Секс без просвета: Россию включили в топ-5 по новым заражениям ВИЧ

По данным ООН, Россия в 2021 году вошла в пятерку регионов, где ВИЧ/СПИД распространяется быстрее всего. Правда, ООН уже несколько лет не получает официальных данных из России и строит свою статистику на оценке открытых данных. По данным Минздрава, лечение в прошлом году проходили 820 тыс. человек, распространение инфекции и смертность год от года снижаются. Подробности — в материале «Известий».

Когда ВИЧ/СПИД был обнаружен учеными и сколько штаммов существует

Официально новую болезнь СПИД зарегистрировали в США в 1981 году. На уровне ВОЗ и ООН о новой эпидемии заговорили в 1988 году, а еще восемь лет спустя, в 1996-м, в ООН заработало специальное подразделение по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Медики оказывали помощь заболевшим, предоставляли государствам лекарства и контрацепцию, а также информировали жителей об опасности нового вируса.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua/Xing Guangli Ребенок запускает воздушного змея с красной лентой во Всемирный день борьбы со СПИДом

Полная ликвидация эпидемии к 2030 году входит в Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), озвученные в 2015 году. Однако пока до реализации этой цели еще очень далеко. Недавно в мире зафиксировали новый рекомбинантный штамм вируса , который сочетает в себе участки ДНК четырех разных подвидов возбудителя СПИДа. Насколько опасен новый штамм, можно будет сказать после нескольких лет наблюдений.

Почему ООН включила Россию в топ-5 регионов по распространению ВИЧ

Согласно официальной статистике UNAIDS, сегодня в мире насчитывается 38,4 млн заболевших, или 0,5% населения Земли. Реальные цифры могут отличаться, поскольку далеко не все знают о своем диагнозе. За 2021 год, по данным ООН, вирусом заразились 1,5 млн человек, а 650 тыс. — умерли от заболеваний, вызванных СПИДом. В представленной UNAIDS статистике карта мира распределена на семь неравных регионов. Больше всего заболевших и самая высокая скорость распространения ВИЧ уже несколько лет наблюдается в странах Африки южнее Сахары. Сегодня здесь болен каждый десятый житель, включая детей. Суммарно число людей с ВИЧ на африканском континенте оценивается в 25,6 млн человек — то есть 66% от всех заболевших.

Секс без просвета Стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИДом в Китае Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Bo'An

Во второй по распространенности регион — Азиатско-Тихоокеанский — вошли две самые многонаселенные страны мира (Индия и Китай), каждая из которых больше, чем всё население Африки. На него пришлось 6 млн инфицированных. В Латинской Америке в 2021 году проживало 2,2 млн человек с ВИЧ, а в Северной Америке и Западной Европе — 2,3 млн. Россия вместе с Белоруссией, Украиной, странами Закавказья и Центральной Азии оказалась на пятом месте. Отдельно в ООН посчитали страны Ближнего Востока и Карибского бассейна.

Что говорят в России о распространении ВИЧ

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что статистика ООН плохо отражает действительность. «Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России неблагополучная, но нельзя сказать, что государство в этом плане находится в одном ряду с африканскими странами», — заявил он НСН, уточнив, что в африканских странах обследование больных практически не проводится.

По данным, приведенным в сборнике «Социально значимые заболевания населения России: статистические материалы» ЦНИИОИЗ Минздрава, в 2021 году под наблюдением врачей находилось более 820 тыс. пациентов с ВИЧ. Число зараженных Минздрав считает по количеству людей, которые обратились с ВИЧ в медицинское учреждение. «Российская Федерация — единственная страна в мире, внедрившая широкое обследование населения на ВИЧ и полицевой учет всех пациентов с ВИЧ-инфекцией», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в конце 2018 года, критикуя данные ВОЗ.

Роспотребнадзор в ноябре 2022 года отчитался о 1,5 млн лабораторно подтвержденных случаев. Ведомство считает пациентов с ВИЧ по числу положительных результатов анализов крови на ВИЧ. Учет ВИЧ-положительных — персонифицированный, и в базу они попадают с указанием имени и адреса проживания, поясняли «Известия».

Секс без просвета Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Как отмечал внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, в России зафиксирован «уверенный тренд на снижение числа новых больных». Так, в 2021 году было зафиксировано 59 тыс. новых случаев заражения, что на 2% меньше к 2020 году. В беседе с «Коммерсантом» он подчеркнул, что наша страна лидирует в мире по числу прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию — 28% граждан в 2021 году. Как отмечал эксперт в колонке «Известий», благодаря успехам общественного здравоохранения, вирусологии и фармакологии ВИЧ-инфекция, хотя всё еще остается неизлечимым заболеванием, превратилась в контролируемую форму хронического заболевания с поддержанием приемлемого качества жизни в течение длительного времени. Угроза скорой смерти для огромного числа людей перестала быть неотвратимой. А борьба с недугом во многом приобрела рутинный характер, растянутый на десятилетия.

Какие из народов России наиболее устойчивы к ВИЧ-инфекции

Специалисты медико-генетического центра Genotek назвали народы России, которые оказались наиболее устойчивы к ВИЧ. В список вошли удмурты, мордвины, ашкеназские евреи, русские и татары. Как пояснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько, устойчивость к ВИЧ появляется по причине мутации в гене CCR5. Так, из-за потери 32 нуклеотидов в этом гене присоединение вируса иммунодефицита человека к Т-клеткам затруднено.

Секс без просвета Экспресс-тестирование на ВИЧ-статус в мобильном пункте в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Какая есть профилактика заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Для того чтобы уберечь себя от опасного вируса, врачи советуют соблюдать простые правила профилактики. К ним относят предотвращение случайных половых связей, предпочитая им контакты с постоянным партнером, использование презервативов, одноразовых шприцев и игл и только личных средств гигиены: бритв и маникюрных принадлежностей. При немедицинских манипуляциях (пирсинг, татуаж) нужно использовать только стерильные и одноразовые инструменты, всегда обращать внимание, в каких условиях делается эта процедура.

Также существует доконтактная профилактика — она заключается в приеме антиретровирусных препаратов здоровым человеком, чтобы предотвратить заражение, если произойдет контакт с вирусом. Такие препараты назначаются только врачом и требуют тщательного наблюдения за пациентом. В настоящий момент лекарственных средств, способных полностью избавить человека от ВИЧ, нет. Однако разработаны антиретровирусные препараты, в значительной степени продлевающие жизнь и предупреждающие развитие СПИДа.