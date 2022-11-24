В МВД сообщили подробности происшествия со стрельбой в Крымске

Среди погибших при стрельбе в Крымске — два работника медицинского центра на улице Комарова, в котором мужчина открыл огонь. О подробностях произошедшего рассказали 24 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, мужчина 1956 года рождения сначала открыл стрельбу около 17:00 (время совпадает с мск) в этом медцентре, в результате которого два ее сотрудника получили смертельные ранения.

После этого он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, в результате чего один человек скончался на месте, а еще один получил тяжелое ранение. После этого стрелявший свел счеты с жизнью.

В ведомстве также отметили, что причиной произошедшего мог стать бракоразводный процесс стрелявшего.

Источник «Известий» также сообщал, что этот мужчина начал преследовать свою бывшую супругу после того, как проиграл ей судебный процесс. Когда он пытался застрелить ее, на защиту женщины встал прохожий, но был убит. Это произошло около торгового центра «Славянский» по улице Синева.

На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор. По факту стрельбы организована проверка, причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

О стрельбе в Крымске ранее в четверг сообщили очевидцы, засняв произошедшее. Включая стрелявшего, общее количество погибших — четыре человека.