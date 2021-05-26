Диетолог рассказала о правилах менее вредного употребления чипсов

Употребление чипсов можно сделать менее вредным, если следовать некоторым правилам. Об этом 26 мая заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Врач уточнила, что картофель сам по себе является полезным продуктом, но для усиления вкуса его дополняют небезобидными веществами, поэтому чипсы нужно брать без ароматизаторов. Однако в чипсах содержится и соль, которая задерживает в организме воду, и «вымывать» ее нужно тоже правильно.

«Буквально через полчаса после съедения надо выпить достаточно большое количество нормальных напитков. Это должна быть не сладкая газировка, а чай, сок без сахара или простая вода. Если мы так сделаем, то всю поступившую в организм соль мы размоем и выведем», — рассказала Белоусова в интервью радио Sputnik.

При этом диетолог отметила, что решить проблему высокой калорийности чипсов уже не так просто, поэтому постепенно нужно выводить этот продукт из рациона.

«Если хочется чипсов, то надо пройти мимо них один день, второй день — и так две недели. За это время сработает принцип «хочется-перехочется». Если вы выдержали две недели, то потом и желание должно пропасть. Если этого по каким-то причинам не произошло, то купите себе самую маленькую пачку чипсов, съешьте ее, а потом терпите до следующей пачки еще более двух недель», — посоветовала Белоусова.

Ранее, 21 мая, американский диетолог Лорен Манакер назвала картофельные чипсы самой опасной закуской при похудении. По ее словам, причиной набора веса является не только калорийность чипсов, а употребление вместе с ними соуса.