Пилюли с доставкой: кто сможет заказать рецептурные лекарства онлайн

С марта 2023 года жители Москвы, Подмосковья и Белгородской области смогут дистанционно покупать рецептурные лекарства. По мнению экспертов, такой формат станет востребованным. Рецептурные препараты занимают в электронной коммерции даже большую долю, чем лекарства, отпускаемые без рецепта. Однако в настоящий момент не все пациенты смогут воспользоваться новой услугой. Подробнее — в материале «Известий».

Как оформить заказ

Эксперимент с рецептурными препаратами по сути стал продолжением ранее принятых мер. В 2020 году, в начале пандемии, Госдума одобрила закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Сейчас депутаты внесли новые поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». На испытание формата отводится три года, если проблем не возникнет, онлайн-продажа рецептурных средств станет доступной по всей стране. Пока в эксперименте участвуют только пилотные регионы.

Дистанционная покупка начинается с посещения врача. Доктор оформляет электронный рецепт, размещая его в федеральной базе. У пациента при этом должен быть личный кабинет на портале «Госуслуги», отмечает юрист Евгения Мешкова. Поддельные рецепты туда попасть не смогут. Доступ к базе также получают сотрудники аптек.

Пилюли с доставкой 1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Если у пациента есть только бумажный рецепт — не беда. Он тоже отражается в федеральной базе. Но лучше при посещении врача просить оформить именно электронный документ, так не придется переживать за его сохранность.

При обращении в аптеку — через интернет или по телефону — покупатель должен назвать свою фамилию и заказать нужное средство. Провизоры сверяются с базой, оформляют заказ и передают препарат курьеру. Доставка является платной.

Согласно требованиям, при получении заказа покупатель должен показать паспорт, а затем письменно подтвердить, что лекарство доставлено именно тому, кому оно предназначалось . Если покупатель откажется предъявить паспорт или его имя не совпадает с данными человека, указанного в рецепте (самого пациента, законного представителя, уполномоченного лица), курьер будет обязан вернуть лекарство в аптеку.

Требования к аптекам при онлайн-продаже остаются прежние, говорит Евгения Мешкова. Информация о лекарстве должна быть достоверной, а препарат на сайте обязаны презентовать с помощью 3D-модели.

— Переоценить значение нововведений сложно, — считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. — Слишком велик круг категорий граждан, которые потенциально нуждаются в этой опции. Это мамы с детьми, которых невозможно оставить дома, одинокие пожилые люди, а также пациенты с самыми разными хроническими заболеваниями.

Кто доставляет лекарства

Развозить препараты может как сама аптека, так и курьерская служба на основании договоров, отмечает адвокат Екатерина Чернышева. По ее словам, порядок и ответственность сторон определяется непосредственно договором, однако если курьер нарушит правила хранения препарата или испортит его, ответственность перед покупателем ляжет на аптеку.



— Отдельное положение посвящено ответственности за реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и не зарегистрированных в России лекарств — ее несут и аптеки, и доставка, — предупредила адвокат.

Пилюли с доставкой 2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

При этом курьер не обязан иметь медицинское образование и знать особенности приема лекарств. С такими вопросами лучше обратиться к провизору. Если сотрудник аптеки откажется дать информацию — можно пожаловаться в Росздравнадзор.

Мониторинг за экспериментом осуществляет то же ведомство. Если оно выявит нарушения (аптека не имеет права на фармдеятельность или онлайн-торговлю, лекарство не зарегистрировано в РФ и т.д.), то внесет сайт организации в перечень запрещенных ресурсов. По таким решениям Росздравнадзора в 2021 году Роскомнадзор заблокировал 10 084 сайта, привела данные Екатерина Чернышева.

Какие лекарства не удастся купить

Не все рецептурные препараты будут доступны для дистанционной продажи. Под ограничения подпадают наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства, препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%, радиофармацевтические и иммунобиологические средства, а также медикаменты, требующие специального температурного режима хранения и доставки. Плюс лекарства, изготовленные самими аптеками. Таким образом, заказать на дом, к примеру, инсулин пока не получится.



Ограничения по заказу вполне логичны на данном этапе, считает Юрий Жулев из Союза пациентов. По его мнению, требуется больше времени на отладку всей системы.



Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк полагает, что такие препараты никогда не будут доставляться онлайн, потому что относятся к лекарствам, подлежащим предметно-количественному учету, рецепты на них выписываются на специальных бланках.

Пилюли с доставкой 3 Фото: ТАСС/Рюмин Александр

В законе имеется еще одна категория препаратов, недоступная для онлайн-заказа. Это лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой за счет бюджетных средств.

— Льготники, получающие лекарство бесплатно или со скидкой, на наш взгляд, являются одной из потенциально важных целевых групп для этой формы обеспечения лекарствами. Она станет им тоже доступна после того, как будет решен вопрос, кто оплачивает доставку препаратов. Сейчас эта проблема обсуждается, — рассказали в Союзе пациентов.

В федеральном бюджете пока не заложены деньги на доставку лекарств льготным категориям пациентов, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. «Некоторые горячие головы предлагали, чтобы люди, получающие лекарства бесплатно, сами оплачивали их доставку. Но нам важно, чтобы льготники гарантированно получали положенные им медикаменты. Мы продумаем, как это реализовать, просчитаем, сколько денег на это понадобится», — отметил депутат.

Разгрузка для бизнеса

Эксперимент обеспечит дополнительную поддержку малым предпринимателям — участникам аптечного рынка. Онлайн-продажа рецептурных лекарств даст возможность в том числе разгрузить медицинские учреждения, обращает внимание председатель Национальной ассоциации управленцев здравоохранения, учредитель сети «Клиника № 1» Муслим Муслимов.

Пилюли с доставкой 4 Фото: ТАСС/Софийчук Евгений

— Дебюрократизация вместе с цифровой трансформацией — непростой путь, который сейчас необходимо пройти здравоохранению. В новом законопроекте предусматривается возможность дистанционно продлевать ранее выписанные рецепты, бронировать под эту задачу телемедицинскую консультацию в графике врача — это очень важное нововведение для пациентов с хроническими заболеваниями, паллиативных пациентов, пациентов в отдаленных районах , — говорит эксперт.

При этом аптеки и медучреждения могут отказаться от участия в эксперименте.

Доля онлайн-продаж

Электронная продажа лекарств в России занимает значительную долю рынка, и с каждом годом объем этого сектора только растет, следует из данных DSM Group, предоставленных «Известиям». В 2020 году на онлайн-торговлю препаратами приходилось 6,6% объема рынка (93,3 млрд рублей), в 2021-м — 8,7% (126,4 млрд рублей), в 2022-м за восемь месяцев — 11,4% (127,2 млрд рублей).

При этом рецептурные препараты имеют в электронной коммерции даже большую долю, чем лекарства, отпускаемые без рецепта, отмечают аналитики DSM Group. На первую категорию приходится 64,9% бронирования в денежном выражении, на вторую — 35,1%. В целом, с учетом офлайн-покупок, торговля рецептурными лекарствами занимает 53,5% рынка, нерецептурными — 46,5%.

Пилюли с доставкой 5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Стоит учитывать, что рецептурные препараты — это лекарства, которые в основном люди принимают постоянно и поэтому планируют покупку заранее, — комментирует Сергей Шуляк. — Например, если у человека болит голова, он не будет ждать, когда курьер привезет обезболивающие, он пойдет в аптеку и купит препарат от головной боли. А если препарат нужен пациенту регулярно, он будет искать в интернете более дешевые варианты и закладывать время на ожидание.