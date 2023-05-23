Программный просчет: экс-министра Тульской области осудили за хищение 68 млн

Экс-министра информатизации Тульской области Артура Контрабаева приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Суд установил, что вместе с сообщником он похитил 68 млн руб. при реализации госконтрактов по информатизации здравоохранения региона. Вместо разработки с нуля новой системы, в медучреждения внедрили созданную за восемь лет до того программу. В результате на разработку подрядчик не потратил ни копейки, а все бюджетные средства были присвоены, полагает следствие. Шансов на отмену приговора у осужденных практически нет, а для предотвращения таких преступлений следует разработать систему аудита IT-проектов до заключения госконтрактов, уверены эксперты.

Похитили на контрактах

Центральный районный суд Тулы 23 мая вынес приговор экс-министру информатизации Тульской области Артуру Контрабаеву и его сообщнику, гендиректору и учредителю компании «Смарт Дельта Системс» Алексею Черноусову. Их обвиняли в махинациях при создании и внедрении региональной информационной системы здравоохранения. Первому вменили статью УК «Растрата или хищение средств», общая сумма ущерба составила 68 млн рублей. Второму — пособничество в растрате.

В итоге, бывшего министра приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Руководителя «Смарт Дельта Плюс» — к трем годам в колонии и 200 тыс. рублей штрафа.

— Артуру Контрабаеву также запрещено в течение трех лет занимать должности на государственной службе, Алексею Черноусову запрещено заниматься деятельностью, связанной с государственными контрактами, — зачитал приговор судья.

Дело о многомиллионной растрате рассматривалось больше двух лет. За это время состоялось порядка 90 судебных заседаний, были допрошены десятки свидетелей, среди которых — сотрудники министерства здравоохранения, врачи и бывшие подчиненные Артура Контрабаева.

Адвокат экс-чиновника Игорь Чернецкий заявил «Известиям», что считает приговор несправедливым и намерен его обжаловать.

­— Сторона защиты Контрабаева и сторона защиты Черноусова на протяжении двух лет ежедневно на всех судебных заседаниях доказывали несостоятельность обвинения, — отметил он. — Отдельно отмечу, что суд слушал внимательно, судья пыталась вникнуть во все обстоятельства этого дела

Бесплатное внедрение

Дело в отношении Артура Контрабаева возбудили в 2017 году. К тому времени он жил во Вьетнаме и даже открыл там кафе. Тогда же его хотели экстрадировать в Россию, но процесс затянулся до 2020-го.

Обвинение настаивало, что бывший чиновник совершил хищения при исполнении программы «Модернизация здравоохранения Тульской области на 2011-2013 годы» — вместо новой информационной системы область получила программный продукт, созданный еще в 2005-м. По версии следствия, подрядчику незаконно передали средства из бюджета «под видом оплаты по государственным контрактам за выполнение работ и оказание услуг в пользу Общества без фактического их выполнения».

В суде прокуратура озвучила версию, согласно которой, в 2012 и 2013 годах Контрабаев обеспечил компании Алексея Черноусова победу в конкурсах на выполнение госконтрактов. Они предполагали участие фирмы в создании, внедрении и последующем сопровождении новой Региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ).

В 2012 году «Смарт Дельта Системс» внедрила в клиниках области сервис «Электронная регистратура». Однако это была не новая программа, а модуль запатентованной еще в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника».

Работы по выигранным госконтрактам компания Черноусова сдала в конце лета 2013 года. Всего из регионального бюджета она получила более 68 млн рублей. Обвинения считает, что компания никаких разработок не произвела, условия контракта не выполнила, а ее работа вместо заявленных 68,3 млн рублей не стоила ни копейки.

А есть ли система?

Обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации Тульской области претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор, но и считается примером для других регионов .

— Основной контракт на создание региональной информационной системы здравоохранения был заключен в 2013 году. Оснащение длилось несколько лет. И самое главное было достигнуто: установка электронной регистратуры и возможность записаться на прием через интернет. Все эти работы были выполнены , — считает Игорь Чернецкий. — Мы допросили врачей, IT-специалистов, тех, кто непосредственно создавал эту программу и приезжал в Тулу. И практически каждый их них подтвердил создание и наличие региональной информационной системы здравоохранения.

Представитель правительства региона также заявлял в ходе судебного процесса, что РИСЗ Тульской области имеет сертификат соответствия, стоит на учете и аттестована, а права на нее принадлежат областному минздраву.

Представитель областного правительства предоставил суду результаты экспертизы, которые, по его мнению, опровергают доводы следствия. Ее проведение заказал сам региональный минздрав. Эксперты установили, что «Смарт Дельта Системс» контракт не нарушала.

Минимальные шансы

— Шансы на оправдательный приговор у Контрабаева были минимальными , — отметил в разговоре с «Известиями» адвокат Евгений Корчаго . — Суды выносят обвинительный приговор в 99,7% случаев. Это следует из официальной статистики Верховного суда за прошлый год.

В дальнейшем на оправдательный приговор тоже рассчитывать не стоит, считает адвокат. По его мнению, от правительства Тульской области, которое не считает себя потерпевшим, прекращение уголовного дела не зависит. Единственным основанием для этого может стать отказ государственного обвинения.

При этом работа в сфере цифровых проектов действительно нередко связана с повышенным коррупционными рисками. По некоторым оценкам, откаты на этом рынке могут составлять до 70%, заявил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов «Известиям».

— У нас до сих пор нет единого кадастра созданных программных продуктов, нет реальной оценки проектов. Вопрос не в том, что РИСЗ создана и работает, а сколько денег на нее было потрачено . Ведь стоимость проекта крайне сложно посчитать, — рассказал он.

По его словам, пока не введены единые правила игры, к вольным оценкам могут прибегать как правоохранители, так и нарушители закона. Чтобы этого избежать, нужно проводить аудит до заключения госконтракта и оценивать целесообразность разработки конкретного продукта, заключил эксперт.