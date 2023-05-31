Приставили к ответу: главу УФССП Перми осудили за отмывание 222 млн

В Перми 31 мая осудили на 10 лет колонии строгого режима бывшего главного пристава края Игоря Кожевникова. Вместе с коллегами по УФССП он всего за год возбудил исполнительные производства по фиктивным документам на сумму не менее 222 млн рублей. Сдала своего коллегу правоохранителям его заместитель — она сама участвовала в схеме, но, чтобы избежать сурового наказания, пошла на сделку со следствием. Помимо срока Кожевникова приговорили к штрафу в 15 млн рублей, а также лишили звания и на семь лет запретили работать в госорганах. Схема, использованная в пермском УФССП, довольно часто используется приставами для отмывания денег, считают опрошенные «Известиями» юристы.

Минус три года

Рассмотрение дела началось 15 ноября 2022 года. Бывшего чиновника обвинили в 40 эпизодах преступлений. 38 из них — по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Еще два эпизода — по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

— Виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 15 млн рублей, с запретом на семь лет занимать должности на государственной служб е, — объявила судья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Гособвинение запрашивало для Игоря Кожевникова 13 лет колонии строгого режима.

Экс-главу УФССП задержали в июле 2019 года, он дожидался суда в СИЗО. В октябре ему предложили написать явку с повинной в обмен на домашний арест. Обвиняемый согласился, но из изолятора так и не вышел.

Как установило следствие, Кожевников с 2017 по 2018 год вместе с подчиненной Александрой Мардановой получил несколько взяток на общую сумму 15 млн рублей. Деньги передавались за «услуги» по обналичиванию через расчетный счет межрайонного отдела УФССП.

Коллективная повинность

Осенью 2019 года краевая прокуратура сообщила, что бывший главный судебный пристав края не просто получал взятки, а организовал преступную схему: он вместе с сообщниками н езаконно возбуждал исполнительные производства на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам. После чего взыскивал деньги с расчетных счетов различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А в конце перечислял их со счета отдела ФССП на банковские счета различных физических лиц. Таким образом приставы вывели из казны 222 млн рублей.

Фото: r59.fssprus.ru Игорь Кожевников

В этот же период Кожевников помог руководителю межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю похитить более 3 млн рублей, принадлежащих двум коммерческим организациям, уточнили в Следственном комитете.

Основным свидетелем обвинения стала бывшая подчиненная Кожевникова — бывшая замруководителя УФССП по Пермскому краю Александра Марданова. Женщина пошла на сделку со следствием и дала показания против экс-начальника — за это ее дело выделили в отдельное производство.

— Марданова заявляет, что два раза передавала Кожевникову взятки на общую сумму 1 млн рублей за то, чтобы он не препятствовал ей обналичивать деньги, — сказали на суде адвокаты обвиняемого. — Наша версия такова: Марданова, чтобы уменьшить свою роль, решила сдать своего руководителя. Но она не передавала деньги Кожевникову. Когда следствие пыталось установить его имущество, ничего, кроме дома в сто квадратных метров в Тамбовской области, оно не нашло.

Игорь Кожевников пытался покончить с собой в СИЗО, но его успели спасти. Пока он проходил лечение, категорически поменял свою версию событий — экс-пристав отказался от признательных показаний и заявил, что его оговорили подчиненные.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Мотовилихинский райсуд Перми 23 декабря 2022 года вынес Александре Мардановой приговор в виде шести лет колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Однако в феврале 2023 года Пермский краевой суд отменил ее приговор, а уголовное дело направил на новое рассмотрение в первую инстанцию. В апреле суд вынес Марадановой новый приговор: пять лет и шесть месяцев, лишение чина советника юстиции третьего класса, штраф 3,5 млн рублей и запрет занимать государственные должности на шесть лет.

Распространенная схема

По делам о взятках в особо крупном размере суды в основном выносят строгие приговоры , рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Эксперт привел различные варианты схем, применяемых сотрудниками ФССП. Так, например, в рамках одного уголовного дела сотруднику вменялось в вину получение взяток за незаконное снятие с должников ограничений на выезд.

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

— Кроме того, довольно часто приставы неправомерно завышают или занижают оценку имущества при его реализации — в интересах должника или кредитора. В некоторых случаях встречаются схемы с исполнительским сбором, — пояснил Владимир Кузнецов. — Например, открывается большое количество отдельных производств, в рамках которых приставы взыскивают исполнительский сбор по каждому эпизоду вместо объединения дел в сводное производство с единым сбором.

На условно-досрочное освобождение бывший пристав может рассчитывать только после фактического отбытия не менее половины срока наказания за тяжкое преступление, объяснил «Известиям» адвокат Алексей Гавришев. Законные шансы на УДО Игоря Кожевникова будут зависеть от его поведения в колонии и, возможно, от связей, которыми он как бывший главный пристав Прикамья наверняка обладает, предположил адвокат.

Что касается схемы вывода денег при помощи фиктивных исполнительных производств, то она достаточно распространена у судебных приставов, добавил он.

— Если говорить простыми словами, то сначала судебный пристав выдает исполнительный лист. Далее мошенники идут с ним в банк, и поскольку лист надлежащим образом оформлен и подписан судебным приставом, у банка обычно не возникает сомнений в его подлинности. И происходит списание денежных средств , — пояснил Алексей Гавришев.

Когда заводится исполнительное производство, его видит ограниченное количество людей, как правило, это сам судебный пристав и его непосредственный начальник, дополнил адвокат Антон Жаров. Кроме того, в описанной в обвинении схеме деньги списываются не со счета физического лица, а с общего лицевого счета ФССП, где накапливаются все взысканные с граждан средства по всем исполнительным производствам. Всё это вместе помогает сделать вывод денег незамеченным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Условно, приставы взыскали с граждан 100 млн, и дальше эти деньги должны быть распределены между кредиторами. Распределяется условно 97%, а 3% — воруется. Это как кассир на предприятии: ему выписывают квитанцию на получение в банке денег, чтобы он раздал зарплаты. А он часть денег не доносит. И здесь то же самое,—пояснил адвокат.