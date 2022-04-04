Здоровый ажиотаж: чемпионаты по биатлону и лыжам прошли при аншлагах

Главный итог чемпионатов России по биатлону и лыжным гонкам — огромный, живой зрительский интерес. Совсем недавно такого не наблюдалось. Если не брать командные виды и фигурное катание, картина всегда была одна: пустые трибуны. Плавание ли это с Юлией Ефимовой, легкая атлетика с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым — казалось, никому до этого не было дела. Даже если соревнования проходили не в перенасыщенной событиями Москве, а в регионах. Во многом это объяснялось нежеланием (или неумением) федераций делать хоть что-то, но после череды таких турниров порой казалось, что внутренние соревнования в России просто обречены. И изменить ситуацию нельзя. А теперь ты приезжаешь на чемпионат России по биатлону или лыжным гонкам в Тюмень или Сыктывкар соответственно — и всю неделю видишь полные трибуны. В субботу–воскресенье — аншлаг. Это притом что соревнования утром, а билеты платные. Атмосфера — шикарная. Как на Кубке мира. А ведь это когда-то казавшийся обыденным внутренний старт.

Без новых имен

Оказывается, любовь к спорту в России — не научная фантастика. За счет медийности, за которую тот же биатлон часто ругают, возможно заинтересовать людей даже внутренними стартами. Не только «наши против не наших», а просто красотой спорта, раскруткой героев. После гонок очереди на фото выстраивались даже перед Никитой Поршневым, при всем к нему уважении. Что уж говорить про Кристину Резцову (она выиграла в Тюмени два золота).

К слову, Резцова — возможно, лучшее, что есть сейчас в российском биатлоне. Она ракетой влетела в сборную в этом сезоне, и теперь команду представить без нее невозможно. Всегда с улыбкой, яркая, харизматичная, бойкая. Кто еще может перед сингл-микстом на Кубке мира сказать, что сейчас выиграет, а потом сделать это? Она никого не боится. Всегда кайфует от гонок, а не выходит на них мучиться. С радостью приходит в микст-зону и искренне радуется необычным вопросам. А если отвечает не так, то потом обижается не на журналистов, а на себя. И понятно, что болельщикам в совместных фото она не отказывает никогда.

— Мы же для людей выступаем, — объяснила «Известиям» Кристина, выигравшая в этом сезоне две олимпийские медали. — Поэтому я должна их благодарить, давать интервью. Кому мы будем нужны без болельщиков?

Что касается спортивной составляющей, новых имен чемпионат России не открыл. Вообще. Самое яркое событие — участие в сингл-миксте Анастасии и Юрия Батмановых. Папы и дочки. Вместе с тем ни один спортсмен 2000 года рождения и младше в масс-старты не пробился. То есть 22-летних ребят нет даже в относительной близости от сборной. Себастьян Самуэльссон в этом возрасте выигрывал Олимпийские игры, Эльвира Оберг заняла 12-е место в общем зачете Кубка мира, а Филип Андерсен дважды в нынешнем сезоне попал в личные призы. Понятно, что это исключительные таланты. Но когда никого нет даже на задворках чемпионата страны — это крайне тревожная история для перспектив российского биатлона.

Как и медали 37-летней Екатерины Юрловой-Перхт, только-только вернувшейся в спорт после рождения второго ребенка. Чемпионка мира – 2015 — огромная молодец, но вместе с тем ее успехи на чемпионате наглядно характеризуют уровень турнира. Теперь Юрлова-Перхт — в расширенном списке сборной на следующий сезон. Каким он будет, пока не понимает никто. Скорее всего, без международных стартов. Но если живой интерес болельщиков сохранится на том же уровне, скучать точно не придется. А интриги наверняка найдутся.

Вне конкуренции

То же самое можно сказать и про лыжные гонки. Сумасшедший зрительский интерес, но реальной борьбы, к сожалению, не получилось. У женщин доминировала Наталья Непряева, выигравшая четыре личные гонки и командный спринт. Это можно объяснить отсутствием в Сыктывкаре трех других чемпионок Пекина — Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Вероники Степановой.

— Результаты на чемпионате России не важны, — отметил тренер национальной команды Юрий Бородавко. — Это важно для самих спортсменов, чтобы они продолжали соревноваться. Другое дело, что уже нет того психологического настроя, как раньше. Всё-таки это был длинный сезон, с тяжелой Олимпиадой. Конкуренции в Сыктывкаре не было. Наталья Непряева выиграла все дистанции малой кровью. Я не могу сказать, что для нее это легкая прогулка, но, скажем так, нет большого напряжения. С другой стороны, эти старты дали свободу для состава, который просматривается, в одну из групп сборной.

У мужчин недосягаемым для соперников ожидаемо стал Александр Большунов. В Сыктывкаре лучший российский лыжник поучаствовал во всех гонках, каждый раз оказываясь на подиуме. У трехкратного олимпийского чемпиона четыре золота (скиатлон, 15 км классическим стилем, командный спринт и марафон), серебро в спринте (уступил Александру Терентьеву) и бронза в эстафете (выше команды Архангельской области оказались квартеты из Коми и Татарстана). Победа в воскресном марафоне получилась для Александра непростой. Долгое время он был в тени, но за 3 км до финиша выдал такой мощный рывок, что сомнений в его успехе не осталось.

— Валил сильный снег, долгое время все шли в общей группе, — рассказал «Известиям» наставник Большунова Юрий Бородавко. — Могу только порадоваться за Большунова, что он выиграл очередную гонку. Откуда у него такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние. Если многие спортсмены уже или закончили сезон, или идут в лайтовом режиме, то он продолжает пахать. Буквально накануне 50 км он провел две тренировки на лыжах. Он хочет как можно дольше удерживать свою высокую спортивную форму.

Второе место в марафоне на 50 км занял двукратный призер Олимпиады-2018 Андрей Ларьков, ну а третьим стал призер этапов Кубка мира Андрей Мельниченко.