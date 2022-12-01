Больная тема: как в России борются с ВИЧ-инфекцией

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди в разных странах объединяются для выражения поддержки тем, кто живет с ВИЧ, и членам их семей, вспоминают умерших от связанных со СПИДом болезней. Сколько человек в России инфицированы ВИЧ, почему заражается всё больше обычных людей и как защитить себя от опасного вируса, выясняли «Известия».

Кто болеет ВИЧ

На приеме у терапевта мужчина 48 лет. Жалобы на слабость, незначительную потерю веса, периодические повышения температуры до 37,2, длительный кашель. В прошлом — героиновый наркоман со стажем, бросил употреблять шесть лет назад. При осмотре — грибковое поражение кожи стоп, кистей и ногтей, краснота слизистой и обильные налеты на задней стенке глотки. При дальнейшем обследовании — увеличение печени и селезенки, хрипы в легких.

— Учитывая анамнез, назначены анализы крови на ВИЧ-инфекцию, которые оказались положительными. Пациент отправлен на лечение в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», — рассказывает «Известиям» врач цифровой клиники ВСК Михаил Никитин. — Описанные симптомы — это типичные проявления течения ВИЧ в стадии вторичных заболеваний, когда ослабленная иммунная уже система не справляется с инфекциями.

Больная тема Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

С момента выявления первого заболевшего в СССР в 1987 году в стране было зарегистрировано 1,5 млн инфицированных вирусом иммунодефицита человека, более 420 тыс. из которых умерли. Ежегодный прирост заболевших составляет около 60 тыс. человек — темпы заражения сравнимы с некоторыми странами Африки.

— Настораживает и другое. Если на «заре перестройки» ВИЧ-инфекция в основном выявлялась у молодых людей в возрасте около 20 лет из групп риска, то сейчас наибольшая заболеваемость отмечается среди обычных гетеросексуальных лиц в возрасте 30–49 лет (более 70%), — говорит Никитин.

Кроме них, конечно, есть и «инъекционные» наркоманы, работники сферы сексуальных услуг и мужчины с гомосексуальными связями, дети инфицированных матерей и медицинские работники, работающие с ВИЧ-позитивными людьми. Впрочем, медицинские манипуляции в последние годы — самый редкий путь передачи. Наблюдается всего около 10 случаев в год, хотя в 90-е их были сотни, отмечает собеседник «Известий».

Как передается ВИЧ

По словам заведующего специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Вадима Покровского, пути передачи ВИЧ-инфекции в России изменились буквально за последние несколько лет.

Больная тема Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— В прошлом году только о гетеросексуальных контактах сообщили 67,8% больных, о внутривенном употреблении наркотиков — 27,8%, о гомосексуальных контактах — всего 3%. Хотя до этого более половины (56,9%) ВИЧ-позитивных заражались при употреблении наркотиков, — рассказывает Покровский «Известиям». — ВИЧ-инфекция явно выходит за пределы этого крупного резервуара и распространяется при гетеросексуальных контактах. В то же время активизировалась и передача ВИЧ среди МСМ (мужчин, имеющих секс с мужчинами).

Вирус иммунодефицита может передаваться при половых контактах (он содержится в крови, сперме и вагинальном секрете), от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, а также с кровью зараженного человека при ее переливании и при использовании нестерильных инструментов для инъекций.

При рукопожатиях, дружеских поцелуях, кашле и чихании, через общие бытовые предметы, при посещении саун, бассейнов, туалетов или при укусах насекомых заразиться ВИЧ невозможно.

— После заражения до первых клинических проявлений проходит от нескольких дней до нескольких недель: возникает острая фаза заболевания, протекающая с гриппоподобными симптомами (температура, боли в горле, увеличение лимфатических узлов, слабость, мышечные боли). Возможно похудение, образование язвочек во рту. Продолжается острая фаза до 10 дней, — говорит врач ВСК Никитин.

Больная тема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом, добавляет он, симптомы настолько неспецифичны, что часто воспринимаются как банальное ОРВИ. Кроме того, эта фаза возникает не у всех заболевших — иногда она протекает без симптомов.

Затем у пациента наступает бессимптомная фаза, которая может длиться до 10 лет и более. В это время в организме продолжается активное размножение вируса и разрушение Т-лимфоцитов, развивается стадия вторичных заболеваний (кашель и одышка, тошнота, боли в животе, диарея, кожные высыпания, головные боли и снижение памяти).

В случае, если пациент не начнет принимать терапию, ему грозит поражение иммунной и нервной систем с последующим развитием сопутствующих инфекций и новообразований, приводящих к смерти. Но такое происходит всё реже: в прошлом году антиретровирусную терапию получали 79% больных от числа состоявших на диспансерном наблюдении.

Сколько в России больных ВИЧ

По данным, приведенным в сборнике «Социально значимые заболевания населения России: статистические материалы» ЦНИИОИЗ Минздрава, в 2021 году под наблюдением врачей находилось более 820 тыс. пациентов с ВИЧ. На самом деле их может быть больше — ведь не все проходили тестирование, а ВИЧ может много лет протекать бессимптомно, говорит старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

Больная тема Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

По ее словам, в этом году в России отметили небольшой прирост заболеваемости, но это скорее связано с тем, что во время пандемии люди реже обращались к врачам и сдавали анализы. Если говорить об общей динамике, в последние годы темпы прироста новых заражений в России уменьшились, увеличился охват инфицированных лечением и снизилась смертность.

Вместе с тем растет и число проведенных анализов: ежегодно назначается более 40 млн исследований на ВИЧ, диагностические наборы для которых производятся в России.

— В 2021 году было обследовано на ВИЧ более 41,9 млн российских граждан, что на 67,2% больше, чем в 2010 году, и составляет 28,8% от среднегодовой численности постоянного населения страны, — отмечает Вадим Покровский.

При этом поголовного скрининга в России, как и в других странах, нет. Приказами Министерства здравоохранения регламентированы лишь группы лиц, подлежащие обследованию: это доноры крови и органов, работники отдельных профессий, а с 2021 года — еще и иностранцы, прибывающие в страну на срок более 90 дней. Остальные могут провериться сами: сегодня тесты на ВИЧ продаются даже в аптеках и стоят около 250 рублей, говорит Михаил Никитин.

Больная тема Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он подчеркивает, что при сдаче анализа есть свои правила: вирус начинает определяться тест-системами только через 4–6 недель после заражения. При отрицательном результате, но сохранении подозрений анализ сдают повторно через три и шесть месяцев после предполагаемого момента заражения.

При положительном первичном результате нужно обратиться в сетевую лабораторию или к врачу лечебного учреждения для постановки более точного исследования, так называемого иммуноблота. Анализы можно сдать и анонимно, обратившись в местный СПИД-центр, кабинеты консультирования или в некоммерческие организации. В этом случае документов от человека не требуют, анализы проводят бесплатно.

Профилактика ВИЧ

Для того чтобы уберечь себя от опасного вируса, врачи советуют соблюдать простые правила профилактики. К ним относят предотвращение случайных половых связей, предпочитая им контакты с постоянным партнером, использование презервативов, одноразовых шприцев и игл и только личных средств гигиены: бритв и маникюрных принадлежностей.

При немедицинских манипуляциях (пирсинг, татуаж) нужно использовать только стерильные и одноразовые инструменты, всегда обращать внимание, в каких условиях делается эта процедура.

— Также существует доконтактная профилактика — она заключается в приеме антиретровирусных препаратов здоровым человеком, чтобы предотвратить заражение, если произойдет контакт с вирусом. Такие препараты назначаются только врачом и требуют тщательного наблюдения за пациентом. Тем не менее в ходе исследований такой метод профилактики доказал свою эффективность, — говорит Михаил Никитин.

В начале новых отношений важно позаботиться о здоровье — вместе пройти обследование на ВИЧ и другие ЗППП. Врачи и психологи считают, что просить справку не стыдно — наоборот, это зрелый и ответственный подход.

— Два человека в паре — это не половинки целого, а отдельные личности, у которых была и есть своя жизнь. Попросить справку — это не вопрос недоверия к партнеру, а в том, что иногда людям в голову не приходит, что нужно проверять свое здоровье. Особенно если ты заканчиваешь одни отношения и начинаешь другие. Это элементарная забота в первую очередь о себе — начать разговор можно тактично, со слов «Я не хочу тебя обидеть, но для меня очень важно получить этот документ», — говорит психолог Елена Масолова.