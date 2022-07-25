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Диетолог рассказала о разрешенных фруктах и ягодах для больных диабетом

Диетолог Филиппова: людям с диабетом разрешено есть большинство фруктов и ягод
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Val Thoermer
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Людям, страдающим диабетом, разрешено большинство фруктов и ягод, однако в зависимости от типа заболевания такой рацион несет в себе определенные риски, заявила в понедельник, 25 июля, врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

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Так, больным диабетом, особенно второго типа, следует есть фрукты и ягоды маленькими порциями, так как при этом виде диета должна быть строгой из-за риска ожирения. В случае пациентов на инсулинотерапии или наличия диабета первого типа ограничения практически отсутствуют.

«Фрукты должны быть умеренные, особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, это хурма, это арбузы, дыни. Это очень сладкие ягоды, бананы», — рассказала Филиппова в беседе с «Пятым каналом».

20 июля директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о том, каким категориям людей не рекомендуется употреблять в пищу избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, так как они могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса.

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