Напрасные старения: продажи БАДов с коллагеном выросли в 3,5 раза

С января по апрель в России было продано в два раза больше БАДов с коллагеном, чем в аналогичный период прошлого года, и в 3,5 раза больше, чем в это же время два года назад, подсчитали по запросу «Известий» в DSM Group. Люди принимают коллаген, чтобы сохранить молодость кожи, пояснили врачи. Этот вариант в десятки раз дешевле популярных нынче «уколов красоты». Правда, на сегодняшний день нет достаточного количества исследований об эффективности употребления коллагена, замечают специалисты.

Старость не пройдет

Продажи БАДов с коллагеном выросли в два раза в денежном выражении по сравнению с прошлым годом и в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом (рассматривался период январь–апрель 2021, 2020, 2019 годов), по данным DSM Group.

— Коллаген приобретает популярность среди населения. Его видов существует огромное количество, больше 40. Это один из материалов строения тканей. С возрастом синтез коллагена у человека уменьшается. Многие принимают его внутрь, чтобы поддержать здоровье и внешний вид. Это стало очень востребовано, — рассказал «Известиям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Главной задачей коллагена является укрепление всех соединительных тканей, пояснила заместитель гендиректора по маркетингу компании Solgar по России и странам СНГ Марина Камаева. По мере старения объем коллагена в организме постоянно снижается. Это приводит к образованию морщин, снижению подвижности суставов. Для поддержки и сохранения молодости организма многие обращаются к потреблению коллагена извне.

Причем к такой продукции прибегают уже с 25-летнего возраста, а это достаточно молодая и платежеспособная аудитория, которая готова вкладываться в собственное здоровье и экспериментировать, добавила председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Еще одним популярным БАДом для сохранения молодости является гиалуроновая кислота. Правда, она пользуется меньшим спросом. По данным DSM Group, ее продажи в денежном выражении за период январь–апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли только на 9% и на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом.

— Рост продаж коллагена может быть обусловлен тем, что отдельные бренды активно его продвигают, применяют различные маркетинговые ходы. В целом препараты на основе коллагена и гиалуроновой кислоты занимают пограничное положение между БАДами и косметической продукцией. Коллаген, например, раньше продавался в виде флакончиков с жидкостью для улучшения качества кожи. По факту это БАД, но на рынке обращался как косметическая продукция, — уточнил директор по развитию аналитической компании RNC-Pharma Николай Беспалов.

Экономят на уколах

С каждым годом люди становятся всё более требовательными к своей внешности, заметил врач диетолог-эндокринолог Алексей Калинчев. Затраты на инъекционную и аппаратную косметологию исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей. На этом фоне коллаген и прочие подобные средства выглядят как привлекательная возможность сэкономить.

— Женщины сегодня доживают до 80 и более лет, 40–50 лет — это, по сути, середина жизни, а не старость, как было раньше. Отсюда и иное отношение к себе. Раньше мало кто обращал внимание на состояние своей кожи в таком возрасте. Сейчас же хватаются за все доступные возможности, чтобы улучшить внешний вид, — объяснил Алексей Калинчев.

При этом, по его словам, далеко не все замечают улучшение качества кожи от приема коллагена. На сегодняшний день значимого количества исследований, подтверждающих эффективность употребления коллагена, пока нет, в свою очередь, отметила гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова.

— Такие исследования хоть и были, но в них приняло участие недостаточное число испытуемых. А оценка эффективности проводилась на совершенно субъективных признаках — визуальном осмотре кожи, — подчеркнула врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Помимо того, что эффективность коллагена не доказана, он может усвоиться далеко не у всех, сказала она.

Бум добавок

Как и в случае с любыми лекарственными препаратами, витаминами или БАДами, прежде чем начинать прием, следует проконсультироваться с врачом, так как у любого вещества, поступающего в организм, могут быть побочные эффекты, напомнила Алина Губанова.

— У человека может быть индивидуальная непереносимость (аллергические реакции) на компоненты продукта. Именно поэтому стоит обратить внимание на полный состав продукта, включая все вспомогательные компоненты. При выборе БАДов важно также учитывать отсутствие искусственных красителей, консервантов, стабилизаторов. Также важно, чтобы БАД был зарегистрирован на территории России. Причем принимать его необходимо согласно рекомендациям, указанным на русской этикетке продукта, — подчеркнула Марина Камаева.

Напомним, что пандемия COVID-19 сделала популярными целый ряд витаминов и БАДов. В 2020 году с января по октябрь россияне потратили на витамины в 2,5 раза больше, чем годом ранее в тот же период — 894 млн рублей против 371 млн рублей, писали «Известия».

Самыми популярными препаратами стали «Аквадетрим», который содержит витамин D3 (на него в этом году граждане потратили в два раза больше средств), а также витамин С (рост 95%).

На увеличение спроса на витамины и БАДы повлияло распространение новой коронавирусной инфекции, объяснял член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столичка» Евгений Нифантьев. По его словам, врачи заявили о пользе витамина D3 в профилактике этого заболевания. Поэтому люди начали активно скупать такие комплексы.