всего. Конечно, есть продукты, которые способству ю т похудению, но если человек начинает преимущественно есть только их, а остальные отодвигать, то он может столкнуться с другой проблемой — ему просто не будет хват а ть каких-то других компонентов.

В целом, для того чтобы сбросить вес, человеку стоит руководствоваться суточной калорийностью, подходящей именно его организму, подчеркивает Дарья Русакова. Любые продукты питания — это калории, поэтому во всем нужно знать меру, заключила она.