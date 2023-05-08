С одной цифры: как распознать мошенников по номеру телефона

Иногда узнать мошенника можно только по номеру телефона. Для этого нужно обратить внимание на код страны, количество цифр и длительность дозвона. «Известия» выяснили, в каких случаях не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров и как понять, что с вами пытаются связаться злоумышленники.

Как распознать мошенников по номеру

Обычно мошенники звонят с коротких (состоящих из трех-четырех цифр), скрытых или иностранных номеров. Во всех этих случаях трубку брать не стоит, отмечает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

На звонок лучше не отвечать и в том случае, если номер начинается на +7800. Этот код обычно принадлежит бесплатным номерам, которыми любят пользоваться спамеры и рекламщики.

Перезванивать на пропущенные вызовы тоже нужно не всегда: например, если звонок оказался коротким (один-два гудка) или неизвестные сразу положили трубку, это почти наверняка мошенники, и с человека могут списать деньги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В любом случае перед тем, как ответить на звонок или перезвонить, эксперт советует проверить номер в интернете: там есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке.

«Заодно это поможет отделить важные структуры от тех же банков, которые звонят с предложением взять кредит», — отметил Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Для этого руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал скачать приложения вроде WhoCalls. А старший преподаватель факультета информационных технологий университета «Синергия» Светлана Алексахина — онлайн-ресурс Scam Tracker от Better Business Bureau. В крайнем случае можно использовать обычные поисковики: вбить номер и узнать, был ли он зарегистрирован как мошеннический.

Как отличить мошенника в разговоре

В то же время эксперты отметили, что прием с проверкой номера работает нечасто. Во-первых, преступники не всегда используют один и тот же телефон (потому его может не быть в базе), а во-вторых, с помощью IP-телефонии они способны сгенерировать любой номер, в том числе банка и даже знакомых пользователя.

Поэтому в разговорах по телефону всегда нужно быть осторожнее и отключаться при любых подозрениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Чем дольше существует телефонное мошенничество, тем сложнее становится определить злоумышленника, — говорит в беседе с «Известиями» Алексей Сизов. — Крупные группировки уже хорошо изучили реальные банковские процессы идентификации клиентов, процессы звонка от банка. Поэтому первые пять минут могут быть неотличимы от реального звонка.

В то же время важно помнить, что цель мошенников остается неизменной — похитить деньги или получить от жертвы сведения, достаточные для совершения операции или доступа, например, к интернет-банку. Поэтому не стоит называть никакие пароли, коды CVV, кодовые слова ни звонящему, ни роботизированным системам.

В случае если звонящий рассказывает о краже денег со счета клиента или других сомнительных операциях, лучше всего положить трубку и самостоятельно позвонить в банк по телефону, указанному на сайте.

Другой важный признак, указывающий на мошенников, — тактика сильного давления. Они всегда пытаются создать ощущение срочности и заставить человека действовать быстро, не задумываясь, добавляет Светлана Алексахина. Такой разговор тоже не стоит продолжать.

Уловки мошенников

Говоря об уловках, которыми мошенники пользуются в последнее время, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин называет сервисы для подмены номера. С их помощью преступники могут представиться кем угодно — хоть службой поддержки банка.

— Также часто встречаются звонки от имени налоговой службы, когда мошенники оповещают о якобы выявленных нарушениях, например неуплате налога, а затем задают уточняющие вопросы для внесения в базу. Так они собирают ценную информацию, которую потом используют в смежных схемах, — рассказывает Фомин.

Кроме того, по словам адвоката Юрия Капштыка, с недавнего времени мошенники стали выдавать себя за сотрудников страховых компаний (предлагают рассмотреть вопрос по договору страхования машины, квартиры или дачи), служб ЖКХ, управляющих компаний или риелторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Цель и задача всегда одна — подвести человека к тому, чтобы он назвал паспортные данные, данные своей регистрации, банковского счета и карты, — говорит юрист.

В случае с «риелторами» ситуация может быть еще хуже: мошенники предупреждают человека о том, что его квартира якобы стала целью «черных» агентств, которые без ведома собственника пытаются украсть ее для дальнейшей онлайн-продажи другому человеку.

— Случаи, когда люди по телефонной рекомендации шли переоформлять квартиру, уже были. В конечном счете недвижимость перепродавалась, и появлялся новый собственник, который говорил, что купил ее в интернете через торги или как-то еще , — отмечает Юрий Капштык.

Также мошенники часто используют разные технологии, например автоматические звонки или сообщения (в СМС или мессенджерах) для одновременного охвата большого количества людей, добавляет Светлана Алексахина. Иногда они под видом разных организаций рассылают электронные письма с запросом личной информации или предложением щелкнуть вредоносную ссылку.

— Некоторые мошенники могут использовать поддельные объявления о вакансиях или инвестиционных возможностях, чтобы подтолкнуть людей к раздаче их денег или личной информации. Другие ищут жертв на сайтах знакомств, чтобы потом требовать у них деньги или подарки, — говорит преподаватель университета «Синергия».

Как защититься от мошенников

Для того чтобы защититься от телефонных мошенников, эксперты советуют использовать идентификатор вызывающего абонента, чтобы отфильтровывать звонки .

— Многие операторы телефонной связи предлагают услуги, позволяющие блокировать определенные номера или типы номеров, например международные звонки. Также есть приложения, которые могут помочь идентифицировать и блокировать мошеннические вызовы, например Truecaller и RoboKiller, — отмечает Светлана Алексахина.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Moritz Wolf

В свою очередь, Виталий Фомин рекомендует установить на смартфон приложение «Телефон» с определителем номера и защитой от спама. А в некоторых гаджетах, по словам эксперта, подобные программы уже предустановлены — это позволяет защитить себя без дополнительных загрузок.

Так или иначе, собеседники «Известий» рекомендуют не делиться личной информацией во время звонков или в интернете и не сообщать никому номер социального страхования, данные банковского счета и карты — это поможет защитить себя и свои деньги.

— Как можно реже берите трубку при звонках с незнакомых номеров. Если уже взяли, требуйте назвать адрес звонящего, контактный номер руководителя или личную встречу. Мошенники к такому, как правило, не готовы. При сложных вопросах всегда можно попросить перезвонить в другой день и за это время проконсультироваться с юристом, — заключает Юрий Капштык.