Лечебная тайна: электронные больничные не защитили от обмана

В Москве и ряде российских регионов врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований — в этом убедились «Известия», побывав в нескольких частных и государственных клиниках. Новая система с регистрацией на «Госуслугах» защищает больничные от подделок (нет бумаги и печатей), но не помогает работодателю избежать обмана — пациент и врач могут договориться. В этой схеме есть и элемент мошенничества — у соцстраха симулянт фактически выманивает деньги, заставляя платить за болезнь, которой нет, считают юристы. При этом доказать факт подлога довольно сложно из-за врачебной тайны. Электронная система, как выяснилось, не стала препятствием и для бизнеса по продаже больничных. Виртуальные листы нетрудоспособности, заверенные электронной подписью врача, можно приобрести за 5–8 тыс. рублей. Юристы рассказали «Известиям», что уголовной практики за подделку электронных больничных пока нет.

В цифровую плоскость

Система электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН), которая действует в России уже полтора года (была введена 1 января 2022 года) не защищает работодателя и государство от обмана работников, желающих притвориться болеющими, выяснили «Известия» на основе собственного расследования. Несмотря на новый суперзащищенный алгоритм выдачи больничных, работники продолжают активно пользоваться лазейками в системе и показательно «болеть» за чужой счет, пожаловались «Известиям» работодатели.

Практически все эксперты, к которым обратилась редакция, подтвердили полную невозможность подделки электронных больничных. Такой лист заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью врача. Это его электронный идентификатор, по которому можно понять, действительно ли такой медработник существует и имеет ли он право выписывать больничный, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Кизеев.

ЭЛН автоматически попадает в базу данных, доступ к которой, помимо работника, имеет Фонд социального страхования (ФСС) и работодатель, рассказал «Известиям» управляющий партнер АБ «Авекс Юст» Игорь Бушманов.

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

— Если раньше работодателю приходилось брать на себя роль эксперта и внимательно проверять бумажные больничные, то сейчас достаточно зайти на сайт ФСС и ввести номер больничного и СНИЛС работника. Если больничного под таким номером нет, работодателю предоставлены ложные сведения, — объяснил адвокат.

Система электронных больничных максимально застрахована от мошенничества, подтвердила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям «Работа.ру» Татьяна Мощагина. Но от недобросовестных работников застраховаться вряд ли можно, добавила она.

«Известия» решили проверить, как на самом деле работает система, и в качестве эксперимента обратились в государственные и частные клиники Москвы и регионов. Оказалось, что получить больничный вполне здоровому человеку совсем несложно.

«Берите сразу квартирами»

В каждой из клиник мы признавались, что абсолютно здоровы, однако больничный нам необходим, чтобы не ходить на работу и заняться личными делами. В каждом из десяти случаев врачами был открыт официальный электронный листок нетрудоспособности по надуманной болезни.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, в одной из муниципальных поликлиник Москвы врач нашей просьбе не удивилась, только предложила выбрать подходящее заболевание, которое позволит открыть больничный в системе «Госуслуги». Мы выбрали «другие острые инфекции верхних дыхательных путей», после чего в личном кабинете появился номер больничного и информация о выдавших его медучреждении и врачах.

Закрывая больничный, мы спросили специалиста, как в целом обстоят дела с их подделкой.

— Вообще это подсудное дело. Нам еще в институте говорили: «За подделку больничных берите сразу квартирами», — улыбнулся врач.

В популярной столичной клинике, работающей по системе ДМС, после просьбы о больничном врач поставил диагноз ОРВИ и выдал документ. В другом филиале этой же клиники до выдачи больничного дело не дошло — узнав, что перед ним представитель СМИ, врач вызвал полицию.

— Я не считаю, что это незаконная деятельность. Жалобы субъективны. Один ощущает ангину как боль в горле, второй не ощущает, — попытался оправдаться специалист.

В третьем филиале врач предложил усилить диагноз ОРВИ подозрением на ковид — это обеспечило бы карантин на семь дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В одной из клиник Екатеринбурга врач посоветовала «взять больничный не до понедельника, а до четверга», чтобы было правдоподобнее.

Между мигренью и гастритом

За полтора года действия системы ЭЛН продажа электронных больничных успела стать бизнесом. Им занимаются частные компании, которые официально называют себя клиниками или центрами, но на самом деле — это точки по торговле больничными. Их выдают без всякого осмотра врача — просто по просьбе клиента, готового заплатить, убедились «Известия», побывав в двух таких центрах в Москве. В обоих сотрудники, выдававшие больничные, имели квалифицированную подпись врача.

Цена вопроса — от 5 до 8 тыс. рублей в зависимости от количества дней. Под него подбирается и заболевание.

В одном из таких многопрофильных медицинских центров больничный предлагают прямо на сайте — по цене от 3 тыс. рублей.

Придя в центр, мы начали с извинений — дескать, ничего не болит, но листок очень нужен.

— Ничего страшного. Поверьте, 90% пациентов именно так берут больничный, — успокоила девушка на ресепшене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Предложили выбрать между мигренью и гастритом.

— Мигрень — это от трех до пяти дней, а если надо семь, тогда ставим гастрит, — пояснила она.

В другом центре мы заплатили за ЭНЛ 5 тыс. и тоже получили его без всякого осмотра. Через некоторое время больничный появился на «Госуслугах».

Чтобы получить возможность выдавать листки нетрудоспособности, достаточно создать юридическое лицо, осуществляющее медицинскую деятельность. Должно быть соответствующее помещение и хотя бы три врача. В интернете посредники предлагают купить медицинскую лицензию за 160 тыс. рублей, выяснили «Известия», связавшись с одной из фирм-продавцов.

Помимо этого, в Сети много мошенников до сих пор спекулируют на теме больничных. Причем некоторые из них по старинке продают бумажные листы и даже доставляют их курьером — за 2,3 тыс. рублей. Электронный аналог пообещали сделать за 12,5 тыс. рублей.

«К труду не способен»

Больничный, выданный без заболевания, — по сути, заведомо фиктивный, предупредил адвокат Игорь Бушманов. И если работодатель этот факт докажет, к работнику могут быть применены дисциплинарные меры.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Адвокат Антон Жаров, в свою очередь, полагает, что поскольку благодаря новой системе из цепочки исключили бумагу и печать, которые подделывали, следует говорить не о фиктивных больничных, а о трудовом нарушении — обмане работодателя.

Уголовные дела за подделку больничных в пору их бумажного бытования возбуждались по ст. 327 УК РФ, следует из данных открытых источников. При этом всплеск таких дел приходится на 2022 год, когда число осужденных по этой статье выросло на 13% (11 043 человека против 9813 в 2021-м и 8010 в 2020 годах). Речь идет о делах, возбужденных до введения системы электронных больничных. При этом половина осужденных отделывалась штрафом и лишь десятки получали реальный срок.

По этой статье возбуждали дела и за подделку других документов — водительских удостоверений, паспортов и регистраций, поэтому вычленить из общего числа осужденных любителей фиктивно поболеть невозможно, подчеркнули эксперты.

Общее количество больничных, которые оформляют сотрудники, за последние полтора года значительно снизилось, отметила Татьяна Мощагина. Это связано с ослаблением пандемии коронавируса и нежеланием людей терять деньги.

— Всего 19% заболевших обращаются за больничными, 24% стараются уходить на удаленный формат, а 38% готовы ходить на работу даже при плохом самочувствии, — рассказала эксперт.

Фото: ТАСС/Arno Burgi/dpa

Между врачом и пациентом

За выдачу больничного без показаний ответственность несут оба — и врач, и пациент, добавила медицинский юрист Алина Чимберева.

— Если становится известно, что медработник подписал больничный без оснований, работодатель может привлечь его к ответственности, — напомнила она.

Только уточнить, на что именно жаловался пациент, не получится, потому что это врачебная тайна. Всё сказанное в кабинете останется между врачом и пациентом.

При этом винить врача за излишнюю доверчивость не стоит, полагает адвокат Антон Жаров. Критерии боли во многих случаях размыты, и есть много состояний, которые могут стать основанием для больничного, например, гипертония или плохое самочувствие после удаления зуба.

— Врач не занимается экспертизой, он слушает. Не его функция проверять, врете вы ему или нет, — сказал адвокат.

Если же человек получает больничный и, например, улетает на курорт, работодатель вправе говорить о нарушении амбулаторного режима и ставить вопрос о прогуле. Если работник с этим не согласен, он может подать в суд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Страховая медицина оплачивает именно лечение работника, а не отдых от проблем. Поэтому в практике есть случаи, когда работодатель доказывает недобросовестность своего работника в суде, — отметил Антон Жаров.

В то же время основная проблема фиктивных больничных заключается не в обмане работодателя, а в попытке получить деньги с фонда соцстрахования.

— В этот момент в силу вступает уже совсем другая статья — мошенничество, ст. 159 УК РФ, и другое наказание, — предупредил юрист.

Если работник злоупотребляет получением больничных, нагрузка ложится не только на ФСС, но и на работодателя, который оплачивает первые три дня, полагает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Если врач выписывает больничный без показаний, он залезает в карман к государству. И за это у врача тоже должна быть ответственность, — отметила она.

Решение о формировании листка нетрудоспособности принимает лечащий врач. По итогам его экспертизы оформляется больничный, предоставляющий право на страховую выплату, заявили «Известиям» в ФСС. Оценка достоверности такой экспертизы относится к компетенции Росздравнадзора, добавили там. В надзорном ведомстве на момент публикации «Известиям» не ответили.