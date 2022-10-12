Клик от боли: ФАС нашла дискриминацию в онлайн-торговле лекарствами

Федеральная антимонопольная служба признала дискриминацией запрет на онлайн-торговлю лекарствами для аптек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Это следует из ведомственной переписки между ФАС и Минэком, которая имеется в распоряжении «Известий». Ранее с предложением снять этот запрет в правительство обратилась Ассоциация независимых аптек, полагая, что это улучшит обеспечение лекарствами жителей труднодоступных и удаленных районах, где мало сетевых аптек. Окончательное решение зависит от Минздрава, но он пока не выработал консолидированную позицию по этому вопросу. В чем подводные камни проблемы — разбирались «Известий».

Выход в регионы

Федеральная антимонопольная служба считает необходимым отменить запрет на онлайн-торговлю лекарствами для аптек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Существование такого запрета «создает дискриминационные условия» и «оказывает негативное влияние на обеспечение населения труднодоступных и малонаселенных регионов РФ лекарственными препаратами» , следует из ведомственной переписки между ФАС и Министерством экономического развития РФ (есть в распоряжении «Известий»).

ИП, имеющие лицензию на осуществление фармдеятельности, были исключены из дистанционной торговли лекарствами постановлением правительства РФ № 697 в мае 2020 года. В июле 2022 года с инициативой отмены этого запрета выступила Ассоциации независимых аптек.

Клик от боли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— СРО «Ассоциация независимых аптек» не раз выступала с просьбой разрешить аптекам, оформленным как ИП, дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Инициативу в разное время направляли и в Госдуму, и в Министерство здравоохранения, и в ФАС, и в Минэкономразвития. Но пока законодательство запрещает индивидуальным предпринимателям заниматься доставкой препаратов на дом, — отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, особую роль аптеки индивидуальных предпринимателей играют в отдаленных регионах, малонаселенных городах — там, где крайне редко представлены федеральные сети, поскольку им это экономически невыгодно. Когда ИП разрешат доставку препаратов, они активнее станут осваивать этот сектор, что положительно скажется на лекарственной доступности, уверена Виктория Преснякова.



Последнее свое обращение Ассоциация отправила в Министерство экономического развития. Из полученного ответа следует, что окончательное решение этого вопроса остается за Министерством здравоохранения. Однако оно пока не выработало консолидированной позиции, как следует относиться к предложению о снятии запрета.

Клик от боли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как следует из письма Минздрава в Минэк (есть в распоряжении «Известий»), ведомство запросило мнение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по этому поводу.

«Известия» направили запросы во все заинтересованные ведомства с просьбой высказать свою позицию по данной проблеме.

Растущий интерес

Дистанционная продажа лекарств в России занимает значительную долю рынка и с каждом годом объем этого сектора только растет, следует из данных DSM Group.

В 2020 году на онлайн-торговлю препаратами приходилось 6,6% объема рынка (93,3 млрд рублей), в 2021-м — 8,7% (126,4 млрд рублей). За семь месяцев 2022 года онлайн-продажи достигли 11,5% (114,2 млрд рублей).

В настоящее время дистанционная доставка препаратов, отпускаемых без рецепта, разрешена всем аптечным организациям, имеющим лицензию, за исключением индивидуальных предпринимателей. Рецептурные лекарства продавать через интернет пока что нельзя. В марте 2023 года в трех регионах (Москве, Московской и Белгородской областях) стартует пилотный проект по дистанционной торговле препаратами, отпускаемыми по рецепту.

Клик от боли Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Эксперт фармацевтического рынка, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина считает, что снятие запрета на торговлю через интернет индивидуальными предпринимателями несет ряд рисков.

— Снятие запрета усилит проблему самолечения среди населения, — сказала специалист «Известиям». — Торговля даже безрецептурными лекарствами онлайн приводит к тому, что люди смотрят рекламу по телевизору и сразу же заказывают таблетки через интернет. Они не обращаются к врачу и даже не советуются с фармацевтом.

Другого мнения придерживается директор сети «Фармадок» Елена Микелова. По ее словам, если позволить индивидуальным предпринимателям продавать лекарства дистанционно, это поможет сделать их более доступными для людей в деревнях и селах.

Клик от боли Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Индивидуальные предприниматели лицензируются для аптечной деятельности, как и все остальные участники рынка. В отличие, например, от маркетплейсов. К примеру, на маркетплейсах можно с доставкой в пункт выдачи купить свечи, условия хранения которых очень строги. А вот ИП, которыми заведуют фармацевты и провизоры, понимающие правила хранения тех или иных лекарств, дистанционно торговать почему-то нельзя, — отметила она.

Рисков в том, чтобы разрешить индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию, продавать лекарства онлайн, нет, подчеркнула эксперт.