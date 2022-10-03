Тревоги чемоданчик: продажи успокоительных за неделю выросли на 11%

Продажи успокоительных препаратов в России за последнюю неделю выросли на 11%, следует из данных ресурса «Чек Индекс». Ранее аналитики говорили о росте спроса на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики в августе-сентябре на 15% год к году. Рост обращений от встревоженных граждан заметили также психологи и психотерапевты. Клиенты жалуются на страх за будущее, опасения в связи с неопределенностью, и, как следствие, — разлад в семейных отношениях.

Купить и успокоиться

Продажи успокоительных препаратов в России в период с 21 по 28 сентября выросли на 11% в сравнении с предыдущей неделей, следует из данных ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране).

Ранее «Известия» выяснили, что россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков с 15 августа по 11 сентября 2022 года, чем за тот же период годом ранее. Всего с начала года было куплено свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, траты на них составили почти 1,5 млрд рублей.

Повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля, отмечала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Тревоги чемоданчик Фото: Getty Images/Jose Miguel Sanchez

В последние несколько месяцев многие россияне столкнулись с быстрыми изменениями в жизни, к которым оказались не вполне готовы, отметил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов.

— Тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся настолько острыми, что многие обращаются за помощью к врачу, — подчеркнул врач.

Он напомнил, что антидепрессанты часто действуют не сразу, а имеют накопительный эффект, срабатывая через 1–2 недели после начала приема.

— Если человек долгое время питался «мусорной», высококалорийной, изобилующей сахаром и трансжирами едой, то мембраны его мозга не всегда смогут адекватно отреагировать на прием антидепрессантов и противотревожных лекарств, — разъяснил Михаил Гаврилов.

Тревоги чемоданчик Фото: Global Look Press/scully

Выходом из ситуации может стать устранение дефицита витаминов и микроэлементов, которые быстро «расходуются» организмом при стрессе, например, магния, витаминов группы В, витамина Д, добавил он. Повышенную тревожность мягко снижает L-теанин, который содержится в зеленом чае. Облегчить состояние, по словам эксперта, могут и психологические техники, а также правильное дыхание. Но важно обратиться к специалисту.

Мужская тревога

Фиксируют рост обращений встревоженных россиян в сентябре и психологи, рассказал «Известиям» основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.

— Осенью к нам на прием в принципе идет больше людей, а с учетом последних новостей число пациентов выросло примерно на треть, — сообщил он.

По его словам, клиенты в основном приходят с тревожными состояниями, страхом за будущее, опасениями в связи с неопределенностью.

Тревоги чемоданчик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— От этого страдают и семейные отношения. К большому сожалению, люди не знают, как справляться с тревожным состоянием и срываются на детях, на муже, на жене, на родителях. Получается замкнутый круг: общая обстановка в мире и финансовая составляющая напрягают, а семья всегда фундаментально держится на уверенности в завтрашнем дне. Если уверенность пропадает, то женщина начинает требовать от мужа гарантий безопасности, стабильности. А мужчины, к сожалению, в наше время дать этого женщине не могут. На этом фоне возникает ряд конфликтов, — пояснил он.

За последние полгода количество обращений от мужчин выросло, отметил Сергей Ланг. По его словам, если раньше соотношение обращений женщин и мужчин составляло 80 на 20%, то сейчас примерно 65 на 35%.

Осеннее обострение

На осень всегда приходится период обострения как соматических, так и зачастую психических заболеваний, напомнила главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова. По ее словам, сейчас помимо сезонных обострений специалисты часто выявляют постковидный синдром, который также характеризуется усугублением и появлением проблем со стороны нервной системы.

— Вирус COVID-19 без труда воздействует на нервную ткань и приводит не только к амнезии, но и к тревожным расстройствам, депрессии. Восстановиться после ковида помогут психотерапевтический курс, активная мыслительная деятельность и здоровый образ жизни, — разъяснила она.

Тревоги чемоданчик Фото: Getty Images/Guido Mieth

На патологии нервной системы часто указывают перепады настроения, плохой сон, немотивированная агрессия, учащенный пульс, повышение артериальное давления, появление болевых ощущений в разных областях организма без четкой связи с чем-либо.

Все эти симптомы — повод обратиться к специалисту. По словам Натальи Гавриловой, рост обращений к психотерапевтам в Скандинавском центре здоровья отмечается на протяжении всего 2022 года.

Существуют и самостоятельные методы борьбы с излишней тревожностью, напомнила психолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева.

— Первый шаг работы с тревожными мыслями — детализация негатива. Это осознание и распознавание негативных эмоций и дисфункциональных мыслей, возникших в ситуации, когда человек почувствовал тревожность. Следует вести структурированный аналитический дневник своих эмоций и отслеживать дисфункциональные мысли, которые вызывают ощущения тревожности. Именно наши мысли о ситуации вызывают тревожность, страх и панику, — рассказала она.

По словам эксперта, эти мысли часто поддерживают иррациональные установки: долженствования, катастрофизации, непереносимость этого состояния, негативное предсказание будущего, максимализм и перфекционизм.

Тревоги чемоданчик Фото: Global Look Press/moodboard/Nick Whit

— Нужно провести внутренние диалоги: действительно ли это катастрофично; что может случиться самого плохого в данной ситуации; какой вариант может быть самым реалистичным? И помочь себе создать альтернативную установку взамен дисфункциональной, — заверила Инна Мальцева.

Лучше всего разобраться с такими установками помогает специалист, напомнила она.