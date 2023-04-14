Набор для выживания: как прибавить в весе ради здоровья

Многие россияне привыкли считать калории и со страхом поглядывать на весы, опасаясь прибавки массы. Между тем некоторые люди вопреки модным веяниям безуспешно пытаются поправиться. Почему субтильная фигура не всегда смотрится красиво, в каких случаях худышкам следует бежать к врачу и можно ли по желанию набрать нужный вес — в материале «Известий».

Будьте здоровы

Дефицит веса легко определяется с помощью индекса массы тела. Достаточно ввести в специальную программу свой вес и рост, чтобы понять, всё ли в порядке. Считается, что если этот показатель колеблется от 18,5 до 24,9, то можно не беспокоиться. А вот то, что выше и ниже, вызывает опасения. Казалось бы, нет ничего плохого в том, что у человека нет и намека на лишние жировые отложения. Но врачи в некоторых случаях советуют обследоваться, чтобы не пропустить серьезные патологии.

— Дефицит веса обычно связан с тем, что в организм поступает мало калорий, а расходуется много. Почему так? Кто-то просто мало ест. А у других еда не переваривается должным образом или пища не всасывается в кишечнике — эти варианты свидетельствуют о проблемах со здоровьем. Чаще всего расстройства пищеварения связаны с нарушением функции поджелудочной железы, а расстройства всасывания — с болезнями тонкого кишечника , — рассказывает гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

По словам терапевта Алексея Жито, за дефицитом массы тела порой стоит диагноз саркопения. Это очень распространенное заболевание, при котором теряется мышечная масса и нарушаются функции мышц. Но и это еще не всё.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— На повышенный метаболизм и, как следствие, потерю веса может повлиять усиленная функция щитовидной железы. А порой у пациентов из-за опухоли надпочечника активно вырабатывается адреналин, который при высоких концентрациях приводит к похудению. Самый плохой вариант — в организме может быть злокачественная опухоль. Говоря популярным языком, она потребляет много энергии, поэтому человек теряет вес. Обычно это проблема пожилых людей , — предостерегает гепатолог.

Терапевт Алексей Жито также обращает внимание на гормональные нарушения, которые приводят к уменьшению веса. В частности, для мужчин играет роковую роль дефицит стероидных гормонов андрогенов. При этом человек становится вялым, апатичным, у него снижается половое влечение. Он мало двигается, а его мышечная масса замещается жировой. В этом случае проблема не просто в худобе, а в неправильном соотношении жира и мышц: избыток жировой массы при абсолютном дефиците мышечной.

— Отдельно хочется рассказать про пациентов с диабетом первого типа — у них наблюдается недостаток инсулина в результате аутоиммунного процесса. Человек постоянно теряет сахар, в том числе с мочой, и в конечном счете сильно худеет, — рассказывает Алексей Жито.

Когда пациенты быстро сбрасывают вес, врачу не так уж сложно поставить правильный диагноз. Но порой масса уменьшается незаметно, постепенно, десятилетиями. Так называемый латентный аутоиммунный диабет может бессимптомно протекать десятки лет. И до поры до времени никто, даже врачи, не догадывается, почему человек буквально тает на глазах, сетует терапевт.

Виноваты гены

К счастью, не во всех случаях подтверждаются страшные диагнозы. Чаще всего причины того или иного осложнения списывают на генетику. Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, советует обратить внимание на комплекцию ближайших родственников.

— Дело в том, что метаболизм генетически предопределен. Иными словами, его особенности передаются по наследству. И если метаболизм родителей быстрый, то и у ребенка, скорее всего, он будет такой же, — разъясняет диетолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Плюсы быстрого обмена веществ в том, что человек может потреблять большое количество калорий (даже больше нужного) и не набирать лишний вес. Таких людей не так много, однако они есть.

— Гены, конечно, играют свою роль — у каждого из нас свой уровень инсулина, лептина, грелина и других гормонов, которые так или иначе оказывают влияние на вес. Соответственно, и аппетит разный. Но порой на то, что в роду все отличаются худобой, влияет не генетика, а правила питания, которые передаются из поколения в поколение. И если в семье не привыкли есть на ночь и десятилетиями ограничивали сладкое и мучное, то человек и держит себя в форме благодаря этим ограничениям, — рассуждает Алексей Жито.

Еще один аспект покажется гражданам с избыточным весом просто фантастичным. Наталия Гридина отмечает, что некоторые худосочные люди не любят есть и даже не получают удовольствия от еды. Они питаются один раз в день, а их рацион состоит из блюд с маленькой калорийностью. Эти «счастливчики» могут набрать вес, если захотят. Им надо лишь выровнять свое питание, сделать его частым, дробным, а также повысить калорийность рациона.

На активный расход калорий также влияют физический труд и спорт. Человек фактически сжигает много энергии — какие уж там жировые запасы.

Почему толстеет живот

Гастроэнтеролог подчеркивает, что кардинально избавиться от дефицита веса можно двумя методами — снижением расхода калорий и увеличением их потребления. При этом самый простой вариант для снижения расхода энергии — больше времени проводить на диване и меньше в спортзале, на огороде, стройплощадке или на производстве. Словом, игнорировать двигательную активность. Это, конечно, поможет округлиться, но вредно для здоровья, подчеркивает доктор Вялов. Поэтому стоит всё же поддерживать активный образ жизни, а массу, если требуется, набрать за счет высококалорийной еды. Источниками калорий специалисты считают три вида питательных веществ: белки, жиры и углеводы. Наименее эффективный вариант, по словам гепатолога, налегать на белки, чтобы поправиться.

— Белки в основном используются как пластический материал. Их калорийность теоретически такая же, как у углеводов, но почти треть полученной энергии тратится на расщепление и усвоение белков, поэтому «чистая прибыль» получается меньше , — рассказывает доктор Вялов.

Набрать жировую массу тела проще за счет жиров и углеводов. Обычно самые калорийные продукты содержат и то и другое. Например, пирожные, сдоба, торты, орехи, семечки и шоколад. Если в рацион добавить больше жира, то его калорийность вырастет втрое, подчеркивает эксперт. Конечно же, бока и щеки округлятся, если делать ставку на растительное и сливочное масло, жирные сорта мяса, майонез, сало и другие продукты.

Фото: Global Look Press/ Malte Ossowski/SVEN SIMON

— Для наиболее эффективного набора веса нужно стать сладкоежкой, поскольку сладости стимулируют выброс инсулина, а это анаболический гормон, который обеспечивает быстрый набор килограммов, — рассуждает эксперт.

У такой антидиеты, конечно, есть оборотная сторона: сладости и майонез несовместимы со здоровым питанием. Поэтому лучше заранее взвесить все за и против и обратить внимание на менее вредные продукты из этого списка — орехи, сало, растительное и животное масло, а также добавить в рацион жирную рыбу.

Питание должно быть сбалансированным — включать белки, жиры и углеводы, подчеркивает Наталия Гридина. Эксперт рекомендует худышкам дробное питание с повышенным количеством калорий, причем перекусы должны быть частыми. На помощь могут прийти протеиновые коктейли и батончики, так как они являются источниками дополнительных калорий и белка. Но важно следить за качеством продуктов в рационе. Однако набор веса может сыграть злую шутку с худощавым человеком.

Сергей Вялов отмечает, что у мужчин жир идет не в плечи и широкую грудь, а в живот, который становится похожим на арбуз. При этом фигура остается по-прежнему тощей.

— Поэтому для мужчин оптимальный вариант набора веса — тренировки в спортзале в сочетании с обильным питанием. Так отложится меньше жира, зато образуется больше мышц. И налегать нужно не только на углеводы и жиры, но и на белки, потому что именно из них строится мышечная ткань, — говорит эксперт.

Расчет калорий

Пытаться подражать кому-то, когда речь идет об идеальной фигуре, дело неблагодарное. Доктор Вялов напоминает, что у людей разная скорость метаболизма. Даже если два человека одинаково едят и двигаются, то всё равно один из них может набирать вес, а другой его теряет, несмотря на равное поступление калорий и их расход в процессе активной деятельности. А всё потому, что у них различается скорость основного обмена — речь о количестве калорий, которое тратится в покое. Многое тут опять же зависит от возраста, генетики и гормонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Например, Вася съедает 3000 ккал; в покое он тратит 1000 ккал и активно расходует еще 1500 ккал. Итого: остаются лишние 500 ккал в сутки, которые превращаются в жир, а значит, Вася постепенно набирает вес. Петя кушает 3000 ккал, в покое тратит 2000 ккал, активно тратит еще 1500 ккал. У него создается дефицит в 500 ккал в сутки, а значит, он постепенно теряет вес , — рассказывает эксперт.

Разницей в этом уравнении врач считает только скорость основного обмена, которую в народе называют скоростью метаболизма. Эксперт отмечает, что все мы в молодости больше похожи на Петю, в старости — на Васю.