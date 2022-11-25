Спусковой урок: почему в России повторяются трагедии со стрельбой
Трагедия, случившаяся 24 ноября в Крымске, где по вине местного жителя, устроившего стрельбу, погибли три человека, доказала необходимость ужесточения не только контроля за оборотом оружия, но и надзора за исполнением этого закона, заявили «Известиям» в комитете Госдумы по безопасности. Как рассказали эксперты, сейчас медицинские справки для получения лицензии по-прежнему делают для галочки. В результате страдают ни в чем не повинные люди. Необходимо обеспечить непрерывную передачу информации о психическом состоянии владельца оружия правоохранительным органам, полагают специалисты. Тогда удастся избежать новых ЧП.
Всё было официально
Согласно последним данным, днем в четверг, 24 ноября, житель Крымска Владимир Жиров застрелил охранника торгового центра «Славянский» и двух сотрудников офиса МЦ «Здоровье». Еще одного прохожего он серьезно ранил, сейчас пострадавший в больнице. После этого Жиров доехал до дома своего сына и в автомобиле покончил с собой.
Мужчина, открывший стрельбу, владел оружием официально. У него была лицензия, действие которой истекает только в 2024 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. С 2019 года Владимир Жиров владел гладкоствольным охотничьим ружьем. Раньше в поле зрения правоохранителей житель Крымска не попадал.
Нападение Владимира Жирова на сотрудника торгового центра «Славянский»
В июне 2022 года в России вступил в силу закон, повышающий госконтроль за оружием. Согласно ему, лицензию на владение не могут получить люди с неснятой судимостью, дважды судимые граждане, а также все россияне моложе 21 года. Кроме того, владельцев оружия обязали предоставлять правоохранителям доступ к местам его хранения и само оружие для осмотра.
К этому же пакету мер относится 313-ФЗ от 2 июля 2021 года, который вступил в силу 1 марта 2022-го. По нему вводится основание для отказа в выдаче лицензии на оружие по медицинским противопоказаниям, а также механизм взаимодействия Росгвардии с медорганизациями.
Сейчас законодательные изменения, которые появились в этом году, проходят проверку временем — складывается правоприменительная практика. Закон еще будет совершенствоваться, считает зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Торговый центр «Славянский»
— Я не исключаю, что впоследствии законодательство будет идти в направлении непрерывного контроля за обладателями оружия. Информация о состоянии психического здоровья человека должна поступать регулятору в режиме онлайн. Например, человек обращается к врачу из-за проблем с наркотиками. Врач тут же передает информацию в органы правопорядка, и они принимают решение об отзыве лицензии. Или владелец оружия совершил несколько административных нарушений, регулятор может принять решение на основе этих данных. Мониторинг должен быть постоянным, а не периодическим. Так трагедий станет меньше, — убежден он.
Липовые справки
Обязательное переосвидетельствование у психиатра и нарколога владельцы оружия должны проходить раз в пять лет, проверка его хранения происходит раз в год, сообщил «Известиям» представитель Союза охотников России Андрей Баринов.
— Если Жиров получил лицензию в 2019-м, то медкомиссию он должен был проходить в 2024 году. Но и такие проверки часто проходят формально, ради бумажки, — полагает он.
Прибытие полиции на место происшествия
Ответственность за происшествие лежит не только на самом преступнике, но и на медкомиссии, которая его проверяла, и на органах, которые выдали лицензию, считает председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко.
— Несмотря на ужесточение законодательства о владении оружием, на местах, к сожалению, сохраняется кумовство. То есть за подарки или «по знакомству» люди закрывают глаза на поддельные справки и другие явные нарушения. Особенно этим грешат в маленьких городах. Поэтому обязательно должны быть проверки любого оружия: от травматического до стрелкового. Контроль необходим и за медицинским освидетельствованием. Человека с неустойчивой психикой хороший психиатр определит с легкостью. Но зачастую эти проверки носят формальный характер, — отметила она.
Сейчас число подобных происшествий могло возрасти и из-за общего тревожного состояния в обществе. Но здоровый человек не пойдет стрелять в людей на улице, а неадекват с оружием — это по-настоящему страшно, добавила Марина Галюченко.
— Именно поэтому нужно ужесточать и закон, и надзор за его исполнением. Пока гайки закручивают только в одном звене системы, трагедии так и будут происходить, — подчеркнула эксперт.
Квартирный вопрос
Причиной случившегося в Крымске могла стать бытовая ссора. По данным Telegram-канала «112», Владимир Жиров проиграл суд бывшей супруге Галине. Мужчина считал, что ему должна была перейти семейная недвижимость. Суд претензии бывшего мужа отклонил.
Разъяренный этим фактом, Жиров начал преследовать женщину сразу после заседания, которое закончилось в 15:15. Она успела забежать в торговый центр и попросить помощи у охранников. Один из них заступился за нее, но Жиров достал оружие и выстрелил в него несколько раз. Затем преступник выбежал на улицу, где серьезно ранил случайного прохожего.
Прохожие на месте происшествия
Предполагается, что в 16:40 Жиров поехал на улицу Комарова, где находился дом, за который он судился. Зашел в офис МЦ «Здоровье» и открыл стрельбу по сотрудникам, погибли двое.
После он вышел из офиса и начал стрелять по окнам дома сына, Юрия Жирова. Тот вызвал полицию. Позже преступник покончил с собой.
В общей сложности Жиров сделал около 40 выстрелов из охотничьего ружья «Ланкастер», а в ходе обысков у него нашли нож и несколько патронов, которые он не использовал, пишет «112». Управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного.