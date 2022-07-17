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Эндокринолог рассказал о способствующей похудению ягоде

Врач-эндокринолог Антон Поляков заявил, что малина может снижать вес благодаря мочегонному эффекту
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Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
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Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков 17 июля рассказал о помогающей в похудении ягоде. По его словам, малина может помочь в снижении веса благодаря мочегонному эффекту.

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Кроме того, ягода участвует в регуляции воспалительных процессов в организме, что также влияет на похудение, поскольку часто за избыточным весом человека скрыто хроническое воспаление. Однако, отметил врач, дозы малины должны быть умеренными.

«Высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Он отметил, что лучше всего ягоду употреблять не обработанной термически, так сохранятся ее полезные свойства.

Помимо этого малина влияет на поддержание оптимальной работы иммунной системы и выведение токсинов из организма. В ней содержатся витамины группы В и С. Однако для извлечения пользы из ягоды важно соблюдать норму потребления в день.

Также специалист отметил, что ягода применяется при лечении простудных заболеваний, потому как содержит высокое количество ацетилсалициловой кислоты, которая снижает температуру тела.

Однако, предупредил врач, при обострениях гастритов, язвенных болезней для людей с подагрой и аллергическими реакциями большое количество малины будет оказывать отрицательный эффект.

Ранее индийский диетолог Бхакти Капур рассказала об ошибках питания, мешающих эффективному похудению. На первом месте в списке вредных привычек, не способствующих похудению, стоит торопливое питание, то есть без пауз и не задумываясь о том, что происходит в желудке. Не помогут похудеть и обильные перекусы, а также еда на бегу. Помимо этого диетолог не рекомендует пить воду или отвлекаться на что-то во время приема пищи. Не стоит и пропускать завтрак, обед или ужин.

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