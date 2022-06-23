Попали в молоко: почему «биатлонная семья» не смогла выбрать президента
Конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла выбрать президента организации на ближайшие четыре года. Действующего главу Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, его оппонента, вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18. Для победы было необходимо 36 голосов. Выборы сопровождались скандалом — сторонники Майгурова настояли на открытом голосовании, хотя сторона Нуждова была против. Но в итоге кандидаты заключили перемирие. Второй тур выборов состоятся в конце августа. Все это время двум кандидатам придется управлять СБР вместе и они, по словам Майгурова, договорились «не зацикливаться на агитации за себя, а работать».
Остановились на открытых
Еще накануне отчетно-выборной конференции СБР предполагалось, что она будет жаркой. Так и получилось. Пока журналисты шесть часов ждали в холле (Виктор Майгуров был против того, чтобы пустить представителей СМИ в зал), за закрытыми дверями разгорелся серьезный скандал. Делегатам предложили выбрать порядок голосования на выборах президента: открытое или закрытое. С небольшим перевесом остановились на первом варианте.
По мнению Алексея Нуждова именно этот момент стал ключевым: часть делегатов, которые обещали голосовать за него в закрытом режиме, при отрытых выборах поддержали Майгурова. Вице-президент СБР утверждает, что они испугались давления: перед выборами некоторые сторонники Нуждова утверждали, что им поступали звонки из Минспорта с рекомендациями проголосовать за Майгурова. В Минспорта эти обвинения опровергали.
У сторонников Майгурова, естественно, другое видение произошедшего: зачем проводить закрытое голосование, если все мы — биатлонная семья? Нужно решать вопросы такой важности, глядя друг другу в глаза. Ну а от какого-либо давления на регионы там отмахиваются.
Сами же выборы закончились довольно сенсационно. Вместо предсказанной экспертами равной борьбы получилось 35:18 в пользу Майгурова, еще один делегат воздержался. Согласно регламенту, для чистой победы кандидат должен был набрать 2/3 голосов, то есть нынешнему боссу СБР до триумфа не хватило одного лишь голоса.
Все были уверены, что на этом игра закончена: сейчас пройдет второй тур и делегаты, которым банально не хочется провести на заседании весь день, проголосуют за очевидного фаворита — Майгурова.
Когда они с Нуждовым с улыбками и чуть ли не в обнимку куда-то вышли из зала заседаний, делегаты зашептались: «Договариваются». Кто-то подумал, что вице-президент снимет свою кандидатуру на каких-то условиях. Но дело приняло неожиданный оборот. Для проведения второго тура голосования в тот же день, согласно регламенту, необходимо согласие двух кандидатов. Нуждов его не дал — он уверен, что открытый характер голосования повлиял на честность выборов.
Временное примирение
Теперь, следуя букве регламента, второй тур пройдет примерно через два месяца. И там, скорее всего, будут другие правила определения победителя. Дело в том, что конференция СБР приняла новый устав. Согласно ему, для избрания президента будут нужны уже не 2/3 голосов, а большинство плюс два, то есть 30 голосов. Новый устав еще должно зарегистрировать Министерство юстиции России. Если оно найдет в документе какие-то несоответствия законам, второй тур выборов будет проходить по старой схеме.
В любом случае, определяющим наверняка снова станет порядок голосования. Если Алексею Нуждову удастся добиться тайного голосования, расклады еще больше запутаются.
Удивительное происходило и после окончания конференции. Нуждов и Майгуров поочередно вышли на разговор со СМИ — и оба крайне уважительно отзывались друг о друге. Никаких претензий, взаимных обвинений или склок. Более того, кандидаты на биатлонный трон заключили устный пакт о ненападении друг на друга вплоть до следующих выборов. И даже интервью договорились все это время не давать.
— С глазу на глаз мы говорили о ближайших двух месяцев работы, — подчеркнул Виктор Майгуров. — Будем ли мы опять зациклены на агитации за себя или все-таки будет работать. Пришли к мнению, что будет работать. Обидно ли, что не хватило одного голоса для победы? Я не задумывался об этом. Более обидно, наверное, то, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит.
Отметим, что Нуждов заверил СМИ, что в случае своей победы готов продолжить работу с Майгуровым — видит того в структуре СБР. При этом, если он проиграет, то покинет организацию.
— Какая смысловая нагрузка мне оставаться [вице-президентом], если наши взгляды на управление организацией на 100: не сходятся? Мы же за эти два года прошли долгий эволюционный путь в попытке сблизить позиции. По принципиальным позициям мы, в конце концов, не сошлись. Это меня и сподвигло выставить свою кандидатуру, — рассказал Алексей Нуждов.
Отметим, что в исполком в этот раз было выбрано всего четыре человека. Порог в 29 голосов (50% от общего количества плюс два голоса) преодолели: олимпийские чемпионы Анна Богалий и Евгений Редькин, шестикратный чемпион мира Максиму Чудов и президент федерации биатлона Москвы Иван Мелихов. Еще двух человек довыберут в августе.