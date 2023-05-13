Ошибки анализа: зачем злоумышленники покупают искусственную мочу

На российских маркетплейсах начали продавать искусственную мочу — синтетическую жидкость, которая, по утверждениям продавцов, на 100% идентична моче здорового человека. Обычно ее используют в своей работе сотрудники медицинских лабораторий и студенты-медики, однако злоумышленники при помощи искусственной мочи могут пытаться подделывать результаты анализов. Подробности о том, кто и зачем покупает необычный товар на маркетплейсах, выясняли «Известия».

В свободном обороте

Впервые о том, что на российском маркетплейсе Wildberries появилась искусственная моча, Telegram-каналы сообщили 4 мая. Как говорит в беседе с «Известиями» руководитель юридической компании «Медицинское право» Андрей Бендер, эта синтетическая жидкость имитирует химические и физические характеристики мочи здорового человека.

— Искусственная моча используется для калибровки лабораторного оборудования, с ее помощью студенты-медики учатся проводить анализы и эксперименты , — рассказывает специалист. — По основным химическим компонентам ее не отличить от настоящей. Кроме того, она не имеет запаха.

В настоящее время искусственная моча, которая широко используется в медицинской и образовательной сферах, не запрещена к продаже в России и никакой ответственности для ее продавцов не существует.

Фото: соцсети

Как объясняет Андрей Бендер, согласно закону «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и 129-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека», медицинским организациям, которым разрешено проводить операции по забору и заготовке органов и тканей у трупов, запрещено их продавать.

— Однако действие этого закона не распространяется на препараты и пересадочные материалы, для приготовления которых использованы тканевые компоненты. А синтетическая моча и вовсе является искусственным компонентом, поэтому данный закон на нее не распространяется, — пояснил эксперт.

Обманщики с маркетплейсов

На Wildberries саше-пакетики с искусственной мочой продавались примерно за 2 тыс. рублей. При этом в комментариях к товару быстро отметились довольные покупатели. Впрочем, судя по тексту их отзывов, они не были ни сотрудниками лабораторий, ни студентами-медиками. «Успешно прошел тестирование с помощью данного товара. Товар хорошего качества, рекомендую к покупке», — написал один из них.

Между тем вскоре после того, как на продажу искусственной мочи на Wildberries обратили внимание в Telegram, представители маркетплейса заявили, что продажа такого товара противоречит правилам площадки. Его карточки были оперативно удалены. Но почему такие меры потребовалось применять к товару, который, казалось бы, абсолютно легален в России?

— Недобросовестные граждане пытаются использовать синтетическую мочу для подмены своих анализов в ходе исследований на состояние алкогольного или наркотического опьянения, — объясняет в беседе с «Известиями» юрист Юрий Капштык. — У искусственной мочи идеальные показатели, она не показывает содержание в крови алкоголя или запрещенных веществ.

Фото: соцсети

Судя по объявлениям в Сети, сейчас в продаже находится огромное количество искусственной мочи, при этом ею торгуют анонимно и с доставкой, обращает внимание Андрей Бендер. При этом какие-либо судебные прецеденты по этому вопросу на данный момент отсутствуют.

По словам собеседника, покупатели искусственной мочи в один голос утверждают, что с ее помощью они защищают свое право на неприкосновенность личной жизни, которую якобы нарушают выборочные анализы на употребление алкоголя и наркотиков. Специалист отмечает, что еще одним модным способом скрыть следы употребления наркотиков сегодня становится детокс — процесс очищения организма от токсинов и накопившихся продуктов обмена. Он бывает естественным или искусственным (медицинским).

Законодательный запрет

В России проблема оборота искусственной мочи находится вне поля зрения законодателей, а вот в США на нее обратили внимание уже давно. В 2018 году политики и бизнесмены штата Миссисипи заявили о необходимости запрета свободного оборота этой синтетической жидкости. С аналогичной инициативой выступали и в Колорадо. К тому моменту в 13 штатах США свободный оборот искусственной мочи уже был запрещен.

Власти Миссисипи обращали внимание на то, что искусственную мочу приобретали для обмана тестов на наркотики — в том числе при приеме на работу. Бутылочки и пакетики с синтетической жидкостью можно было легко купить в магазинах по всему штату. К ним прилагались инструкция, карманные обогреватели для рук и небольшой термометр. Дело в том, что покупателю нужно было подогреть жидкость перед проверкой.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Законопроект, внесенный в парламент Миссисипи, предполагал, что пойманные на продаже искусственной мочи торговцы могут получить до шести месяцев тюрьмы и штраф $1. В то время вице-президент корпорации по изготовлению стали Hol-Mac Мори Халл рассказывал, что в его компании трудится около тысячи сотрудников, каждый из которых должен пройти тест на наркотики, прежде чем приступить к работе.

«Это действительно проблема безопасности как для нас, так и для других производств, где рабочие находятся в опасных условиях», — сказал он, говоря о проблеме искусственной мочи. С ним согласились многие промышленники Миссисипи. Теперь, годы спустя, эта проблема становится актуальной и в России.

Отягчающее обстоятельство

Как говорит в беседе с «Известиями» Юрий Капштык, обычно использовать искусственную мочу пытаются при проверках для приема на работу. На некоторых предприятиях кандидатов направляют к наркологам — те осматривают язык пациентов, а также их кожные покровы на предмет следов от инъекций на руках. Если у врача возникают подозрения, он назначает кандидату анализ мочи на алкоголь и наркотики.

Впрочем, как отмечает юрист, обман с мочой срабатывает редко: опытные сотрудники лабораторий способны быстро выявлять подобные подмены — а значит, путь кандидата на желанную должность моментально оказывается закрыт. Как отмечает эксперт в области управления транспортом и логистикой Юрий Скородумов, на похожие уловки с искусственной мочой могут идти желающие получить разрешение на оружие, а также участники спортивных соревнований, на которых предусмотрен допинг-контроль.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кроме того, в группе риска — водители, задержанные за нарушение ПДД или являющиеся участниками ДТП и при этом находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Юрий Капштык объясняет, что за такие попытки обмана не предусмотрена административная или уголовная ответственность. Однако ряд документов, регламентирующих проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения, предусматривает, что в случае недостоверного анализа и подозрения на его подмену необходимо повторное исследование.

— Человек, уличенный или подозреваемый в использовании искусственной мочи, как правило, отказывается от повторной сдачи анализа, — говорит специалист. — А такое решение в письменной форме или в присутствии свидетелей однозначно трактуется как отказ от медицинского освидетельствования и считается отягчающим фактором.