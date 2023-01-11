Гормон страдает: из аптек пропал важный препарат для больных раком

В аптеках почти не осталось препарата «Тамоксифен», применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности раке молочных желез. Проблема обсуждается на тематических форумах в соцсетях, ее наличие «Известиям» подтвердили представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители. Последняя поставка лекарства была в октябре 2022 года, а перебои возникли из-за проблем с доставкой в Россию фармсубстанций для производства «Тамоксифена», говорят эксперты. Препарат должен вновь появиться в аптеках в конце февраля , прогнозируют они. Лекарство, как правило, назначается на длительный срок, одно из его преимуществ — дешевизна: цена одной упаковки составляет всего около 150 рублей, в то время как импортные аналоги могут стоить по несколько тысяч.

Остались без терапии

Онкобольные столкнулись с нехваткой в аптеках гормонального препарата «Тамоксифен». Его чаще всего назначают при раке молочных желез у женщин и грудных желез у мужчин , раке яичников, эндометрия, почек, меланоме, саркоме мягких тканей и других видах онкологических болезней.

Гормон страдает Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В социальной сети «ВКонтакте» сотни комментариев пациентов, которые не могут найти «Тамоксифен». К примеру, в одном таком посте девушка просит поискать лекарство в аптеках других городов — в Москве она его не нашла.

«Из всех аптек Москвы пропал жизненно важный для меня препарат, — пишет пациентка. — Никакие поиски в интернете и походы по аптекам не помогли. Ну ладно нет финских и немецких, но наши аналоги где? Еще недавно они лежали в каждой аптеке. Причем лекарство низкой ценовой категории, но ах, какое нужное!»

Судя по ответным комментариям, найти средство трудно во многих крупных городах — Санкт-Петербурге, Волгограде, Ижевске, Череповце. Из публикаций местных СМИ становится понятно, что проблема также актуальна для Новосибирска, Красноярска, Твери, Сахалина, Приамурья и других регионов.

Гормон страдает Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В онлайн-аптеках «Тамоксифена» также почти не осталось. Так, на крупнейших ресурсах — «Аптеке.ру», «Горздраве», «Еаптеке», «Здравсити» — лекарства нет. По всей Москве «Известиям» удалось обнаружить только 14 упаковок этого препарата в разных дозировках — всего в нескольких аптеках. Однако в наличии есть аналогичный финский препарат «Фарестон».

По данным Ассоциации независимых аптек, последняя поставка «Тамоксифена» была в октябре 2022 года. С тех пор почти весь товар раскупили.

— На сегодняшний день мы фиксируем нехватку этого препарата. На рынке присутствуют три иностранных производителя и как минимум четыре отечественных. Тем не менее осенью пропали импортные аналоги, а затем и отечественные. До сих пор их нет у оптовиков, — рассказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Обычно «Тамоксифен» принимают долгое время, вплоть до нескольких лет, поэтому цена на лекарство имеет большое значение, отметил в беседе с «Известиями» замдиректора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе.

Гормон страдает Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Это очень важный препарат, который рекомендуют принимать женщинам, вылечившимся от рака молочной железы, в течение многих лет в качестве поддерживающей гормонотерапии. И одно из главных его преимуществ — невысокая цена. Он, может, не лучший среди подобных препаратов, но он определенно наиболее дешевый, — рассказал эксперт.



Для замены подходят другие препараты из категории ингибиторов ароматазы (подавляют образование в организме эстрогенов и андрогенов — «Известия»), отметил эксперт. Но если средняя цена за упаковку «Тамоксифена» российского производства —150–200 рублей, то, например, финский «Фарестон» в той же дозировке и с тем же количеством таблеток в упаковке стоит порядка 3 тыс. рублей.

19 декабря прошлого года, комментируя ситуацию с «Тамоксифеном», Росздравнадзор опровергал информацию о его нехватке. «Тамоксифен» производится несколькими отечественными производителями, введен в гражданский оборот в достаточном количестве и продолжает поступать в обращение в аптечные организации», — говорилось в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В последующем комментариев не поступало.

Гормон страдает Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» направили запросы в Росздравнадзор и Минздрав с просьбой прокомментировать актуальную ситуацию с наличием «Тамоксифена» в аптеках и количеством упаковок лекарства, находящихся сейчас в обороте.

Когда ждать

Наиболее крупные производители препаратов с действующим веществом тамоксифен — российская «Озон Фармацевтика» и финская OrionPharma.

Проблемы с поставками в аптеки отечественных препаратов связаны со сложностями в получении фармсубстанций, из которых производят лекарства, сообщил «Известиям» гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

— У «Озон Фармацевтики» наблюдались логистические проблемы, но сейчас они уже решены. В настоящее время они уже нарабатывают продукт, в начале февраля будут подавать документы в Росздравнадзор (ведомство выдает разрешение на отправку в торговлю каждой новой крупной партии лекарств — «Известия»). То есть можно ожидать, что к концу февраля препарат поступит в аптеки, — рассказал эксперт.

Гормон страдает Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Виктория Преснякова также подтвердила, что в ближайшее время ожидается поступление препарата в аптеки, так как «Озон Фармацевтика» получила субстанции в конце декабря 2022 года.

«Известия» направили запрос в «Озон Фармацевтику» с просьбой уточнить, когда планируется следующая поставка «Тамоксифена».

С финскими таблетками, по словам Вадима Винокурова, не всё так однозначно. Дело в том, что ранее СМИ сообщали об уходе OrionPharma с российского рынка. Однако позднее на сайте компании появилось опровержение, в котором говорилось, что компания намерена восстановить каналы дистрибуции своих лекарственных средств.

Сейчас в аптеках остается некоторый запас препаратов производства OrionPharma, заверил глава «Mедарго», но поступают они дистрибьюторам нерегулярно. Это связано с логистическими проблемами и сложностями с оплатой из-за санкций.

Гормон страдает Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Очевидно, что раз из аптек пропали не только зарубежные, но и российские препараты, то дело в нехватке субстанций, подтвердил и гендиректор аналитической компании по фармрынку DSM Group Сергей Шуляк. Причем чаще всего, когда такие проблемы возникают, они отмечаются по всему миру.

— Фармрынки разных стран тесно связаны друг с другом. Так что не исключаю, что перебои с «Тамоксифеном» вызваны нехваткой фармсубстанций на общем рынке. Также было и с антибиотиком «Амоксиклав», дефицит которого по-прежнему фиксируется в разных странах, — отметил эксперт.