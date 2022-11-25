Спусковой урок: почему в России повторяются трагедии со стрельбой

Трагедия, случившаяся 24 ноября в Крымске , где по вине местного жителя, устроившего стрельбу, погибли три человека, доказала необходимость ужесточения не только контроля за оборотом оружия, но и надзора за исполнением этого закона , заявили «Известиям» в комитете Госдумы по безопасности. Как рассказали эксперты, сейчас медицинские справки для получения лицензии по-прежнему делают для галочки . В результате страдают ни в чем не повинные люди. Необходимо обеспечить непрерывную передачу информации о психическом состоянии владельца оружия правоохранительным органам , полагают специалисты. Тогда удастся избежать новых ЧП.

Всё было официально

Согласно последним данным, днем в четверг, 24 ноября, житель Крымска Владимир Жиров застрелил охранника торгового центра «Славянский» и двух сотрудников офиса МЦ «Здоровье». Еще одного прохожего он серьезно ранил , сейчас пострадавший в больнице. После этого Жиров доехал до дома своего сына и в автомобиле покончил с собой.

Мужчина, открывший стрельбу, владел оружием официально. У него была лицензия, действие которой истекает только в 2024 году . Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. С 2019 года Владимир Жиров владел гладкоствольным охотничьим ружьем. Раньше в поле зрения правоохранителей житель Крымска не попадал.

Спусковой урок Нападение Владимира Жирова на сотрудника торгового центра «Славянский» Фото: камеры видеонаблюдения

В июне 2022 года в России вступил в силу закон, повышающий госконтроль за оружием . Согласно ему, лицензию на владение не могут получить люди с неснятой судимостью, дважды судимые граждане, а также все россияне моложе 21 года. Кроме того, владельцев оружия обязали предоставлять правоохранителям доступ к местам его хранения и само оружие для осмотра.

К этому же пакету мер относится 313-ФЗ от 2 июля 2021 года, который вступил в силу 1 марта 2022-го. По нему вводится основание для отказа в выдаче лицензии на оружие по медицинским противопоказаниям, а также механизм взаимодействия Росгвардии с медорганизациями.

Сейчас законодательные изменения, которые появились в этом году, проходят проверку временем — складывается правоприменительная практика . Закон еще будет совершенствоваться, считает зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Спусковой урок Торговый центр «Славянский» Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Я не исключаю, что впоследствии законодательство будет идти в направлении непрерывного контроля за обладателями оружия. Информация о состоянии психического здоровья человека должна поступать регулятору в режиме онлайн . Например, человек обращается к врачу из-за проблем с наркотиками. Врач тут же передает информацию в органы правопорядка, и они принимают решение об отзыве лицензии. Или владелец оружия совершил несколько административных нарушений, регулятор может принять решение на основе этих данных. Мониторинг должен быть постоянным, а не периодическим. Так трагедий станет меньше, — убежден он.

Липовые справки

Обязательное переосвидетельствование у психиатра и нарколога владельцы оружия должны проходить раз в пять лет, проверка его хранения происходит раз в год, сообщил «Известиям» представитель Союза охотников России Андрей Баринов.

— Если Жиров получил лицензию в 2019-м, то медкомиссию он должен был проходить в 2024 году. Но и такие проверки часто проходят формально, ради бумажки , — полагает он.

Спусковой урок Прибытие полиции на место происшествия Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ответственность за происшествие лежит не только на самом преступнике, но и на медкомиссии, которая его проверяла, и на органах, которые выдали лицензию , считает председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко.

— Несмотря на ужесточение законодательства о владении оружием, на местах, к сожалению, сохраняется кумовство. То есть за подарки или «по знакомству» люди закрывают глаза на поддельные справки и другие явные нарушения . Особенно этим грешат в маленьких городах. Поэтому обязательно должны быть проверки любого оружия: от травматического до стрелкового. Контроль необходим и за медицинским освидетельствованием. Человека с неустойчивой психикой хороший психиатр определит с легкостью. Но зачастую эти проверки носят формальный характер, — отметила она.

Сейчас число подобных происшествий могло возрасти и из-за общего тревожного состояния в обществе. Но здоровый человек не пойдет стрелять в людей на улице , а неадекват с оружием — это по-настоящему страшно, добавила Марина Галюченко.

Спусковой урок Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Именно поэтому нужно ужесточать и закон, и надзор за его исполнением. Пока гайки закручивают только в одном звене системы, трагедии так и будут происходить, — подчеркнула эксперт.

Квартирный вопрос

Причиной случившегося в Крымске могла стать бытовая ссора . По данным Telegram-канала «112», Владимир Жиров проиграл суд бывшей супруге Галине. Мужчина считал, что ему должна была перейти семейная недвижимость . Суд претензии бывшего мужа отклонил.

Разъяренный этим фактом, Жиров начал преследовать женщину сразу после заседания, которое закончилось в 15:15. Она успела забежать в торговый центр и попросить помощи у охранников . Один из них заступился за нее, но Жиров достал оружие и выстрелил в него несколько раз. Затем преступник выбежал на улицу, где серьезно ранил случайного прохожего.

Спусковой урок Прохожие на месте происшествия Фото: ИЗВЕСТИЯ

Предполагается, что в 16:40 Жиров поехал на улицу Комарова, где находился дом, за который он судился. Зашел в офис МЦ «Здоровье» и открыл стрельбу по сотрудникам, погибли двое.

После он вышел из офиса и начал стрелять по окнам дома сына, Юрия Жирова. Тот вызвал полицию. Позже преступник покончил с собой.