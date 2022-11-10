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На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить еще 102 млрд рублей
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На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить еще 102 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей. С инициативой внести поправки ко второму чтению в план бюджета и добавить туда расходы на диабетиков выступили депутаты ЛДПР Владимир Кошелев, Ярослав Нилов и Станислав Наумов. Документ, подготовленный парламентариями для рассмотрения комитетом Госдумы по бюджету и налогам, есть в распоряжении «Известий».

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Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Туда предлагается добавить расходы на реализацию федпроекта «Борьба с сахарным диабетом».

Несмотря на то что последний разработали по поручению президента и внесли в правительство еще летом 2022 года, в плане бюджета расходы на него отражены не были, отметили авторы инициативы. Всего предлагается выделять на эти цели около 34 млрд рублей в год.

Таким образом, в сумме за три года на борьбу с сахарным диабетом должно пойти более 100 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования борьбы с диабетом обусловлена ростом смертности от этого заболевания, отметил в беседе с «Известиями» один из авторов поправок, депутат Владимир Кошелев.

«Особенно ярко это проявилось в тяжелый для всей страны 2020 год — год эпидемии COVID-19, когда смертность больных сахарным диабетом выросла на 22%. На сегодня есть подтвержденные данные о 157 тыс. людей с диабетом, перенесших COVID, из которых умерли 7% больных с диабетом 1-го типа и 14% с диабетом 2-го типа. Причем почти половина всех летальных исходов приходится на граждан трудоспособного возраста, до 60 лет», — подчеркнул парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сахарная плата: на лечение диабета могут добавить 100 млрд рублей

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