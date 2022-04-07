Диетолог рассказала о мешающих эффективному похудению ошибках

Индийский диетолог Бхакти Капур рассказала об ошибках питания, мешающих эффективному похудению. Ее советы опубликовал The Indian Express.

«Если вы серьезно относитесь к здоровому питанию и похудению, вам нужно встряхнуться, изменить некоторые не очень здоровые привычки в еде и начать думать о своем рационе и образе жизни по-другому», — говорится в материале.

На первом месте в списке вредных привычек, не способствующих похудению, стоит торопливое питание, то есть без пауз и не задумываясь о том, что происходит в желудке. Не помогут похудеть и обильные перекусы, а также еда на бегу. Помимо этого, диетолог не рекомендует пить воду или отвлекаться на что-то во время приема пищи. Не стоит и пропускать завтрак, обед или ужин.

Эксперт поясняет, что для борьбы с этими вредными привычками, их нужно распознать и проанализировать, почему они вообще появились и продолжают существовать. По словам Капур, для избавления от них нужно стремиться не достичь всего и сразу, а продумать конкретный план действий и каждую неделю ставить перед собой небольшие достижимые цели, чтобы видеть и оценивать реалистичную перспективу. Помимо того, необходимо работать над своей осознанностью, развивать ее, заниматься спортом и учиться управлять стрессом.

6 апреля заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ Михаил Кобрянов рассказал, что использование гаджета во время приема пищи может привести к ожирению и различным заболеваниям. Смартфон является отвлекающим фактором, который приводит к замедлению появления чувства насыщения и способствует перееданию.Человек по этой причине продолжает есть, когда чувства голода уже нет.

3 апреля диетолог Елена Соломатина рассказала о рисках приема пищи во время просмотра фильмов и сериалов. Причина кроется в том же объяснении, которое дал Кобрянов.