 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
Мир
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае победы на выборах
Происшествия
В Красноярске вооруженный молотком мужчина ограбил магазин
Происшествия
У Сахалина село на мель грузовое судно под флагом Либерии
Общество
Вильфанд назвал понедельник самым теплым днем апреля в Москве
Происшествия
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 балла
Мир
NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года
Мир
DM сообщила об отправке более 100 спецназовцев для эвакуации британцев из Судана
Происшествия
ФСБ обвинила замначальника лаборатории оружейного завода «Промтехнология» в госизмене
Мир
Офис Зеленского запланировал летом получить алгоритм по вхождению в состав НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве и области в субботу
Общество
Глава МАГАТЭ Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе Запорожской АЭС
Мир
Зеленский запретил присваивать географическим объектам связанные с РФ названия
/

Игра в фараона: арестован предполагаемый организатор финансовой пирамиды

MMK Investment обещала вкладчикам небывалые проценты
Фото: Getty Images/Max Zolotukhin
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нагатинский суд Москвы 18 апреля заключил под стражу одного из фигурантов расследования деятельности фирмы ММК Investment. Обманутых вкладчиков больше сотни, среди них пенсионеры. Особенностью схемы было специально разработанное приложение для смартфона, в котором клиенты видели, как их «инвестиции» растут чуть не в геометрической прогрессии. Но прибыль отображалась лишь на дисплее. Кто стоит за грандиозным обманом в духе МММ, разбирались «Известия».

Один процент в сутки

История MMK Investment началась с яркой и дорогой рекламной кампании. Организация позиционировала себя как инвестиционная цифровая платформа с возможностью осуществления банковских операций.

— Инвестору (это могла быть компания или физическое лицо) предлагалось создать «диверсифицированный портфель», который работал бы на него, — объясняет суть криминальной схемы координатор проекта «Православная экспертиза» Руслан Мильченко. — Сулили баснословную прибыль до 1% от вклада за сутки. Такую щедрость сотрудники акционерного общества «Все инвестиции» (ему принадлежит наименование MMK Investment) объясняли тем, что компания, в свою очередь, кредитует малый и средний бизнес России под высокий процент.

Поле чудес в мобильном телефоне

123

Фото: скриншот

Каждый клиент пирамиды видел, как растут его средства, в режиме реального времени — MMK Investment предоставляла «инвесторам» специальное приложение. Вот только увеличивался капитал исключительно виртуально — внесенные в кассу сбережения попадали на сторонние счета и выводились практически бесследно, утверждает представитель пострадавших Мильченко. В реальности АО «Все инвестиции» и связанная с ним платформа MMK Investment не располагали лицензией на ведение финансовой и банковской деятельности.

— Деньги от граждан принимались без должного бухгалтерского оформления, как наличными, так и переводами на банковские счета. Единственным подтверждением связи человека с компанией был личный кабинет в приложении.

«Их цель — подвести заемщика к неисполнению договора»
Представитель ЦБ Валерий Лях — о взрывном росте числа нелегальных кредиторов и перспективах законопроекта о защите граждан от финпирамид

По правилу классической финансовой пирамиды участники должны были привести в проект соседа, брата, друга, чтобы получить еще большую выгоду. Главными действующими лицами на этапах вовлечения клиентов в пирамиду были, по словам потерпевших, Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. Также в показаниях фигурирует Наталья Назарова и некие Галина и Давид.

сходка вкладчиков пирамиды
Фото: скриншот

Нас обокрали

Бурная деятельность платформы активно развивалась с начала 2021 года до конца лета. Но уже к осени 2021 года мыльный пузырь лопнул.

— Месяца три-четыре мы получали какие-то деньги, потом в августе пошли слухи, что компания сворачивает свою деятельность, — рассказывает пострадавший от действий MMK Investments представитель малого бизнеса. — Мы приехали в офис на Бауманской улице в Москве в конце августа, он оказался закрытым. А 11 сентября Бисембай нас всех собрал и объявил, что его обманули, а деньги все со счетов списали.

Уголовное дело было возбуждено не сразу — всё выглядело как гражданско-правовой конфликт. Сложно было подтвердить сам факт ущерба — расписки о получении средств отсутствовали, чеков не выдавали. Люди были убеждены, что личные данные в приложении — железная гарантия обязательств MMK Investment перед ними.

Был бы вывод: под прицел создателей криптопирамид попали релоканты
Как мошенники заманивают россиян в такие проекты и что поможет распознать угрозу

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено лишь в сентябре прошлого года. В середине апреля в Екатеринбурге удалось задержать Абдукаликова. Он был доставлен в столицу и арестован Нагатинским райсудом.

люди смотрят в свои смартфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мужчина вину не признал. Обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщила «Известиям» старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Татьяна Максименко.

Не строй под стрелой: создателей финпирамид предложили сажать на 12 лет
В Госдуму внесли законопроект, вдвое ужесточающий наказание за мошеннические инвестпроекты

Профессиональный должник

Абдукаликов родился в небольшом селе Куйбышевской (ныне Самарской) области. По данным налоговой службы, он числится бывшим совладельцем нескольких торговых фирм — «Лидерсталь», «Металлопрокат», «ТП Стройград» (ликвидирована по решению ФНС). Также он занимал пост президента Федерации спортивной борьбы казахша курес.

Стоит сразу заметить, что дела у предпринимателя Абдукаликова уже давно идут неважно — по данным ФССП, к нему накопились вопросы у приставов в Оренбургской области и Краснодарском крае. Без учета исполнительского сбора он задолжал свыше 23 млн рублей, в отношении него ведутся десятки исполнительных производств. Причем по самым крупным денежным претензиям (их рассматривал Бузулукский райсуд Оренбургской области) процесс взыскания тянется еще с 2012 года.

Бисембай Абдукаликов, подозреваемый в основании крупной финансовой пирамиды «ММК Инвестмент»

Бисембай Абдукаликов, подозреваемый в основании крупной финансовой пирамиды «ММК Инвестмент»

Фото: скриншот

Учредителем АО «Все инвестиции» значится компания «Фактор Инвест», которая, в свою очередь, была ликвидирована в феврале текущего года. Ее руководителем числится Алексей Коновалов — установочные данные этого человека неоднократно менялись в отчетных документах. То из фамилии исчезала одна согласная, то буквы пропадали из имени, менялось и отчество. Со стороны может сложиться впечатление, что за одним ИНН стоят разные люди. Случайными были такого рода ошибки или злонамеренными, судить сложно, но путаница часто мешает, например, своевременно взыскать с человека долг, привлечь к суду и так далее. Обилие связанных с этим человеком фирм может свидетельствовать о его формальной роли в их управлении. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Коновалов в разное время был руководителем 431 и совладельцем 270 предприятий по всей России.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023