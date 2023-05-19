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Связаны одной схемой: глава ФНС Серпухова арестован за взятки

Что грозит начальнику налоговой и его подчиненным за получение свыше 10 млн рублей от бизнесменов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главу налоговой службы Серпухова Александра Кирша и его подчиненных арестовали 19 мая по подозрению во взяточничестве, сообщил корреспондент «Известий» из зала городского суда. Чиновник был задержан раньше в этот же день. По информации источника «Известий», полученная сумма от коммерческих структур — более 10 млн рублей. По версии следствия, местные бизнесмены давали Киршу от 1,5 до 4,5 млн рублей за снижение доначисленных в ходе проверок налогов, которые не были уплачены. Уголовные дела возбуждены и в отношении чиновников, и против взяткодателей. Александр Кирш до поста руководителя серпуховской налоговой работал начальником ИФНС России в Ступине и Чехове. Судя по опубликованным декларациям, в собственности у семьи Киршей несколько больших квартир, домов, участков и машин.

Заниженная плата

В подмосковном Серпухове задержан глава межрайонной налоговой инспекции Александр Кирш. Его заподозрили в пяти эпизодах взяточничества — возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кирш арестован на 1 месяц и 26 суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Материалы дела уже поступили в суд.

В ведомстве уточнили, что перед поимкой Кирша правоохранители задержали троих его подчиненных — им вменяют аналогичную статью. Кроме того, следователи завели дела в отношении четверых человек, которые давали взятки — по статье «Дача взятки в особо крупном размере» (ч.5 ст. 291 УК РФ).

Александр Кирш на заседании суда

Александр Кирш на заседании суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Следствие подозревает Кирша в том, что он за плату снижал местным компаниям суммы доначисленных налогов, которые уплачены не были. Суммы взяток — от 1,5 до 4,5 млн рублей.

По информации источника «Известий», помимо Кирша были задержаны и допрошены начальник отдела выездных проверок Наталья Коротнева, начальник отдела предпроверочного анализа Елена Рыжова, начальник отдела обеспечения процедуры банкротства Павел Нефедов и старший инспектор отдела по регистрации и учета налогоплательщиков Атеш Вугар Гасымов.

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Они все, по словам собеседника издания, участвовали в схеме вымогательства при проведении проверок в отношении нескольких коммерческих структур. Подозреваемым вменяется получение взяток на сумму свыше 10 млн рублей.

— В отношении четырех подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще четверых — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в СК.

Александр Кирш (в центре)

Александр Кирш (в центре)

Фото: Серпуховская торгово-промышленная палата/Светлана Колосова

Александр Кирш до того, как перейти на пост руководителя серпуховской налоговой, работал в должности начальника ИФНС России: сперва в городском округе Ступино, а затем в Чехове.

Квартиры, машины и лодки

До назначения в налоговую Серпухова в июне 2021 года, Александр Кирш активно отчитывался о своих доходах, подавая антикоррупционную декларацию. «Известия» проанализировали открытые источники, согласно которым средний заработок задержанного в год составлял не менее 2-3 млн рублей.

По состоянию на 2021 год, когда была опубликована последняя декларация Александра Кирша, он заработал 3,1 млн рублей (в месяц его доход составлял — 260,6 тыс. рублей), его супруга — 10 тыс. рублей.

Среди имущества, оформленного на самого налоговика, — квартира площадью 76 кв. м., земельный участок (1142 кв. м.), дом (91,2 кв. м.), гараж (54 кв. м.) и бассейн (80 кв. м). У его жены в собственности есть земельный участок (1 тыс. кв. м.), квартира (198 кв. м.), два гаража (15,4 и 16,8 кв. м).

Александр Кирш

Александр Кирш

Фото: московское областное отделение Коммунистической партии РФ/Илья Никитас

Также в семье имеется шесть транспортных средств: автомобили марок Cadillac Escalade и Toyota RAV4, два автоприцепа, мотовездеход и моторная лодка. Меньше всего Александр Кирш заработал в 2016 году — 1,4 млн рублей за год.

Последний раз о налоговике было слышно в апреле 2023 года — он принял участие в заседании «Меркурий-клуба», который проходил в Серпуховской торгово-промышленной палате. Там он огласил итоги 2022 года и рассказал о новом подходе в работе налоговой инспекции, а также о сокращении количества выездных и камеральных проверок.

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Неоднозначное законодательство

Фигурантам дела, согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной переданной суммы, рассказал «Известиям» адвокат Алексей Гавришев.

— В свою очередь, взяткодателям, согласно ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» грозит штраф в размере от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, — добавил юрист.

Александ Кирш (справа)

Александр Кирш (справа)

Фото: ФНС России

Основаниями для коррупции, как правило, становятся либо регулярно проводимые проверки, либо, наоборот, их отсутствие в отношении того или иного налогоплательщика, пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Эту проблему можно решить системно, если сделать критерии однозначными для всех. То есть, что можно, что нельзя, что нарушение, а что нет. Это необходимо, чтобы невозможно было использовать свои служебные и властные полномочия для влияния на проверки и их результаты, — отметил он.

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По словам эксперта, на сегодняшний день российское налоговое законодательство слишком неоднозначно. Есть определенные схемы и системы, как например, применение упрощенных вариантов налогообложения. Их наличие дает предпосылки для системного уклонения от уплаты налогов и сборов.

Для решения проблемы коррупции в ФНС необходимо всех налогоплательщиков поставить в равные условия. Либо же оплата тех или иных налогов должна зависеть от вида занимаемой деятельности, а не от объема выручки и количества нанятого персонала. Только при этих нескольких критериях количество злоупотреблений значительно уменьшится, заключил Владимир Кузнецов.

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