Широкое бездействие: почему из аптек пропадают популярные антибиотики

В аптеках стало сложно найти антибиотик широкого спектра амоксиклав и другие похожие на него по действию препараты — аугментин, экоклав, панцеф, выяснили «Известия». Представители фармотрасли говорят об отсутствии этих лекарств на складах поставщиков. По мнению экспертов, нехватка связана с возросшим спросом. С одной стороны, их покупают мобилизованные для формирования аптечек, с другой — фиксируется сезонный рост интереса к антимикробным препаратам. По данным Росздравнадзора, дефицита этих лекарств на рынке нет — в обращении находятся более 13 млн упаковок препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота.

Разобрали с полок

В аптеках кончаются антибиотики широкого спектра действия. В частности, сложности возникли с препаратами амоксиклав, аугментин, экоклав и панклав, выяснили «Известия».

К примеру, в крупной аптечной сети «Горздрав» амоксиклав в виде порошка для приготовления суспензии (156,25 мг / 5 мл, 100 мл) можно приобрести только в двух аптеках — в Москве и Коломне. Аугментин для детей предлагают купить в одной аптеке, панклав в таблетках тоже в наличии лишь в одной точке.

В аптечном онлайн-сервисе «Еаптека» аугментина и экоклава вообще не нашлось, а амоксиклав есть только в одной дозировке. Аналог — амоксициллин + клавулановая кислота — можно купить только в виде порошка для приготовления раствора для внутривенного введения и таблеток с малой дозировкой.

Широкое бездействие Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В «Аптеке.ру» амоксиклав тоже есть только в одной дозировке, аугментина нет вовсе, так же, как и экоклава. Аптечный агрегатор «Ютека» позволяет заказать амоксиклав почти во всех дозировках, но в наличии таблетки есть лишь в считаных аптеках, и их число постепенно уменьшается.

«Известия» проверили наличие этих препаратов в пяти аптеках Москвы. Амоксиклава не оказалось ни в одной. Тем не менее препараты с тем же действующим веществом в наличии были.

— У поставщиков нет. Если на базе нет в наличии, откуда мы поставим? Уже второй месяц нам его не привозят, и когда будет поставка — неясно, — рассказали корреспонденту «Известий» в одной из столичных аптек.

В компании «Сандоз», осуществляющей поставки препарата амоксиклав в Россию, «Известиям» сообщили, что «в условиях увеличения общего спроса на антибиотики некоторые лекарственные формы и дозировки препарата поставляются в объемах, которые не позволяют обеспечить возросшую потребность».

Широкое бездействие Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— На глобальном уровне компания «Сандоз» прилагает усилия для наращивания объема долгосрочных поставок, чтобы удовлетворить спрос на амоксиклав. В том числе дополнительные инвестиции направляются на расширение нашей международной производственной сети по выпуску антибиотиков, — добавили в пресс-службе организации.

Косвенное подтверждение определенного дефицита препарата на рынке — снижение продаж амоксиклава. Со второй половины 2022 года они держатся на одном уровне, но он в два раза ниже уровня продаж в аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в аналитической компании DSM Group.

В целом с начала года по 9 октября продано на 10% меньше упаковок этого антибиотика, добавили в компании. Судя по ее данным, продажи препарата начали активно снижаться начиная с июня этого года. А в период с 3 по 9 октября разница между количеством упаковок, купленных в этом году и в прошлом, составила свыше 70%, что может быть свидетельством нарастающего дефицита.

Высокий спрос

По данным Росздравнадзора, сейчас на российском рынке в обороте находится более 13 млн упаковок лекарственных средств с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота (все формы и упаковки), из которых на амоксиклав приходится более 5 млн упаковок.

— Таким образом, признаков дефицита данного препарата на рынке нет. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало. Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения, — заявили «Известиям» в ведомстве.

Широкое бездействие Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тем не менее нехватку «Известиям» подтвердили и представители аптечных объединений. Так, в Ассоциации независимых аптек сообщили, что последняя поставка амоксиклава была в июне. Тогда же в аптеки отгрузили и детскую дозировку. Аугментин привозили в июле, больше поставок не было, потому что товара нет у поставщиков, сообщили в организации.

— Мы уже неделю не можем найти не только амоксиклав, но и аналоги, — добавил гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров. — Экоклав, амоксициллин + клавулановая кислота — российские марки. Они также отсутствуют.

По словам эксперта, причина нехватки в росте спроса. «Неравнодушные» граждане в Сети советуют взять с собой амоксиклав мобилизованным — название препарата можно найти в гуляющих по интернету списках. Также наложился сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени — когда активизируются инфекции, отметил он.

— Трудно поверить, что у всех производителей, и российских, и зарубежных, одновременно возникли проблемы, поэтому вероятно, что причина нехватки в возросшем спросе со стороны населения, — считает Вадим Винокуров.

Широкое бездействие Фото: ТАСС/Станислав Красильников

«Известия» направили запросы в компании-поставщики других перечисленных в материале препаратов. К компании GSK, сообщили, что поставки аугментина в Россию продолжаются, их прекращение не планируется. Следующая поставка ожидается до конца 2022 года.

По словам источника «Известий» в фармотрасли, дефицит объясняется недостаточными объемами поставки. То есть спрос превышает предложение. По его данным, нехватка будет устранена к концу IV квартала 2022 года.

Антибактериальные препараты назначаются при наличии доказанной бактериальной инфекции. Чаще всего — при патологии лор-органов, дыхательных путей, инфекции мочеполовой системы, отметила в беседе с «Известиями» врач-терапевт и кардиолог клиники «Ниармедик» на Симоновском Валу Полина Шелуха.

— Антибиотики никогда не назначаются для лечения вирусных инфекций, а также в качестве профилактики развития ОРВИ или бактериальных инфекций. Амоксиклав — это антибиотик широкого спектра действия, что позволяет врачу эмпирически назначать этот препарат, определяя высокую вероятность успеха терапии, — рассказала врач.

Широкое бездействие Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Амоксиклав — комбинированный препарат, состоящий из амоксициллина и клавулановой кислоты. У этой группы препаратов есть множество торговых названий. Но для врача имеет значение только дозировка и действующее вещество антибиотика, подчеркнула она. То есть специалист в отсутствие одного лекарства при необходимости просто заменит его на другое.