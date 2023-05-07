Пустые места: российских работодателей обкрадывают при помощи «мертвых душ»

Столичная полиция разоблачила мошенническую схему в ГБУ «Московские ярмарки». По версии следствия, с октября 2018 года по январь 2021 три предполагаемых сообщника из числа сотрудников формально трудоустроили знакомого на должность администратора фестивальных площадок. Никакой деятельности он фактически не осуществлял, но получал зарплату. Деньги же передавал «благодетелям» за вычетом своей комиссии, составлявшей от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц. За два с небольшим года таким образом удалось вывести из бюджета организации почти 2,4 млн рублей. И это не единственное преступление подобного рода, раскрытое в последнее время. Подробности — в материале «Известий»

Фикции на любой вкус

Подобные схемы вывода денег, к сожалению, фиксируются даже в сферах деятельности, связанных с обеспечением оборонспособности страны. В начале мая завершился процесс над бывшим начальником 3-го ЦНИИ Минобороны Андреем Колтуковым, который получил четыре года колонии за фиктивное трудоустройство пяти научных сотрудников. Специалисты фактически на рабочих местах не появлялись. Осужденный вину не признал, пояснив, что сотрудники работали дистанционно, а также заседали в диссертационном совете «для поднятия научного потенциала». Корыстных мотивов следствию установить не удалось, Колтуков был привлечен по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Как установил 235-й гарнизонный суд, общий ущерб за семь лет составил 6,8 млн рублей.

Зато корыстный мотив был установлен в действиях сахалинского предпринимателя, который с февраля 2016 по ноябрь 2017 года, будучи руководителем фермерского хозяйства, оформлял несуществующих работников по подложным документам. Документацию он направлял в бухгалтерию регионального агентства по труду и занятости населения, которые материально поддерживают малый бизнес. Фермер обманным путем получил субсидий на общую сумму почти 870 тыс. рублей.

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— Наиболее остро проблема стоит в сфере коммунального хозяйства и строительства, — сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. — В связи со спецификой работы таких предприятий, там слабый контроль за менеджерами среднего звена. Далеко не всегда трудовые отношения оформляются по ТК РФ. Кроме того, в этих сферах активно привлекается иностранная рабочая сила, такими сотрудниками легче манипулировать. В результате страдает и организация, которую обворовывают, и человек, которого дополнительно эксплуатируют.

Иллюстрацией слов собеседника может послужить майский приговор в отношении бывшей главы поселения Тисульского района Кузбасса. Вместе с коллегой она фиктивно трудоустроила нескольких людей для уборки территории, а начислявшуюся на их счета зарплату забирала себе. Афера длилась в течение двух лет. Доказать удалось хищение 840 тыс. рублей.

Чаще страдает государство

— Практика по таким делам является достаточно обширной и сформировавшейся, — поделился с «Известиями» наблюдениями адвокат, руководитель уголовной практики Vinder Law Office Максим Маценко. — В основном уголовные дела о «мертвых душах» возбуждаются в отношении руководителей государственных учреждений. Это связано с тем, что контроль за работой у частников налажен лучше. Кроме того, собственники бизнеса не любят выносить сор из избы, предпочитая вместо обращения в правоохранительные органы уволить недобросовестных сотрудников .

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Однако бывают и ситуации, когда фиктивное трудоустройство используется для вывода имущества юридического лица, в отношении которого инициируется процедура банкротства, подчеркивает собеседник.

— Естественно, в таких случаях заключается трудовой договор с топ-менеджером на очень выгодных для последнего условиях, с огромными выплатами при увольнении. В качестве «работника» по такому договору выступает лицо, аффилированное с собственником предприятия. Такие действия могут квалифицироваться по ст. 196 УК РФ как неправомерные действия при банкротстве.

Риски Чичикова

Как правило, ответственность за фиктивное трудоустройство наступает по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»). Если размер ущерба превышает 1 млн рублей, ответственность наступает уже по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

— Однако само по себе фиктивное трудоустройство — не единственное основание для привлечения к уголовной ответственности. Мошенничество является одной из разновидностей хищения, обязательный признак которого — безвозмездность изъятия имущества. Поэтому не подлежит уголовной ответственности руководитель, фиктивно трудоустроивший работника и расходующий его заработную плату на другие законные цели деятельности предприятия, — пояснил юрист.

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Речь идет о тех случаях, когда, например, вырученные в результате манипуляции со ставками деньги идут на дополнительную оплату труда критически важных специалистов. Впрочем, это не может быть основанием для освобождения от иного вида ответственности, например дисциплинарной, административной или материальной.

Подменный маневр

— Также не образуют состава преступления случаи фиктивного трудоустройства работника, когда его трудовая функция выполняется другим лицом, который фактически получает за это заработную плату фиктивно трудоустроенного , — говорит адвокат Маценко. — К примеру, мной осуществлялась защита по уголовному делу, возбужденному на руководителя поселковой администрации, который фиктивно трудоустроил на должность водителя своего родственника, а функции водителя служебного автомобиля выполнял сам. Поскольку стороной обвинения не было установлено ни одного случая, когда поездка на служебном автомобиле не выполнялась в связи с отсутствием водителя, уголовное дело было прекращено.

Уголовная ответственность «мертвых душ» обусловлена исключительно направленностью умысла. Человек должен осознавать, что принимает участие именно в хищении денежных средств, объясняет собеседник.

Фото: ТАСС/Олег Елков

— В тех случаях, когда «работник» не получает какую либо часть заработной платы в качестве вознаграждения (что правоохранительными органами почти автоматически воспринимается как соучастие в преступлении), имеет значение его осведомленность о цели своего трудоустройства. Если «работник» не знал, что заработная плата будет похищена «работодателем», то уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве он не подлежит.

По словам адвоката, обвинение по такого рода уголовным делам должно как доказать факт выполнения либо невыполнения обвиняемым трудовой функции, так и установить цели расходования денежных средств.