Закупиться в срок: на лекарства для людей с ВИЧ просят дополнительные 18 млрд

В 2023 году на закупку лекарств для инфицированных ВИЧ необходимо выделить еще 18 млрд рублей сверх 30 млрд, уже заложенных в госбюджет, говорится в письме движения «Пациентский контроль» в правительство и Госдуму. Только так можно полностью охватить лечением людей, стоящих на диспансерном учете, уверены авторы обращения. Бюджет на закупки не пересматривался уже несколько лет, а средства 2023 года были частично потрачены уже в 2022-м, говорится в письме. В Счетной палате напомнили, что еще в 2021 году направили в правительство рекомендации как обеспечить полный охват лекарствами всех нуждающихся. В Минздраве уверяют, что доля пациентов с ВИЧ, которые получают терапию, постоянно растет. В Госдуме выразили уверенность, что «никто больных без лекарств не оставит».

Сколько таблеток в бюджете

Общественное движение «Пациентский контроль» (объединяет людей, страдающих социально значимыми заболеваниями) обратилось в правительство и Госдуму с просьбой увеличить в 2023 году финансирование закупок антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ. В обращении, с которым ознакомились «Известия», напоминается, что финансирование на 2023 год уже было частично потрачено — на дозакупки препаратов еще в 2022 году.

Так, в прошлом году Минздрав приобрел 448 тыс. годовых курсов на сумму 30 млрд рублей, а затем провел дополнительные закупки — на заемные средства из бюджета на 2023 год на сумму 8,6 млрд рублей. За счет этого общее число приобретенных годовых курсов составило 566 тыс. При этом в 2021 году число россиян, стоящих на диспансерном учете, составляло 803 796 человек (данные за 2022 год пока не озвучены).

В 2023 году Минздрав закупил 292 тыс. годовых курсов на 21,5 млрд рублей, исчерпав оставшуюся часть средств.

«Бюджет, предусмотренный на закупку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ в 2023–2025 годах, не был увеличен, он составляет 31,7 млрд рублей ежегодно совместно с закупками препаратов для туберкулеза и гепатита В и С. Количество нуждающихся в лечении пациентов растет, а бюджет остается неизменным», — указывается в письме «Пациентского контроля».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Такая ситуация вызывает обеспокоенность общественников: купленные на этот год препараты уже частично израсходованы. Если не будут приняты экстренные меры по увеличению бюджета во второй половине 2023 года, могут начаться проблемы с обеспечением препаратами, прогнозируют они.

«Исходя из текущих данных, чтобы обеспечить АРВ-терапией всех нуждающихся пациентов, необходимо еще не менее 18 млрд рублей», — говорится в письме.

Не раз обсуждалось

В Счетной палате РФ «Известиям» рассказали, что еще в 2021 году отмечали «сложность обстановки по ВИЧ-инфекции в России». Тогда СП дала правительству рекомендации «в части обеспечения в полном объеме потребности в тест-системах и лекарствах для лиц с ВИЧ-инфекцией , сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, предусмотрев необходимый объем средств из федерального бюджета», — говорится в ответе ведомства на запрос «Известий».

Более подробную информацию о проведенной проверке в ведомстве не предоставили, отметив, что соответствующие документы имеют гриф «для служебного пользования». В 2022 и 2023 годах аналогичных проверок Счетная палата не проводила.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией растет и в 2022 году он составил 86,9% от числа людей, сведения о которых внесены в федеральный регистр.

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Там напомнили, что ВИЧ-инфицированные пациенты обеспечиваются за счет средств федерального бюджета в рамках централизованных закупок, их осуществляет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения. Он, отметили в Минздраве, «учитывает остатки лекарственных препаратов в субъектах России и своевременность исполнения контрактов поставщиками».

«Кроме того, активно используется механизм перераспределения лекарственных препаратов между территориями», — говорится в ответе ведомства.

Комитет по охране здоровья Госдумы в ответ на обращение «Пациентского контроля» сообщил, что депутаты решили «получить более детальную информацию о расходах федерального бюджета на централизованные закупки лекарственных препаратов».

— Будет направлен запрос от имени комитета в Минздрав по поводу письма общественной организации, — рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД Федот Тумусов. — Но обычно Минздрав и Минфин считают, что средств, предоставленных бюджетом, достаточно.

Проблема достаточности средств на закупку антиретровирусных препаратов поднималась много раз, подтвердил заместитель председателя комитета Алексей Куринный.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Действительно, лимиты последующих годов частично перебрасывались на предыдущий, что допустимо в рамках бюджетной трехлетки. Но это процесс динамический, поэтому какой-то проблемы в части срыва обеспечения лекарствами я не вижу, — сказал он.

Алексей Куринный допустил, что и в этом году может быть принято решение о переброске средств.

— Уверен, что необходимые средства будут выделены, никто больных без лекарств не оставит, — сказал он.

А депутат Госдумы Леонид Огуль заявил, что комитет «с очень пристальным вниманием относится к этой группе больных, и задача по обеспечению их препаратами всегда считается первостепенной».