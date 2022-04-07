Прямой эфир
Мир
ВС РФ вывезли тяжело больных местных жителей из Изюма
Экономика
Экономист допустил снижение курса доллара до 30 рублей
Мир
Европарламентарий призвала независимо расследовать провокацию в Буче
Мир
МИД РФ обвинил США в подталкивании Киева к продолжению боевых действий
Мир
PepsiCo выпустит продукты специально для России
Мир
Войска ДНР освободили от ВСУ 160 населенных пунктов республики
Туризм
Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля
Мир
Беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии
Авто
Складских запасов шин в России хватит на два года
Политика
В правительстве РФ заявили об отсутствии «шапкозакидательных настроений»
Мир
Spotify прекратит работу в России 11 апреля

Диетолог рассказала о мешающих эффективному похудению ошибках

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индийский диетолог Бхакти Капур рассказала об ошибках питания, мешающих эффективному похудению. Ее советы опубликовал The Indian Express.

Группа крови, генотип и режим дня: на что обратить внимание тем, кто хочет похудеть
Какие факторы стоит учитывать при выборе диеты

«Если вы серьезно относитесь к здоровому питанию и похудению, вам нужно встряхнуться, изменить некоторые не очень здоровые привычки в еде и начать думать о своем рационе и образе жизни по-другому», — говорится в материале.

На первом месте в списке вредных привычек, не способствующих похудению, стоит торопливое питание, то есть без пауз и не задумываясь о том, что происходит в желудке. Не помогут похудеть и обильные перекусы, а также еда на бегу. Помимо этого, диетолог не рекомендует пить воду или отвлекаться на что-то во время приема пищи. Не стоит и пропускать завтрак, обед или ужин.

Эксперт поясняет, что для борьбы с этими вредными привычками, их нужно распознать и проанализировать, почему они вообще появились и продолжают существовать. По словам Капур, для избавления от них нужно стремиться не достичь всего и сразу, а продумать конкретный план действий и каждую неделю ставить перед собой небольшие достижимые цели, чтобы видеть и оценивать реалистичную перспективу. Помимо того, необходимо работать над своей осознанностью, развивать ее, заниматься спортом и учиться управлять стрессом.

6 апреля заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ Михаил Кобрянов рассказал, что использование гаджета во время приема пищи может привести к ожирению и различным заболеваниям. Смартфон является отвлекающим фактором, который приводит к замедлению появления чувства насыщения и способствует перееданию.Человек по этой причине продолжает есть, когда чувства голода уже нет.

3 апреля диетолог Елена Соломатина рассказала о рисках приема пищи во время просмотра фильмов и сериалов. Причина кроется в том же объяснении, которое дал Кобрянов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022