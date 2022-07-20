Диетолог рассказал, кому нельзя есть торты и пирожные

Избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса, рассказал 20 июля директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в беседе с URA.Ru.

Диетолог посоветовал исключить обильное количество сладкого из рациона женщин старше 40 лет и маленьких детей, особенно в том случае, если у кого-то из родственников мог наблюдаться диабет.

«Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», — резюмировал Гинзбург.

Врач также добавил, что многие производители тортов и пирожных добавляют в свою продукцию дешевое пальмовое мало, которое содержит трансжиры. Регулярное их употребление может вызвать проблемы с сосудами и сердцем.

«Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням», — заключает Гинзбург.

Ранее, 17 июля, врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал о том, что употребление малины в еду способствует похудению.