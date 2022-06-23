Секрет на миллионы: кто возглавит российский биатлон

Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР), которые состоятся 23 июня, обещают быть очень конкурентными. У действующего главы союза Виктора Майгурова серьезный оппонент. Вице-президент организации, руководитель Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов обещает привлечь 100 млн рублей в призовой фонд Кубка России, ежегодно выделять 30 млн рублей на развитие региональных федераций. Майгуров уверен, что его соперник продает «воздушные замки», а крупные призовые могут привести к злоупотреблению допингом. У кандидатов примерно равная поддержка делегатов конференции СБР. А для победы необходимо набрать 2/3 голосов.

Скучно не будет

С российским биатлоном никогда не скучно. Предстоящие 23 июня выборы главы Союза биатлонистов России обещают невероятную интригу. На этот пост примерно с равными шансами претендуют действующий президент союза Виктор Майгуров и его заместитель-оппонент Алексей Нуждов.

Трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Майгуров четыре года назад примерно в таких же условиях проиграл борьбу за этот пост Владимиру Драчеву. Тогда выборы проходили в три тура и затянулись почти на целый день.

Поражение Майгурова в 2018 году было неожиданным. Он шел на выборы при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова, имел богатый управленческий опыт: четыре года в статусе первого вице-президента IBU, с 2012 гола — член правления СБР. Драчев был депутатом Госдумы, возглавлял Федерацию биатлона Ленинградской области. Он позиционировал себя как крепкого хозяйственника, который наведет порядок в федерации, наладит взаимодействие с регионами и повысит результаты сборной.

Получилось, пожалуй, только последнее. Россия впервые за 12 лет выиграла золото чемпионата мира в личной мужской гонке (Александр Логинов на ЧМ-2020), а также два года подряд сохраняла максимальную квоту на Кубке мира у мужчин и женщин. Однако за два года во главе СБР четырехкратный чемпион мира потерял доверие своего окружения, накопил долги и спровоцировал управленческий хаос.

В 2020 году была созвана внеочередная конференция СБР для проведения новых выборов президента. Сам Драчев не собирался покидать свой пост. Всё изменилось буквально за несколько дней до решающей даты. По сообщениям СМИ, Драчев встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после чего снял свою кандидатуру. В итоге все 45 делегатов на безальтернативной основе отдали голоса Майгурову.

С тех пор прошло почти два года. Скандалов вокруг СБР стало значительно меньше, а результаты спортсменов улучшились. Главный старт четырехлетия и вовсе внушал оптимизм. В Пекине-2022 наши биатлонисты завоевали четыре медали — три в эстафетах (серебро у женщин, бронза у мужчин и в миксте) и одну в индивидуальной гонке (третье место Латыпова в гонке преследования). Сюда стоит добавить два обидных четвертых места Максима Цветкова и долгожданное появление лидера женской сборной Кристины Резцовой. Команда Майгурова разработала и уже реализует программу развития биатлона до 2026 года, а сам функционер получил высокие оценки от руководства нашего спорта.

— Очень хочу, чтобы победу на выборах одержал Виктор Майгуров, — отметил «Известиям» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — За его период правления в российском биатлоне наконец-то наступило спокойствие. Многие члены биатлонной семьи нашли взаимопонимание, скандальных вбросов в СМИ стало гораздо меньше. Я понимаю, что критиканы всегда были, есть и будут, но Майгуров подтвердил свой профессионализм результатами на Олимпиаде. На мой взгляд, он достоин остаться во главе союза.

Действительно, многие думали, что действующий президент сможет легко переизбраться на полноценный четырехлетний срок, но тут о своем желании возглавить СБР заявил Алексей Нуждов.

— Думаю, что у Нуждова предпочтительные шансы стать президентом СБР, потому что он имеет налаженные связи с «Газпромом», главным спонсором российского биатлона, — подчеркнул «Известиям» бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. — Наверное, это приемлемый вариант. Главное, чтобы не повторилась ситуация с Драчевым. Правление федерации, которое он себе подобрал, в итоге и сместило его с поста.

Кубок раздора

Нуждов объяснил свое выдвижение тем, что проработал два года под руководством Майгурова и смог сделать вывод о реалистичности его предвыборных обещаний. Вице-президент и его сторонники считают, что Майгуров оказывал слабую поддержку регионам. По их утверждениям, в июле 2020 года он говорил о 30 млн в год, а «на деле выделяет не более 10–11». Кроме того, противники Майгурова утверждают, что он злоупотребляет своими полномочиями — якобы назначил себе и своему аппарату высокие зарплаты, игнорирует позицию совета и правления СБР при принятии ключевых решений. Дошло даже до жалобы в прокуратуру, которую подписали пять членов совета СБР.

Майгуров хочет подать встречный иск о защите чести и достоинства против всех членов совета, подписавших письмо. Он считает, что это грязный элемент предвыборной борьбы, который принесет ему дополнительные голоса на выборах.

В случае победы на выборах действующий президент обещает увеличить бюджет организации до 228,9 млн рублей (в мае он говорил, что бюджет составляет порядка 150 млн). Из них 79 млн планируется потратить на сборные команды России, 52,7 млн — на программу развития «Биатлон-2026», которая включает поддержку регионов (35 млн). На организацию соревнований планируется направить 42 млн, содержание аппарата СБР — 46 млн. В резервный фонд будет поступать 5% от доходов.

Нуждов, в свою очередь, предлагает увеличить бюджет до 220 млн рублей, из которых 100 млн планируется потратить на призовой фонд Кубка России (тем самым мотивировав спортсменов, вынужденных пропустить международный сезон), по 40 млн — на содержание аппарата СБР и потребности сборной страны, 30 млн направить на помощь регионам, 10 млн оставить в резерве.

— Почему в моей предвыборной программе анонсировал призовой фонд внутренних соревнований в 40 млн рублей, а у Нуждова — 100 млн? Я считаю, бюджет должен быть сбалансированным, — заявил в интервью Sports.ru Виктор Майгуров. — И нет необходимости в суперпризовых. Потому что резонный вопрос: а что дальше? Это разовая акция, а когда наши спортсмены вернутся на международные турниры — мы всё отменим? Еще вопрос: что от этих 100 млн получат члены СБР, то есть регионы? Деньги придут спортсменам, что-то перепадет личным тренерам. Ну сколько у нас регионов будет бороться за пьедестал — максимум 10. А остальные 45? И что меня еще смущает: есть осторожное мнение, что большой призовой фонд побудит горячие головы вернуться к старому способу быстрых результатов — допингу. Сейчас тестирование сокращено, не все спортсмены находятся в пуле. Я вижу риски.



Нуждов говорит, что, в отличие от Драчева и Майгурова, готов тратить 80% своего времени на поддержку регионов, остальные 20% — на сборную. На его взгляд, сейчас происходит наоборот, поэтому многие региональные федерации брошены и едва сводят концы с концами. Возможно, на поддержку этих регионов и рассчитывает вице-президент СБР.