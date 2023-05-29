Точный просчет: медицинских чиновников накажут за «нарисованную» статистику

Штрафы до 30 тыс. рублей и отстранение от работы на срок до года — такие наказания для руководителей медицинских ведомств в регионах могут ввести за предоставление недостоверной статистики. Правительство уже поддержало соответствующий законопроект Минздрава. Чиновники действительно нередко приукрашивают реальность, чтобы выставить регион в лучшем свете, подтвердили «Известиями» отраслевые эксперты. При этом они же указывают, что помимо ужесточения ответственности необходимо навести порядок и в системе сбора информации — сейчас медицинские организации вынуждены заполнять более 600 различных учетных форм.

Рублем и должностью

Персональную ответственность для руководителей региональных министерств и департаментов здравоохранения могут ввести за предоставление недостоверной или неполной статистики или срыв сроков передачи такой информации. Санкции будут применяться для чиновников, на которых лежит ответственность за наполнение Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). За первое такое нарушение документом предусмотрен штраф в размере до 25 тыс. рублей, в случае повторного нарушения — до 30 тыс. или отстранение от работы на срок до года. Соответствующий законопроект Минздрава уже рассмотрен и одобрен на заседании кабмина, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Полномочия контроля за своевременным и точным предоставлением статистики получит Росздравнадзор — его представители будут составлять протоколы о нарушениях, а наказание будет определять суд, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

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— ЕГИСЗ обеспечивает онлайн-доступ граждан к медицинским услугам, а также показывает на геоинформационной карте сведения о ресурсах здравоохранения, — пояснил он. — Например, в системе ведутся реестры медицинских документов о рождении и смерти, о медосвидетельствовании на право владения оружием, реестр детей с редкими заболеваниями. Туда же должны поступать данные о специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. И это далеко не весь круг задач этого сервиса, поэтому крайне важно, чтобы система содержала актуальные данные.

В случае принятия законопроекта Госдумой, нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, сколько подобных нарушений фиксируется ежегодно и как это влияет на работу системы здравоохранения. В министерстве не уточнили, в чем заключается целесообразность проекта, сколько недочетов выявляется ежегодно при сборе статистики, а также каковы последствия этих нарушений для системы охраны здоровья. Однако в ведомстве указали, что документ расширяет полномочия Росздравнадзора и изменения будут внесены в КоАП .

Сейчас же органы госвласти нередко «не в полной мере обеспечивают предоставление информации в федреестр медорганизаций и федреестр медработников», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дутая статистика

ЕГИСЗ нужна для того, чтобы на федеральном уровне понимали, что происходит в сфере охраны здоровья в регионах , пояснила «Известиям» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

— К планированию финансирования или обеспечения лекарствами она отношения не имеет, поэтому контроль за корректностью ее заполнения на пациентах напрямую не отражается, — пояснила она. — Тем не менее это важная система учета для федерального центра. К примеру, Минздрав по ее данным может отслеживать процесс достижения регионом показателей по нацпроектам.

В таких системах учета действительно нередко появляются некорректные данные , подтвердила в разговоре с «Известиями» и руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее словам, это происходит из-за недоработок в системе сбора, а также из-за желания некоторых руководителей «похвастать статистикой».

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— Приведу реальный пример: в одном из субъектов, согласно данным официальной статистики, с 2012 по 2017 год на 30% снизилась смертность от онкозаболеваний, а от болезней системы кровообращения — на 40%. При этом за тот же период по классу «прочие болезни» она выросла в четыре раза. Дело в том, что на тот момент по нацпроекту «Здравоохранение» была поставлена задача бороться с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По показателям, к которым было пристальное внимание, чиновники нарисовали снижение и компенсировали это ростом по остальным болезням, — рассказала специалист.

Сейчас именно руководители региональных министерств и департаментов здравоохранения ответственны за внесение в ЕГИСЗ корректной информации, поэтому введение ответственности за непредоставление данных или недостоверную информацию вполне оправданно, полагает эксперт.

С ней согласен и председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. По его словам, формы, которые передают в федеральный центр, не всегда корректно заполнены, в том числе и потому, что на разных этапах сбора информации существуют свои бланки отчетности.

— Поликлиника передает информацию в район, затем данные идут в областной центр и так далее, — описал он процесс. — Порой от учреждения к учреждению информация расходится из-за различных методик ее занесения в разные формы. Но порядок быть должен, поэтому контроль за внесением информации в ЕГИСЗ целесообразен.

Расхождение форм

Помимо введения ответственности следует обратить внимание и на совершенствование самой системы сбора информации , полагает Гузель Улумбекова.

— Только учетных форм в медицинских организациях сейчас насчитывается более 600. И еще 40 форм относятся к государственной статистической отчетности . Некоторые данные в этих формах дублируются, некоторые не согласуются, — рассказала эксперт. — Нужно привести в порядок отчетные формы, устранить дублирование, несогласованность, свести все формы к минимуму , чтобы первичные данные везде собирались по единым принципам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Она добавила, что только для учета посещаемости поликлиники сегодня существует 16 разных форм отчетности, каждую из которых необходимо заполнять.

С тем, что без систематизации сбора данных в сфере здравоохранения не обойтись, согласна и Лариса Попович.

— Порой целевые показатели по нацпроектам берут, что называется, с потолка, — утверждает эксперт. — В результате это ведет к недостоверной статистике в отчетах, например по смертности от определенной болезни.