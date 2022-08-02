Склонировать преступление: в России растет число липовых интернет-аптек

Число мошеннических сайтов под видом онлайн-аптек за последний год выросло более чем в два раза, сообщили «Известиям» в Группе компаний Т1. Такие ресурсы чаще всего маскируются под реально существующие аптеки, но предлагают меньший ассортимент — только дорогие лекарства, чтобы выманить у жертв как можно больше денег. Оформляет заказ в такой «аптеке», человек не получает лекарства и не может вернуть деньги. Мошенники активизировались из-за роста популярности онлайн-аптек и весеннего лекарственного ажиотажа, говорят представители фармотрасли. О том, как распознать липовую аптеку, — в материале «Известий».

Ловят на жильца

Число мошеннических сайтов, которые функционируют под видом онлайн-аптек, в первой половине 2022 году увеличилось вдвое, рассказал «Известиям» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы компаний Т1 Александр Новиков. По его словам, если за первое полугодие 2021 года было зафиксировано лишь 14 подобных ресурсов, то с начала 2022 года — уже 32.

— Схемы, которые применяют мошенники, могут различаться, но чаще всего они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах. В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Мошенники могут копировать код и интерфейс официальных сетей или создавать свои сайты, продающие лекарства. После оформления и оплаты заказа товар до покупателей не доходит, а «аптеки» перестают выходить на связь, — рассказал эксперт.

Покупка на таких ресурсах опасна и тем, что кроме денег в руки мошенников попадают данные банковских карт, а это может повлечь дополнительные финансовые потери в будущем, предупредил специалист.

отличить фальшивый сайт Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

На страницах с отзывами на различные ресурсы можно найти десятки жалоб на нелегальных продавцов. «Мошенники! Под видом аптеки продают лекарства. Люди переводят деньги и ничего не получают. Номера и адреса оказываются липовыми. Реквизиты и лицензия украдены с другого сайта», — предупреждает один комментатор. «Товар не отправляют! Деньги не возвращают!» — жалуется другой.

О проблеме предупреждают и в Роспотребнадзоре. Так, ранее руководитель управления этого ведомства по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщал, что им поступило несколько жалоб на интернет-аптеки, которые при получении денежных средств за лекарства перестают выходить на связь, а после — вообще исчезают из интернет-пространства.

— По такой схеме житель Красноярска лишился 13 тыс. рублей, — сообщил он в своем Telegram-канале.

«Известия» направили запросы в Роспотребнадзор и Росздравнадзор с просьбой указать, сколько жалоб на фейковые интернет-аптеки получили ведомства в 2022 году.

Волшебные средства

Тенденцию роста числа фальшивых онлайн-аптек подтверждают и представители фармрынка.

— Мы всё чаще слышим сообщения о появлении в сети «серой» фармацевтической продукции и лжесайтов, которые как две капли воды похожи на известные интернет-аптеки, — отметила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

отличить фальшивый сайт Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff

По мнению экспертов рынка, активизация мошенников связана с серьезным ростом спроса на лекарства.

— По данным аналитиков, в денежном выражении объем продаж в аптеках вырос только в I квартале этого года на 48%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос в онлайне выше, чем в офлайне. Но, как показывают опросы, клиенту всё равно, где покупать, главное — цена, — рассказала Виктория Преснякова.

Именно низкой ценой на редкое или дефицитное лекарство, как правило, и привлекают своих жертв мошенники, отметил директор по развитию дистрибутора лекарств НПК «Катрен» Анатолий Тенцер.

— Нелегальным продавцам невыгодно размещать у себя дешевые таблетки типа аспирина, который стоит до 100 рублей. Соответственно, интерфейс, к примеру, «Аптеки.ру» им копировать нет смысла, потому что там очень большой ассортимент. Поэтому чаще мошенники размещают одностраничные сайты с дорогим лекарством, а не создают полные копии аптек, — отметил он.

отличить фальшивый сайт Фото: Global Look Press/Christoph Hardt

Популярный ход липовых аптек — и предложения о продаже рецептурных лекарств без рецепта, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Group-IB Евгений Егоров.

Все большее распространение получает и онлайн-торговля фальшивыми препаратами. То есть свой заказ клиент все-таки получает, но, принимая купленные лекарства, рискует своим здоровьем.

— Пока производители лекарств и БАДов решают проблемы поставки ингредиентов, упаковки и готовых форм, возникшие в конце февраля, мошенники зарабатывают на доверии людей. Например, на маркетплейсах и одностраничных сайтах можно встретить «противоопухолевые биодобавки», которые могут навредить здоровью пациента — в каждом пятом БАДе, который продают в интернете, есть запрещенные вещества. Фармсообщество уже обратилось в правительство с просьбой разрешить внесудебную блокировку «серых» сайтов — подчеркнула Виктория Преснякова.

Проверяй, не доверяй

Эксперты по кибербезопасности советуют доверять только проверенным онлайн-аптекам, чтобы не попасться на удочку мошенников. Как отметил Александр Новиков, если необходимо найти труднодоступное лекарство, можно использовать агрегаторы, которые показывают пользователю доступность препарата в широком перечне аптек.

— В сделке с этими аптеками сервис выступает посредником, поэтому в такой схеме меньше рисков, — пояснил он.

Кроме того, следует проверять доменные имена подозрительных сайтов, где предлагаются лекарства и медицинская техника. Чаще всего злоумышленники используют созвучные популярным брендам домены, добавил Евгений Егоров.

отличить фальшивый сайт Фото: Global Look Press/Torsten Becker

— Убедитесь, что организация внесена в реестр Росздравнадзора — выданных разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, — посоветовал эксперт.

Обычно мошеннические сайты долго не живут, их находят и блокируют, поэтому отсутствие каких-либо отзывов на лекарства может значить, что сайт принадлежит мошенникам , добавил специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов.