Исполнение наказания: экс-замдиректора ФСИН получил девять лет тюрьмы

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко отправится в колонию на девять лет. К такому сроку его приговорил Одинцовский городской суд Московской области 12 мая. Генерала в отставке признали виновным по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Речь идет о реализации федеральной целевой программы строительства и ремонта тюремных больниц и следственных изоляторов. По данным следствия, по вине Максименко в 2018–2019 годах недостроенными оказались 19 таких объектов. Экс-замглавы службы вину не признал, он считает дело против себя сфабрикованным, заявил «Известиям» его адвокат. Генерал стал далеко не первым высокопоставленным сотрудником службы, осужденным за коррупционные преступления, напомнили эксперты.

Тюремные нары и дом на Рублевке

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко теперь и сам наказан — его приговорили к девяти годам строгого режима по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Такое решение вынес Одинцовский городской суд Московской области в четверг, 12 мая, признав генерала в отставке виновным в заключении заведомо невыполнимых госконтрактов и срыве федеральной целевой программы по строительству и ремонту изоляторов.

В системе ФСИН Максименко курировал вопросы тыла, в частности строительство и ремонт объектов службы. В его ведении в том числе было исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018–2026 годы».

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, после задержания. 2020 год Фото: РИА Новости

На начало 2018 года дефицит мест в следственных изоляторах в субъектах РФ составлял около 14 тыс. А условия содержания в СИЗО в 23 субъектах были признаны антисанитарными. Критически не хватало мест для лечения подозреваемых и осужденных, говорится в тексте программы (есть у «Известий»). На решение проблемы государство выделило более 54,9 млрд рублей. На эти деньги почти 90% следственных изоляторов и 73% лечебных заведений ФСИН должны были привести в соответствие с российским законодательством и международными стандартами. Для этого собирались построить новые и отремонтировать старые изоляторы, а также больницы для заключенных. Кроме того, планировали создать почти 17 тыс. дополнительных рабочих мест для осужденных.

Неприятности у Валерия Максименко начались в 2020 году после проверки Счетной палаты. Проверяющие пришли к выводу, что в 2018 и 2019 годах программа оказалась под угрозой срыва, в частности не были введены в эксплуатацию 19 запланированных объектов. Эти результаты были переданы в Генпрокуратуру, а оттуда в Следственный комитет, который пришел к выводу, что у «срыва» есть виновное лицо — Валерий Максименко.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Максименко добился заключения нескольких госконтрактов на строительство и ремонт объектов пенитенциарной системы с аффилированными ему компаниями. Для этого он убедил руководителей территориальных управлений службы не осваивать уже выделенные по программе лимиты финансирования, а заключить контракты с ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. Хотя, как полагают следователи, генерал прекрасно знал, что у подразделения не было ни кадровых, ни производственных ресурсов для реализации проекта.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Таким образом Максименко искусственно создал условия для последующего заключения контрактов с компаниями, связанными с его знакомым. И за это, а также за общее покровительство по службе получил от бизнесмена-строителя взятку в виде аренды дачного дома в Одинцовском районе Московской области на общую сумму около 2,2 млн рублей, — заявили следователи.

По версии следствия, в этом доме на Рублевке экс-заместитель директора ФСИН жил с семьей, но плату за него не вносил.

Аффилированные с генералом компании в планы не уложились. В итоге исполнение целевой программы оказалось на грани срыва, а государству был причинен ущерб на сумму свыше 330 млн рублей.

Изначально Максименко вменяли 14 недостроенных объектов, но к концу расследования их оказалось 19. «Известия» направили запрос во ФСИН с просьбой пояснить, что это за объекты, где они находятся и какова их судьба на сегодняшний день.

Справка «Известий» Валерий Максименко по образованию экономист, окончил с золотой медалью Ярославское военное училище, работал в службе внешней разведки и в коммерческих структурах. На службу во ФСИН поступил в 2012 году по приглашению экс-директора ведомства Геннадия Корниенко, занимался финансами и вопросами тыла (институтом тюремных священников, правозащитой заключенных, связями со СМИ). Неоднократно критиковал систему, публично высказывался по эпизодам пыток. Замдиректора ФСИН стал в 2016 году. А в августе 2018-го начал заниматься строительством. Максименко был задержан в ноябре 2020 года спустя несколько месяцев после увольнения из ФСИН. Изначально его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), но позже возбудили второе уголовное дело — о взятке. Судебный процесс шел почти год — с июля 2022 года. Он стал уже третьим замдиректора ФСИН, получившим срок за коррупцию. Его предшественник Олег Коршунов был осужден на 16 лет заключения за махинации при закупке сахара и бензина, производстве обуви для заключенных, а также хищение 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе, который не был достроен в рамках целевой программы. В 2020 году суд приговорил Николая Баринова к 3,5 года колонии за взятку 44,1 млн рублей при строительстве крупнейшего в России СИЗО «Кресты-2». В 2021 году Баринов умер в возрасте 62 лет.

Куда уходят деньги

На суде, перед тем как войти в «аквариум», Валерий Максименко успел сказать «Известиям», что чувствует себя «вроде ничего и надеется, что в этой жизни есть хоть какая-то справедливость». Свою вину он не признает и считает дело против себя сфабрикованным, рассказал «Известиям» его адвокат Игорь Еникеев.

Со слов адвоката, экс-директор ФСИН Геннадий Корниенко поручил Максименко заняться строительством, потому что предыдущая программа, рассчитанная до 2017 года, имела 400 недостроенных объектов. Среди них был, к примеру, изолятор в Симферополе, на который было выделено порядка 500 млн рублей.

Фото: ФСИН РФ

— В 2018 году из запланированных по программе 15 млрд рублей выделили 2,1 млрд. На эти деньги надо было построить и отремонтировать множество объектов в разных регионах. 22 августа эти деньги поступили на счет центрального аппарата ФСИН, а уже 23 августа ушли в территориальные органы без визы руководства. На тот момент программа была еще сырая и не работала система электронных аукционов, а времени до конца года оставалось совсем мало. Поэтому Максименко решил вернуть деньги обратно в центральный аппарат и издал об этом распоряжение , — пояснил адвокат.

По мнению Максименко, чью позицию изложил адвокат, его бывшие коллеги по ФСИН, вероятно, не были заинтересованы в этом возврате, а хотели, чтобы деньги остались в регионах, хотя в таком случае проконтролировать их целевое использование было бы намного сложнее. Фамилии своих предполагаемых оппонентов он не назвал, но уточнил, что позже они были уволены из службы по отрицательным мотивам.

На тот момент из 12 фсиновских ГУПов долгов не имели только два, среди них Северо-Кавказское управление строительства. Поэтому Максименко рекомендовал регионам заключить контракт с ним. Субподрядчиком выступила группа бизнесменов во главе с Дмитрием Ступиным, которая до этого за свои деньги достроила изолятор в Крыму, а потом стала претендовать на достройку и других объектов. Со слов адвоката, сам директор ФСИН Корниенко был не против этой схемы.

Фото: ТАСС/Филипп Кочетков

В 2019 году ГУП стал срывать сроки работ. Максименко написал свыше сотни писем его директору с просьбой ускориться и дал команду правовому управлению ФСИН возбудить исковое производство в отношении предприятия. За 2019 год арбитражные суды взыскали с ГУПа пеней и штрафов на 330 млн рублей, а эту сумму Максименко вменили как ущерб, пояснил защитник.

— Человек выполнял свои обязанности. Он оставил деньги в системе, не дав им никуда уплыт ь, — сказал Игорь Еникеев.

Что касается взятки домом, то Максименко в нем никогда не жил, Дмитрий Ступин дал на него ложные показания , полагает адвокат.

Помимо девятилетнего срока, суд назначил штраф 43 млн рублей, лишил генерала званий и государственных наград.

Браслеты, обувь и бензин

В отношении персон такого уровня, как Максименко, уголовные дела расследуются с особой тщательностью, сказал «Известиям» руководитель Московского антикоррупционного комитета Мансур Юсупов.

— Тем более что дело вел Следственный комитет, там всё должно быть выверено , — считает общественник.

Это далеко не единичный случай коррупции во ФСИН, такие кейсы там всплывают постоянно, причем на самом высоком уровне, напомнил он.

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер, обвиняемый в мошенничестве при закупках электронных браслетов, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 2017 год Фото: ТАСС/Михаил Почуев

— Совсем недавно из тюрьмы вышел бывший директор службы в 2009–2012 годах генерал-полковник Александр Реймер. Он был осужден за злоупотребления при закупке электронных браслетов (Реймер был осужден в 2017 году на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд рублей, а в феврале 2020-го вышел по УДО. — «Известия»), — рассказал глава комитета.

В последние годы следственные органы раскрыли несколько злоупотреблений в уголовно-исполнительной системе в разных регионах. Это связано с махинациями в сфере строительства, при премировании сотрудников и расходовании бюджетных средств по госконтрактам , отметил член СПЧ и общественного совета ФСИН Александр Брод.

— Перед законом не бывает неприкасаемых, — сказал он. — При этом обвинение должно строиться исключительно в правовой сфере, чтобы оно не воспринималось как сведение счетов и устранение неугодных.

Фото: РИА Новости

Согласно отчету главы СК Александра Бастрыкина за 2022 год, ФСИН занимает второе место в рейтинге коррупционной направленности после МВД. Против сотрудников службы в прошлом году возбуждено 206 уголовной дел, 89 из них осуждены, привел статистику Мансур Юсупов.

Внутрифсиновская структура по противодействию коррупции по сути не работает, а ее руководство само часто оказывается замешано в коррупционных скандалах, подытожил эксперт.