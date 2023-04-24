Снизили градус: «лимонадного отравителя» отправили в колонию на 15 лет

Басманный суд Москвы вынес повторный приговор «лимонадному отравителю» Мурату Сабанову — 15 лет лишения свободы. В 2019 году в парках и барах Москвы он угощал людей напитками с психотропными веществами, а когда те теряли сознание — грабил. Первый раз его осудили в 2021 году — на 16 лет колонии, но спустя несколько месяцев дело отправили на пересмотр из-за процессуальных ошибок. Пострадавшие также высказали мнение о недоработках правоохранительных органов в этом расследовании — после нескольких случае грабежа Сабунова задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде. В результате от совершил еще несколько преступлений. Психологи охарактеризовали обвиняемого как типичного корыстного человека, лишенного всяких моральных устоев.

Повторное разбирательство

Басманный суд Москвы 24 апреля повторно вынес приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, известному как «лимонадный отравитель». В 2021 году обвиняемому уже назначили 16 лет колонии строго режима, признав виновным по пяти статьям УК РФ — о разбое, разбое в особо крупном размере, краже, мошенничестве с использованием платежных карт и похищении документов.

Мурата Сабанова поймали в 2019 году — после того, как он отравил и попытался ограбить сразу трех человек. Свидетели этого вызвали полицию. По данным следствия, «охоту» Сабанов вел в районе Чистых прудов, на Хохловской площади, в парке Горка и баре «Зинзивер».

Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлении газировкой и ограблении около 30 человек на Чистых прудах, во время оглашения приговора в Басманном суде Москвы в 2021 году Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

Там он знакомился с выпивающими людьми и предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия. Некоторые из пострадавших после глотка оказывались в коме — дозу злоумышленник определял на глаз, а позже заявлял, что не осознавал, что из-за его действий люди могут умереть.

Вынесенный в 2021 году приговор спустя несколько месяцев отменили и направили на пересмотр из-за процессуальных нарушений.

Начало заседание 24 апреля 2023 года задержалось на несколько часов и проходило в закрытом режиме. В итоге суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы. Из ответа пресс-службы суда «Известиям» следует, что общее число эпизодов, за которые он получил наказание, составило 30.

При этом еще по десяти эпизодам уголовное дело было прекращено, поскольку истек срок давности преступления, добавили в Басманном суде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Гособвинение после пересмотра дела запрашивало для Сабанова 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Адвокаты подсудимого отказались комментировать «Известиям» решение суда.

Неочевидность преступления

Халатность полицейских стала главной причиной того, что уголовное дело на Сабанова возбудили не сразу, полагает пострадавшая Людмила Чижова, с которой поговорили «Известия». После знакомства с Муратом Сабановым она три дня провела в коме на аппарате искусственной вентиляции легких в критическом состоянии, а после лечилась от посттравматического синдрома.

— Когда я очнулась, многие мои моторные и двигательные функции были ограничены. Полтора месяца я передвигалась с опорой. Усилились мигрени, нарушилась память, мучила бессонница. Через две недели после выписки я снова попала в больницу — повреждение трахеи при экстренной интубации и состояние близкое к гипертоническому кризу, — рассказала Людмила Чижова.

Поскольку состава преступления на тот момент не было, врачи решили, что девушка употребляла запрещенные вещества. В ее медицинской карте так и было написано – «употребление неизвестного психотропного вещества». Анализы на токсины не брали, из-за чего вещество удалось определить только спустя два месяца, объяснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между двумя госпитализациями девушка пыталась подать заявление в УВД по Басманному району. Принесла записи камер, которые нашла в открытом доступе по запросу.

— На них видно, как Сабанов протягивает мне бутылку с жидкостью, после чего почти сразу я падаю без сознания. Но оперуполномоченный сказал, что смогут доказать только кражу, якобы невозможно обнаружить орудие причинения вреда, чтобы отнести это преступление к более серьезному рангу, — рассказала она. — Заявление в тот день у меня не приняли, а Сабанова отпустили под подписку о невыезде.

Травил наобум

В этот период и до заключения под стражу произошло еще несколько аналогичных эпизодов отравления, рассказала «Известиям» адвокат Людмилы Чижовой Оксана Опаренко.

— Она нашла в соцсетях других пострадавших и сподвигла их написать заявления в полицию. В итоге уголовное дело все-таки возбудили, — уточнила юрист.

Сабанов впоследствии признал вину и сотрудничал со следствием. Против пересмотра дела Людмила Чижова не возражала. Оба приговора она сочла справедливыми.

Заседание суда по делу об отравлении людей в Москве в 2020 году Фото: РИА Новости

— У меня не было желания отомстить Сабанову. Мне хотелось добиться справедливости для всех тех, кто пострадал от его действий. Он продолжил свои преступления даже находясь на подписке о невыезде, следовательно, для общества он был чрезвычайно опасен. И если бы дело не возбудили, жертв могло быть намного больше, — сказала она.

Общая стоимость украденного у всех пострадавших превысила 1 млн рублей. На первом суде Сабанов свою вину признал частично, он категорически отказывался признать, что кто-то тяжело пострадал. Обвиняемый настаивал, что добавлял в напитки только феназепам. Хотя, согласно материалам дела, он использовал еще и клозапин, и трамадол, при передозировке от которых возможны кома, отравление, галлюцинации, потеря памяти.

Женский типаж

Эпизоды травли людей ради кражи не обязательно предполагают наличие у отравителя какой-то психопатологии, полагает психолог Сергей Ениколопов. Для такого человека, как Сабанов, это был просто способ добиться своего и не более того.

— Складывается портрет типичного корыстного человека, лишенного всяких моральных устоев. Очевидно, что ему была абсолютно безразлична судьба его жертв, — сказал он.

Пить или не пить на улице с незнакомцем — это вопрос собственных рисков, не каждый человек способен адекватно их оценить, отметил психолог. К тому же в состоянии подпития порог бдительности снижается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Грабеж при помощи отравлений — по стилистике больше женская история, в лихие «девяностые» этим активно промышляли дамы легкого поведения, напомнил «Известиям» криминолог Лев Бертовский.

— Они знакомились с клиентами, подсыпали им клофелин и грабили. Это была целая серия преступлений. Сейчас мало кто идет на «ядовитый» грабеж, такой способ не в почете в криминальном мире, — рассказал эксперт.

При этом криминалистического определения понятия яда не существует до сих пор. И это делает квалификацию такого преступления несколько расплывчатой, уточнил эксперт.

Он добавил, что у Сабанова, вероятно, не было умысла на убийство, ему было безразлично, что произойдет с его жертвой. По счастью, никто из пострадавших не скончался, поэтому покушение на убийство ему не вменили. Но на строгость наказания это не повлияло — совокупность уголовных статей и без этого потянула на серьезный срок, заключил эксперт.