Эксперт предупредил о риске возникновения диабета из-за недосыпа

Исследования показывают, что хроническое недосыпание может вызывать диабет. Об этом в воскресенье, 17 апреля, рассказал эксперт по гигиене сна в Sleep and Snooze Стив Пейн для «Медик Форум».

«Уже несколько лет известно, что существует связь между бессонницей и риском развития диабета, особенно у молодых людей. Ученые обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей», — сказал эксперт.

Отмечается, что диабет возникает, когда организм становится десенсибилизированным к инсулину, нарушается процесс поглощения клетками сахара крови. Согласно исследованиям, недостаток сна может быть связан с высоким уровнем гемоглобина, что означает способность бессонницы вызывать диабет.

При этом, уточнил Пейн, причинно-следственная связь между нарушениями сна и диабетом так и не была подтверждена.

18 апреля издание Еat Тhis со ссылкой на экспертов написало, что людям с сахарным диабетом необходимо с осторожностью пить вино. Этот напиток может оказывать влияние на уровень сахара в крови, особенно если пить его натощак, уточняется в материале.

До этого, 12 апреля, врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание может привести к ожирению. Также у недосыпающих людей риск развития диабета повышен на 37%, а риск высокого кровяного давления — на 17%.