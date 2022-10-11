Пакт о несоблюдении: кандидаты в президенты СБР обменялись обвинениями

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) состоятся 14 октября в Москве. В июне действующему руководителю СБР Виктору Майгурову для победы не хватило одного голоса. Перед новыми выборами полыхнул скандал. Сторонники второго кандидата — вице-президента организации Алексея Нуждова — обвинили окружение Майгурова в финансовых махинациях с бюджетными деньгами. Сам Нуждов заявил, что передал соответствующие документы в правоохранительные органы. А представители ряда региональных отделений заявили о давлении со стороны чиновников с требованием голосовать за действующего главу СБР. Майгуров опровергает эти слова, называя действия соперников нечистоплотным приемом перед голосованием.

Один голос

В последние годы выборы президента Союза биатлонистов России зачастую напоминают триллер. Например, в 2018 году они проходили в три тура, затянулись почти на целый день, и в итоге Владимир Драчев в напряженной борьбе обошел Виктора Майгурова. Правда, через два года Майгуров все-таки занял руководящий пост — это случилось после того, как правление СБР объявило Драчеву вотум недоверия.

2022 год по накалу борьбы уже никак не уступает 2018-му. В июне за пост схлестнулись два главных человека в федерации — президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Оба имели серьезную поддержку от регионов. А незадолго до выборов глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов направил в Генпрокуратуру РФ две жалобы на Майгурова, обвинив его в превышении должностных полномочий и финансовых злоупотреблениях.

Впрочем, это не пошатнуло позиций действующего главы организации. Его сторонники пролоббировали открытое голосование, и в нем он победил оппонента со счетом 35:18. Одна беда — для победы было необходимо 36 голосов.

Пакт о несоблюдении Выборы президента Союза биатлонистов России в 2020 году Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Накануне выборов шансы Нуждова оценивались примерно вровень с Майгуровым, и такой обескураживающий результат он объяснил именно формой голосования: те региональные представители, которые обещали голосовать за него в закрытом режиме, при открытых выборах поддержали действующего президента — испугались давления.

Как бы то ни было, президента избрать не удалось, и повторные выборы назначили на осень. При этом Майгуров и Нуждов на словах заключили своеобразный пакт о ненападении — пообещали по повторного голосования не выступать ни с какими обвинениями в прессе.

Махинации или наговоры?

Более трех месяцев перемирие выдерживалось. Но за несколько дней до выборов всё повторилось. На первый план вновь вышел Ильдар Нугманов, который записал видеообращение, где рассказал, что Минспорта не хочет видеть Нуждова на посту президента, потому что… он пресек попытку воровства.

— Речь идет о сумме в €82 тыс., которая была выделена Министерством спорта на оплату этапа в Контиолахти, — заявил Ильдар Нугманов. — Эти средства были получены сотрудником ЦСП и СБР Дмитрием Рочевым и переданы Майгурову, который аналогичную сумму перечислил из валютного счета СБР контрагентам из Европы. А Рочеву он приказал подготовить отчет по фиктивным документам и закрыть эту сумму в ЦСП. По данному факту было совещание, где присутствовали замминистра спорта Азат Кадыров и Алексей Морозов. Они дали Майгурову два дня на возврат денег в кассу, деньги были возвращены.

Кроме того, по утверждению Нугманова, всё тот же Рочев похитил €10 тыс. из €42 тыс., выделенных Минспорта на участие сборной России в этапе Кубка мира в австрийском Обертиллиахе. Эти деньги он якобы списал по фиктивным документам.

Нуждов подтвердил слова Нугманова, заявив, что передал документы по странным финансовым операциям в правоохранительные органы. Вице-президент подчеркнул, что написал заявление еще в начале весны, по нему идет проверка.

Пакт о несоблюдении Алексей Нуждов Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В логике Ильдара Нугманова именно тот факт, что Нуждов раскрыл схемы возможных махинаций, вынуждает соперников «топить» его на выборах.

— Роль Нуждова, который пресекал эту деятельность, понятна — здесь, по моему мнению, были замешаны не только Рочев, но и сотрудники министерства, также и Майгуров, — заявил глава Федерации биатлона Татарстана. — Нуждов, естественно, лишний в этой схеме. Если Нуждов станет президентом СБР, то такое не позволит, такого воровства уже быть не может.

Майгуров отвергает все обвинения, называя их грязными элементами предвыборной борьбы.

— Похоже, перед каждой выборной конференцией СБР в Нугманове просыпается желание почувствовать на себе внимание СМИ, — заявил Виктор Майгуров в интервью sports.ru. — Он и перед конференцией в июне публично выступал с голословными «разоблачениями». Эти «разоблачения» ничем не подтверждаются, и за три с лишним месяца после конференции Нугманов почему-то о них больше ни разу не вспомнил. После той конференции, на которой большинство наших регионов оказали мне поддержку, мы договорились с Алексеем Нуждовым о режиме тишины, о том, что выборы пройдут без вбросов в публичное поле. Я не хочу опускаться в эту грязь, втягивать наш биатлон в дрязги и склоки.

Давление и деньги

Впрочем, Нугманов не остановился. Во вторник, 11 октября, он заявил, что региональные министры спорта заставляют местных руководителей биатлона голосовать за Майгурова. В качестве примера он привел Забайкалье, Пермский край, Калугу, Новосибирск и Бурятию.

Пакт о несоблюдении Виктор Майгуров на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Председатель Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев подтвердил факт такого давления.

— В июне мне пришло три эсэмэски от нашего регионального министра спорта, я их публиковал даже — там четко было указано голосовать за Майгурова , — заявил Геннадий Ковалев в интервью «Матч ТВ». — Сейчас министр спорта заявил, что сам хочет поехать в Москву в качестве делегата. Ему объяснили, что он не член региональной федерации [биатлона] и не имеет на это права. Он ответил, что будет писать приказ о лишении нашей федерации биатлона аккредитации, чтобы меня убрали с поста главы федерации.

Впрочем, и сторонникам Майгурова есть что сказать про конкурентов. Так, помощник губернатора Красноярского края, трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев рассказал Metaratings о своем разговоре с бывшим главой Совета СБР Александром Еслевым, сторонником Нуждова.

— Сегодня мне раздался неожиданный звонок от господина Еслева. Я попытался у него выяснить предмет разговора, несмотря на наши разногласия, но всё, что я услышал, было: «Сколько тебе дать денег, товарищ Ростовцев, чтобы с тобой можно было разговаривать?» Не знаю, для чего это было сделано. Если такие люди работают в команде кандидата в президенты СБР и пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата, это неправильно. Но мы видим, что при поддержке Майгурова регионами и спортивным руководством его оппоненты действуют таким образом и выливают на него очередные витки грязи. Это всё звенья одной цепи, — отметил Ростовцев.

Пакт о несоблюдении Фото: РИА Новости/Алексей Никольский