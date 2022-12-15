Путин поручил с 2023 года запустить программу по борьбе с диабетом

Президент России Владимир Путин призвал правительство с нового года запустить масштабную программу по борьбе с диабетом. Такое поручение глава государства дал в четверг, 15 декабря, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

Путин отметил, что на сегодняшний день в стране официально болеют сахарным диабетом свыше 5 млн россиян.

«По факту, скорее всего, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен. Прошу правительство с будущего года запустить масштабную программу для борьбы с диабетом», — сказал президент.

Он отметил, что, прежде всего, эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания. Также в нее должно входить обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и профилактическая работа.

Ранее Путин подчеркивал, что вопросы профилактики и лечения сахарного диабета заслуживают особого внимания. Об этом заявил в обращении к участникам Национального диабетологического конгресса «Сахарный диабет и ожирение — неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века», который состоялся в начале сентября.

В начале ноября, сообщалось, что на борьбу с диабетом в РФ планируется выделить ₽100 млрд. В Госдуме предложили увеличить финансирование в несколько раз. Средства получат за счет введения акцизов на газировку и другие сахаросодержащие напитки.