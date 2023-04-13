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Срок и лечение: пожизненный приговор Галявиеву может быть неокончательным

У осужденного за убийства в казанской гимназии остался шанс сменить колонию на психиатрическую больницу, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу с многочисленными жертвами в Казани, имеет шансы избежать пожизненного заключения и вместо этого отправиться на принудительное лечение, заявили «Известиям» юристы. Причина в том, что в уголовном деле есть две взаимоисключающие экспертизы, одна из них признала преступника невменяемым. Теоретически это может стать основанием для пересмотра приговора, полагают эксперты. Утром 13 апреля Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку и выплате 22 млн рублей компенсации потерпевшим. В мае 2021 года он устроил стрельбу в одной из гимназий Казани, убил девять человек и ранил 23. Родители погибших детей и гособвинитель сочли приговор — максимальный из возможных — справедливым.

Пожизненное и 22 миллиона

В четверг, 13 апреля, Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. В мае 2021 года он устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек — семеро детей и две учительницы — погибли. Еще 23 человека, из них 20 детей, получили ранения.

Как установило следствие, 19-летний преступник проник в школу, где сам когда-то учился, через пост охраны. Он открыл огонь сначала на первом, затем на других этажах и привел в действие самодельное взрывное устройство.

Расследование длилось почти полтора года. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 139 из них причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре.

Оглашение приговора Ильназу Галявиеву, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Оглашение приговора Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Судебный процесс начался в ноябре 2022 года. На предпоследнем заседании прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил для Галявиева пожизненное заключение с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующего срока — в исправительной колонии особого режима.

Тюремное наказание применяется в отношении особо опасных рецидивистов а также осужденных за терроризм, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон самолета, поезда или водного судна, захват власти, пояснил «Известиям» адвокат Московской городской палаты адвокатов Алексей Якушкин.

Условия в тюрьме более строгие, чем в колонии, где есть территория, по которой можно гулять, во многих — магазин, клуб, библиотека и даже спортивные площадки.

Во время судебных заседаний Галявиев держался закрыто, почти всегда молчал. Но с журналистами вел себя эксцентрично — выгонял из зала, запрещал себя снимать, а на одном из последних заседаний нецензурно выругался и презрительно показал средний палец.

Ильназ Галявиев во время оглашения приговора 

Ильназ Галявиев во время оглашения приговора

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Еще до приговора обвиняемый заявил, что постарается выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда. Для этого он пообещал написать книгу и направить доход от публикации пострадавшим. Свою вину Галявиев полностью признал и попросил суд не отправлять его к тюрьму на первые пять лет заключения, а заменить и их на колонию. С его слов, он стал сотрудничать со следствием, чтобы получить хоть какое-то снисхождение.

В итоге суд приговорил его к отбыванию всего срока в колонии. После известия об этом Галявиев заплакал. Из запрошенных потерпевшими 120 млн рублей компенсации суд постановил выплатить 22 млн.

Галявиев признан виновным в совершении преступлений по пяти статьям: убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении, приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении чужого имущества. Последнюю статью государственный адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов просил исключить. С его слов, у Галявиева не было умысла уничтожить имущество школы. Однако суд не счел этот довод убедительным.

«Это то, что он заслужил»

Накануне приговора адвокат просил суд освободить Галявиева от уголовной ответственности и назначить ему принудительное лечение. Вопрос его вменяемости не закрыт, считает он. Первая экспертиза института имени Сербского обнаружила у Галявиева шизофрению и признала невменяемым. Вторая экспертиза в городской больнице Санкт-Петербурга нашла у обвиняемого шизоидное расстройство личности, но признала вменяемым и осознающим свои действия в момент стрельбы.

Здание гимназии № 175 в Казани в день стрельбы

Здание гимназии № 175 в Казани в день стрельбы, май 2021 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Результаты психолого-психиатрических экспертиз действительно могут отличаться друг от друга, сказал «Известиям» врач-психиатр, психотерапевт Сергей Бесчастнов. Повторное обследование могло быть назначено для верификации первой проверки. Но человек с психическим расстройством не смог бы после приступа на протяжении долгого времени вести себя спокойно и рационально, как это делал Галявиев, полагает эксперт.

Сам преступник, который ранее называл себя Богом, к концу процесса отказался от своих слов.

— Богом не был и таковым себя не считаю, — заявил он, выступая с последним словом.

Его адвокат просил о смягчении запрошенного гособвинением наказания, назвав его чрезмерно суровым. Он предлагал учесть раскаяние обвиняемого, его извинения и содействие следствию. Но на фоне масштаба преступления, ставшего настоящей трагедией для Татарстана и всей страны, суд не счел эти обстоятельства весомыми.

Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение

Медики и сотрудники МЧС во время транспортировки пострадавших при стрельбе в школе № 175 на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву на лечение, май 2021 года

Фото: ТАСС/МЧС России

Основным мотивом совершенного преступления гособвинение считает увлечение Галявиева идеологией одного из деструктивных движений. Сам он ранее говорил об обиде на школу и родителей, но потерявшие детей родители не могут принять такое объяснение.

— Мы похоронили своих детей. Если у него была обида, то при чем тут наши дети? В чем они перед ним провинились? — спрашивает учительница родного языка и литературы гимназии и мама одного из погибших детей Алина Зарипова.

Приговор она назвала справедливым.

— Это то, что он заслужил, — сказала «Известиям» учительница.

Пожизненный срок в России — это высшая мера наказания, поскольку на смертную казнь введен мораторий, пояснило гособвинение.

казань
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Итоговым решением мы довольны, наказание считаем справедливым, оснований для обжалования пока не видим, — заявил прокурор.

К «Черному дельфину»

В колонии, в которой будет сидеть Галявиев, отбывают наказание особо опасные преступники, пояснил «Известиям» представитель гособвинения.

— Будет ли это «Черный дельфин» (колония особого режима в Оренбургской области. — «Известия») или иное учреждение, пока никто не знает, приговор еще могут обжаловать. Но таких колоний в России несколько, — уточнил прокурор.

Осужденные на пожизненное заключение в камерах размещаются, как правило, не более чем по два человека. А если возникает угроза сокамерникам, их могут перевести в одиночную камеру, пояснил адвокат Алексей Якушкин.

Он уточнил, что Галявиев будет нести ответственность всем принадлежащим ему имуществом: часть его заработка в колонии будет уходить в счет компенсации. Но даже если суд сочтет впоследствии, что он не осознавал общественную опасность своих действий из-за психического заболевания, это всё равно не освободит его от обязанности возместить вред.

колония
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Кроме того, такой долг суд может возложить на трудоспособных родителей осужденного, — пояснил Алексей Якушкин.

При этом у Галявиева есть шанс освободиться, пусть и не скоро.

— Через 25 лет он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. И если суд признает, что он не нуждается в дальнейшем наказании, может его прошение удовлетворить, — подчеркнул юрист.

Но Алексей Якушкин не исключил, что суд второй инстанции, если приговор будет обжалован, даст иную оценку двух взаимоисключающих заключений психиатрических экспертиз. Поэтому шанс отправиться на лечение вместо колонии у Галявиева сохраняется, считает эксперт.

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