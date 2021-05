Диетологи перечислили помогающие сбросить вес продукты питания

Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают сбросить вес. Рекомендации опубликовало издание Eat This, Not That!

«Для преобразования тела и стабильных результатов следует сосредоточиться на употреблении здоровой и питательной пищи в правильных порциях», — отметила 20 мая диетолог Лорен Хьюберт.

По ее словам, при похудении могут быть полезны бобовые культуры, куда входят бобы, чечевица, нут и другие. Их потребление ведет к умеренному сокращению веса даже при отсутствии ограничений на калорийность пищи.

Диетолог Роксана Эсани порекомендовала включить в рацион авокадо.

«Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости. Это значит, что ваш аппетит удастся контролировать, и вы насытитесь на более долгое время», — сказала специалист.

В свою очередь диетолог Кери Ганс из Нью-Йорка рекомендует худеющим потреблять клубнику. В этой ягоде содержатся флавоноиды, которые, как показывают исследования, помогают поддерживать здоровый вес, пояснила Ганс.

Другие специталисты, опрошенные изданием, также посоветовали включить в рацион йогурт, сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис и фисташки.

