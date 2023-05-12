Недостаточно таблетки: большинство регионов докупают препараты против ВИЧ

Почти 4 млрд рублей потратили регионы в 2022 году на дополнительные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ, несмотря на централизованные аукционы Минздрава, следует из ежегодного отчета проекта «Коалиция по готовности к лечению». Впрочем, это сумма, которую направили на закупку 63 региона, и более 40% от нее — дополнительные аукционы только Москвы. Не все субъекты могут позволить себе закупить достаточно лекарств для полного охвата пациентов, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Бюджет и поставки

Общая сумма закупок лекарств для пациентов с ВИЧ за счет региональных бюджетов составила в 2022 году более 3,9 млрд рублей, говорится в годовом отчете проекта «Коалиция по готовности к лечению» (проект занимается независимым мониторингом госзакупок). Дополнительные к централизованным закупкам Минздрава аукционы проводили 63 субъекта России, но 42% от всей суммы их аукционов — это средства Москвы , еще 18% — Московской области, а 8% — Санкт-Петербурга.

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В 2022 году Минздрав закупил препаратов на 38,6 млрд рублей, но почти 8,6 млрд из них были переброшены из средств, заложенных на 2023 год. Общее число приобретенных годовых курсов составило 566 тыс. При этом в 2021 году число россиян с ВИЧ, стоящих на диспансерном учете, составляло 803 796 человек.

«Общие суммы закупок регионов и федеральных учреждений сохранились на уровне 2020–2021 годов, — говорится в отчете. — В течение последних трех лет субъекты РФ не увеличивают бюджет на самостоятельную закупку препаратов».

Бюджет Москвы в 2022 году на антиретровирусные препараты составил 1,5 млрд рублей, но существенные объемы самостоятельных покупок могут себе позволить лишь некоторые регионы , отметила в разговоре с «Известиями» руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Наталья Егорова.

— Законодательство не обязывает проводить такие закупки, а лишь рекомендует, поэтому большинство регионов просто ждут поставок от федерального Минздрава, — сказала она.

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Дополнительные закупки регионы проводят, если их не устраивают параметры централизованной закупки, у них появились новые пациенты или больных необходимо перевести на другие схемы лечения , например, более современные, пояснила «Известиям» директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Если состав пациентов не меняется, то регионы могут не тратить деньги, — объяснила она.

Пораженность и закупки

По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 2021 году (общих данных за 2022 год пока нет) пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2021 года составила 782 случая на 100 тыс. человек, в 2020-м — 754,8. Показатель пораженности, превышающий среднероссийское значение, имели 22 региона.

В отчете говорится, что в 2022 году дополнительно не закупали препараты Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Удмуртия, Чечня, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Приморский край, Архангельская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Орловская, Псковская, Рязанская, Тверская и Ульяновская области, Еврейская АО, Ненецкий АО, Чукотский АО. Из них в число регионов с высокой пораженностью входят Курганская (1126,3 случая на 100 тыс. человек), Ульяновская (1115,1), Тверская (946) и Ивановская (916,3) области.

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— Пациентов, нуждающихся в терапии, становится больше. Регионам нужно осознать, что это и их ответственность — лечение пациентов с ВИЧ, — полагает Наталья Егорова.

«Известия» направили запрос о причинах отсутствия закупок во все перечисленные регионы.

У ряда областей может просто не быть денег на дополнительные траты, но есть вероятность, что борьба с ВИЧ в их расстановке приоритетов не основная , полагает научный руководитель Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев.

— И это говорит об уровне компетенции в управлении, — сказал он. — Например, Москва, судя по уровню вложений в медицину, понимает, что это не затраты, а инвестиции.

А доцент кафедры МГУ по экономической и социальной географии России Наталья Зубаревич напомнила, что регионы, например, Северного Кавказа — дотационные, поэтому не будут нести дополнительных расходов. Кроме того, и заболеваемость ВИЧ там не высока.

— А вот с центральными регионами ситуация выглядит странно, потому что, например, в Тверской области уровень заболевания существенный, — отметила она.

Но в целом инициатива регионов по закупке дополнительных препаратов зависит от сочетания свободных денежных средств и уровня распространения в них заболеваемости, добавила Наталья Зубаревич.

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В Минздраве на запрос «Известий» о роли регионов в повышении охвата лечением не ответили. Но ранее ведомство сообщало, что охват пациентов антиретровирусной терапией наращивается за счет централизованных закупок, «системная работа по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ/СПИДа на территории России до 2030 года по многим показателям идет с опережением предусмотренных индикаторов».

В начале апреля общественное движение «Пациентский контроль», которое объединяет людей с социально значимыми заболеваниями, обратилось в правительство и Госдуму с просьбой увеличить бюджет на централизованные закупки препаратов на 18 млрд рублей.