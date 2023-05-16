На полку не прибыло: из аптек пропал гормональный препарат «Норколут»

В аптеках наблюдается нехватка средства «Норколут», которое назначают женщинам при гормональных заболеваниях, связанных с половой функцией. Последняя поставка препарата дистрибьюторам была в декабре 2022 года, с тех пор его успели раскупить, говорят участники рынка. Компания-производитель «Гедеон Рихтер» объясняет задержку в поставках логистическими проблемами, но уверяет, что в Россию уже поступила новая крупная партия. Учитывая это, в аптеки «Норколут» может вновь поступить через две-три недели, полагают эксперты. Полных аналогов лекарства по составу нет, но заменить его всё же можно, отмечают врачи.

Снова нездорово

В аптеках стало сложно найти гормональный препарат «Норколут» , который применяют при мастодинии, нарушениях менструального цикла, эндометриозе и некоторых других заболеваниях у женщин. Так, на сайте-агрегаторе аптек Aptekamos.ru, в наличии нет ни одной упаковки этого лекарства, убедились «Известия». В причинах недоступности препарата указано отсутствие поставок.

Проблему с поставками подтвердили и участники рынка. Как отметили в Ассоциации независимых аптек, сейчас лекарства нет у поставщиков, поэтому аптеки не могут его закупить. Последние отгрузки лекарства дистрибьюторам были в конце декабря 2022 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Во многих аптеках сейчас действительно невозможно приобрести препарат «Норколут» компании «Гедеон Рихтер». Тем не менее, по данным аналитической компании DSM Group, лекарство есть в наличии, хоть и не везде, — рассказала «Известиям» глава Альянса фармацевтических ассоциаций, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. — Ситуация на рынке по-прежнему нестабильная, и время от времени происходят задержки в поставках.

Продажи препарата сильно упали в 2023 году, свидетельствует аналитика DSM Group. Так, в начале мая россияне купили около 5 тыс. упаковок, а в 2022 году за этот же период они приобрели почти вдвое больше. Это косвенно подтверждает отсутствие препарата в некоторых аптеках.

Сложности с поставками «Норколута» «Известиям» подтвердил и производитель лекарства. По словам руководителя департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России Анны Похитоновой, препарат производится на зарубежной площадке компании и, как правило, его доставка осуществляется заблаговременно.

— Однако в связи с усложнившейся в 2022 году логистикой иногда случаются непредвиденные трудности, которые тем не менее компания оперативно решает. Новая увеличенная партия «Норколута» уже прибыла в Россию. С 15 мая компания начнет отгрузку препарата российским фармацевтическим дистрибьюторам по их заказам, — подчеркнула она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В таком случае лекарство может вновь появиться в аптеках через две-три недели, считает Виктория Преснякова.

«Известия» направили запрос в Росздравнадзор с просьбой указать, по каким еще препаратам возможны задержки из-за проблем с логистикой.

Средство на замену

«Норколут» назначают женщинам при гиперплазии эндометрия (чрезмерном увеличении объема и толщины внутренней оболочки матки), эндометриозе, отсутствии менструации, дисфункциональном маточном кровотечении, рассказала «Известиям» акушер-гинеколог клиники «Ниармедик на Маросейке» Ирина Каткова.

— Прямых аналогов по составу у него нет. Однако есть схожие лекарства по фармакологическому воздействию. Эти препараты могут применяться в идентичных заболеваниях. Поэтому я не назвала бы его недоступность критичной, — отметила врач.

«Норколут» преимущественно назначается как контрацептивное средство, добавил в беседе с «Известиями» акушер-гинеколог Владимир Сурсяков. И в этом случае заменить его несложно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Нужно закончить принимать упаковку одного лекарства и после менструации начать пить другое средство. Поэтому у женщин не должно возникнуть проблем, если препарат на какое-то время пропадет из доступа, — отметил эксперт.

В качестве аналогов могут быть использованы любые препараты ряда прогестагенов, такие как дидрогестерон, микронизированный прогестерон, добавила врач акушер-гинеколог «Инвитро» Виктория Дементьева.

— Их производство локализовано в России. Также подойдут инъекционные формы прогестагенов. Они, однако, менее удобны в использовании, что снижает приверженность пациентов к такому виду лечения. Более того, эти препараты для достижения основного эффекта назначаются в более высоких дозах, чем норэтистерон. Поэтому отсутствие на рынке «Норколута» всё же создает определенные неудобства, — отметила она.