Не разговаривать с незнакомцами: чем опасны анонимные чаты

В интернете набирают популярность анонимные чаты, где пользователи могут общаться с собеседниками, про которых не знают ничего . По мнению экспертов, такие ресурсы интересны потому, что дают свободу самовыражения за счет анонимности. В то же время они привлекают мошенников и неадекватных собеседников, что несет в себе целый ряд рисков. Подробности о том, чем опасны анонимные чаты и как защитить себя при их использовании, — в материале «Известий».

Сервисы с историей

Первые анонимные чаты стали появляться в Сети довольно давно — еще в середине 1990-х годов, когда интернет только начинал привлекать аудиторию . Как говорит в беседе с «Известиями» эксперт в области информационной безопасности и руководитель компании AtreIdea Сергей Белов, первые из таких чатов создавались для общения и обмена информацией между студентами и учеными в рамках академических сообществ.

— С течением времени, особенно в конце нулевых, анонимные чаты стали популярны среди широкой публики: появилось множество сайтов и приложений для общения в анонимном режиме, — рассказывает эксперт.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

По словам Белова, примерно в те же годы анонимные чаты стали появляться и в Рунете. Один из самых известных анонимных чатов, созданный выходцем из России, — это Chatroulette («Чат-рулетка»), который был запущен в 2009 году и стал очень известен. Сегодня анонимные чаты продолжают пользоваться популярностью — их число только растет со временем.

Эксперт в сфере кибербезопасности компании «Вебмониторэкс» Екатерина Старостина объясняет, что анонимные чаты пользуются спросом, потому что предлагают уровень конфиденциальности и анонимности, которого нет в других формах общения. Они позволяют людям свободно выражать свое мнение, не опасаясь осуждения или сдерживания, а также дают выход тем, кому может быть некомфортно из-за реальной идентичности или обстоятельств.

— Кроме того, многие люди используют анонимные чаты в развлекательных целях, таких как ролевые игры или просто общение с незнакомцами со всего мира без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию о себе, — говорит Старостина.

Мифическая анонимность

По словам главного специалиста отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрия Овчинникова, на первый взгляд анонимные чаты дают возможность бесцельного убийства времени, легкость возникновения диалога, возможность безнаказанно хамить собеседнику, а также чувство безнаказанности и анонимности. Правда, последнее — не более чем миф.

— Любой сервер, на котором развернут чат, знает о подключениях пользователей и умеет записывать информацию о подключении , — объясняет собеседник «Известий». — Если не использовать VPN, то полиция может легко вычислить пользователя чата.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Впрочем, как отмечает Овчинников, даже если пользователь, стремясь усилить свою анонимность, заходит через VPN, то стоит понимать, что сервер также ведет логирование подключений . Бесплатные VPN-сервисы периодически ломают злоумышленники, и данные о подключениях всех пользователей попадают в Даркнет.

— Кроме того, некоторые сервисы требуют от пользователей предоставления определенной личной информации перед их использованием (например проверка возраста), которая потенциально может быть использована для их идентификации в дальнейшем при необходимости (даже если она была предоставлена анонимно), — отмечает Екатерина Старостина.

В свою очередь, Сергей Белов указывает на то, что вне зависимости от степени анонимности другие пользователи подобных сервисов могут узнать что-либо о человеке, к примеру, через его язык или стиль общения. Некоторые анонимные чаты могут также хранить и использовать информацию о пользователях для маркетинговых или иных целей.

— В целом подобные чаты могут предоставлять некоторую степень анонимности, но не могут гарантировать полной безопасности в Сети, — считает специалист.

От оскорблений до мошенничества

Как отмечают специалисты, опрошенные «Известиями», главная опасность использования анонимных чатов — это риск попасть на неадекватного собеседника и испортить себе настроение . Второй угрозой, по словам Дмитрия Овчинникова, может быть выдача чувствительной информации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вы никогда не знаете, с кем общаетесь и как информация может быть использована против вас, — объясняет специалист. — Кроме того, администраторы сервера имеют доступ ко всей переписке и информации о подключениях. Мало того что вы общаетесь с незнакомым человеком, так вас еще и подслушивают.

Поэтому Дмитрий Овчинников рекомендует при общении в анонимных чатах никогда не называть свою фамилию, адрес проживания, родной город или посылать фотографии. Последнее особенно опасно: дело в том, что по снимкам можно быстро вычислить локацию, где они были сделаны и определить место жительства конкретного пользователя. Если у него не удалены геометки, то сделать это становится еще проще.

Кроме того, при помощи OSINT (разведки по открытым источникам) заинтересованные лица могут «просеять» информацию в социальных сетях и с высокой долей вероятности вычислить реального человека, который хотел быть анонимным в чате.

— Впрочем, угроза столкнуться с неадекватами в подобных сервисах всё же более реалистична, — считает Овчинников. — Если у вас крепкая психика и чужие оскорбления для вас что слону дробина, то почему бы и нет. А если у вас чувствительная психика, то я не рекомендую пользоваться подобными чатами.

Кроме того, как отмечает Сергей Белов, такие сервисы могут быть востребованы у мошенников и киберпреступников, которые способны использовать анонимные чаты для фишинга, хищения личных данных и других целей. Злоумышленники порой создают поддельные профили, чтобы обманывать пользователей и получать их личные данные или деньги, отправлять вредоносные программы, которые могут нанести вред компьютерам или мобильным устройствам, а также шантажировать пользователей с помощью компрометирующих фотографий, видео или другой чувствительной информации .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Механизмы защиты

Если в анонимном чате пользователь столкнулся с неадекватным поведением — к примеру, угрозами — или попыткой мошенничества, то прежде всего необходимо прекратить общение с таким собеседником и по возможности сохранить доказательства противоправных действий . Сергей Белов советует не отвечать на угрозы и не давать мошенникам личные данные или деньги.

— Если же вы на свой страх и риск решили воспользоваться подобным чатом и при этом встретили неадекватного человека, то тут лучше всего сразу же выйти из чата, — говорит Дмитрий Овчинников. — А если вы успели сообщить такому собеседнику свою персональную информацию, по которой вас можно вычислить, то тут необходимо обратиться в отделение полиции.

По словам Сергея Белова, немедленно обращаться в правоохранительные органы и компетентные организации также необходимо в том случае, если становится понятно, что жизнь или физическое благополучие из-за общения в анонимном чате оказались под угрозой. Что касается встреч с мошенниками в подобных сервисах, то Дмитрий Овчинников рекомендует сообщать о них администрации сервера.

— Впрочем, надо понимать, что администраторы мало что могут сделать в подобных ситуациях, — констатирует специалист. — В лучшем случае аккаунт мошенника просто заблокируют, но он легко может продолжить свою деятельность уже с другого.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают: главная особенность общения в анонимных чатах состоит в том, что никто не знает, кто на самом деле находится на другом конце чата. Поэтому, если, пользуясь таким сервисом, вы столкнулись с неадекватным собеседником, мошенником или с каким-либо другим нежелательным пользователем, необходимо в любом случае сохранять холодную голову и не принимать поспешных решений.