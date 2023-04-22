Игра в фараона: арестован предполагаемый организатор финансовой пирамиды

Нагатинский суд Москвы 18 апреля заключил под стражу одного из фигурантов расследования деятельности фирмы ММК Investment. Обманутых вкладчиков больше сотни, среди них пенсионеры. Особенностью схемы было специально разработанное приложение для смартфона, в котором клиенты видели, как их «инвестиции» растут чуть не в геометрической прогрессии. Но прибыль отображалась лишь на дисплее. Кто стоит за грандиозным обманом в духе МММ, разбирались «Известия».

Один процент в сутки

История MMK Investment началась с яркой и дорогой рекламной кампании. Организация позиционировала себя как инвестиционная цифровая платформа с возможностью осуществления банковских операций.

— Инвестору (это могла быть компания или физическое лицо) предлагалось создать «диверсифицированный портфель», который работал бы на него, — объясняет суть криминальной схемы координатор проекта «Православная экспертиза» Руслан Мильченко. — Сулили баснословную прибыль до 1% от вклада за сутки. Такую щедрость сотрудники акционерного общества «Все инвестиции» (ему принадлежит наименование MMK Investment) объясняли тем, что компания, в свою очередь, кредитует малый и средний бизнес России под высокий процент.

Поле чудес в мобильном телефоне

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Каждый клиент пирамиды видел, как растут его средства, в режиме реального времени — MMK Investment предоставляла «инвесторам» специальное приложение. Вот только увеличивался капитал исключительно виртуально — внесенные в кассу сбережения попадали на сторонние счета и выводились практически бесследно, утверждает представитель пострадавших Мильченко. В реальности АО «Все инвестиции» и связанная с ним платформа MMK Investment не располагали лицензией на ведение финансовой и банковской деятельности.

— Деньги от граждан принимались без должного бухгалтерского оформления, как наличными, так и переводами на банковские счета. Единственным подтверждением связи человека с компанией был личный кабинет в приложении.

По правилу классической финансовой пирамиды участники должны были привести в проект соседа, брата, друга, чтобы получить еще большую выгоду. Главными действующими лицами на этапах вовлечения клиентов в пирамиду были, по словам потерпевших, Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. Также в показаниях фигурирует Наталья Назарова и некие Галина и Давид.

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Нас обокрали

Бурная деятельность платформы активно развивалась с начала 2021 года до конца лета. Но уже к осени 2021 года мыльный пузырь лопнул.

— Месяца три-четыре мы получали какие-то деньги, потом в августе пошли слухи, что компания сворачивает свою деятельность, — рассказывает пострадавший от действий MMK Investments представитель малого бизнеса. — Мы приехали в офис на Бауманской улице в Москве в конце августа, он оказался закрытым. А 11 сентября Бисембай нас всех собрал и объявил, что его обманули, а деньги все со счетов списали.

Уголовное дело было возбуждено не сразу — всё выглядело как гражданско-правовой конфликт. Сложно было подтвердить сам факт ущерба — расписки о получении средств отсутствовали, чеков не выдавали. Люди были убеждены, что личные данные в приложении — железная гарантия обязательств MMK Investment перед ними.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено лишь в сентябре прошлого года. В середине апреля в Екатеринбурге удалось задержать Абдукаликова. Он был доставлен в столицу и арестован Нагатинским райсудом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мужчина вину не признал. Обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщила «Известиям» старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Татьяна Максименко.

Профессиональный должник

Абдукаликов родился в небольшом селе Куйбышевской (ныне Самарской) области. По данным налоговой службы, он числится бывшим совладельцем нескольких торговых фирм — «Лидерсталь», «Металлопрокат», «ТП Стройград» (ликвидирована по решению ФНС). Также он занимал пост президента Федерации спортивной борьбы казахша курес.

Стоит сразу заметить, что дела у предпринимателя Абдукаликова уже давно идут неважно — по данным ФССП, к нему накопились вопросы у приставов в Оренбургской области и Краснодарском крае. Без учета исполнительского сбора он задолжал свыше 23 млн рублей, в отношении него ведутся десятки исполнительных производств. Причем по самым крупным денежным претензиям (их рассматривал Бузулукский райсуд Оренбургской области) процесс взыскания тянется еще с 2012 года.

Бисембай Абдукаликов, подозреваемый в основании крупной финансовой пирамиды «ММК Инвестмент» Фото: скриншот