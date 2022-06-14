Обычные подозреваемые: порядок получения лицензии на оружие усложнят

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает проверку покупателей огнестрельного оружия. Он предполагает, что всех кандидатов на получение соответствующей лицензии будут проверять в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. Оружие не дадут тем, кто причастен к организованной преступности или намерен использовать его «в противоправных целях». Ряд формулировок вызывает сомнения у опрошенных «Известиями» экспертов. Помогут ли поправки предотвратить трагические случаи и насколько реализуем предлагаемый порядок, разбирались «Известия».

Почему ужесточают выдачу лицензии

Авторами проекта закона стали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный. Всех, кто хочет получить лицензию на оружие, предлагается проверять «силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности».

— Если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных, преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие , — заявил Хинштейн.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил «Известиям», что документ надеются принять уже в весеннюю сессию, которая продлится до 31 июля.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он входит в пакет инициатив, которые направлены на усиление госконтроля за оборотом оружия . В него включают 231-ФЗ от 28 июня 2021 года, который исключает владение огнестрельным оружием для граждан младше 21 года, а также россиян со снятой и погашенной судимостью за ряд преступлений и др. Этот документ вступит в силу 29 июня.

Обычные подозреваемые Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Справка «Известий» К этому же пакету мер относится 313-ФЗ от 2 июля 2021 года, который вступил в силу 1 марта. По нему вводится основание для отказа в получении оружия по медицинским противопоказаниям, а также механизм взаимодействия Росгвардии с медорганизациями. Кроме того, по закону 281-ФЗ от 1 июля 2021 года уже ужесточена уголовная ответственность за преступления с незаконным оборотом оружия, а по 232-ФЗ от 28 июня 2021-го увеличены сроки давности за правонарушения в этой сфере и введена ответственность за распространение инструкций по незаконному изготовлению или переделке оружия.

Все эти меры — реакция на несколько трагических инцидентов со стрельбой в российских школах и вузах. В прошлом году в казанской гимназии № 175 стрелок из охотничьего ружья убил девять человек и ранил еще 21, а в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек и 20 пострадали. Последний инцидент — в ульяновском детсаду, где 26 апреля этого года психически больной молодой человек завладел ружьем, убил воспитательницу, двух детей, а перед этим и владельца оружия.

Количество ЧП с использованием огнестрельного оружия в России по-прежнему высоко, хотя всё же некоторое снижение есть, отмечается также в пояснительной записке. По данным Росгвардии, в 2020 году было зафиксировано 1032 таких происшествия, а за 11 месяцев 2021 года — 772. Сократилось и число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия: с 24,8 тыс. в 2020 году до чуть более 22 тыс. в 2021-м (по итогам 11 месяцев. — Ред.).

Что изменит законопроект

В закон «Об оружии» вносят изменения, которые дают дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Кроме того, появится больше причин для аннулирования ранее выданных разрешений на его хранение, ношение и использование.

Так, лицензию не получат россияне, которые, по имеющимся у правоохранительных органов данным, причастны к ОПГ, вынашивают план об использовании «оружия в противоправных (преступных)» целях или несут угрозу для государственной и общественной безопасности.

Кандидатов на приобретение оружия будут проверять органы МВД или ФСБ по законодательству об оперативно-разыскной деятельности . Порядок проведения проверок определяет правительство. На основании их результатов Росгвардия будет выносить заключение. По той же схеме смогут проверять действующих владельцев оружия.

Обычные подозреваемые Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Автор цитаты Отказ в выдаче лицензии будет действовать год. Его можно обжаловать, законность вынесенного решения может проверить и прокурор.

При этом в законопроекте прописаны исключения: проверять таким образом не будут лиц, которые проходят службу в государственных военизированных организациях, имеют воинские, специальные звания либо классные чины юстиции, а также чиновников и людей, замещающих госдолжности . Объясняется это тем, что они и так попадают под целый комплекс проверок, запретов и ограничений. Освободят от проверок и представителей коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни и промыслы.

По аналогичной схеме уже проверяют частных детективов и охранников. За последние пять лет им 274 раза отказали в выдаче лицензии, и только в 12 случаях заключения были признаны необоснованными.

Как выявлять злонамеренность

У опрошенных «Известиями» юристов возникли вопросы к законопроекту. В частности, не до конца ясны критерии, по которым будут определяться «намерения гражданина использовать оружие в противоправных целях». Старший партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский полагает, что алгоритмы проверок пропишут в ведомственных инструкциях и регламентах МВД и ФСБ.

Сейчас они основаны на сверке документов и не дают четкого представления о личности претендента, а с учетом «крайне высокой загруженности проверяющих происходит максимальная формализация процесса», отмечает собеседник. Партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Владимир Слащев также в беседе с «Известиями» указывает на «не конкретизированную формулировку».

Адвокат Владимир Слащев: Дать заключение о намерении человека в будущем совершить преступление абсурдно. Это как отказать в выдаче водительского удостоверения из-за убеждений в том, что рано или поздно человек совершит административное правонарушение на дороге

Границы «намерений совершать преступления» должны быть определены в регламенте. Возникают вопросы, какие методики исследования личности будут применяться, будут ли они очными или ограничатся анализом неких документов и материалов, рассуждает собеседник.

Обычные подозреваемые Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев также называет формулировки размытыми. По сути «намерения» — приготовление к преступлению. А в таком случае человек должен быть привлечен к ответственности и по действующему законодательству: поправка просто дублирует положения УК РФ, отмечает он.

Сложно представить ситуацию, при которой такая информация вскроется при проверке, замечает лидер организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

— И если в интересах государства нужно, чтобы вы не знали, что за вами приглядывают, а вам выдают справку об отказе в получении оружия по оперативной информации, это как минимум странно , — сказал он «Известиям».

При этом Ванеев считает, что выдача лицензии на основе оперативно-разыскных мероприятий нарушает презумпцию невиновности . Опротестовать в суде такое заключение будет крайне сложно, так как полученная в ходе них информация носит гриф «секретно», считает он.

Депутат Госдумы, один из авторов инициативы Анатолий Выборный, полагает, что формулировки в законопроекте достаточно ясны и понятны. Впрочем, законодатели готовы доработать документ, если будут представлены убедительные доводы. Он также уверен, что формализма при проведении проверок не будет.

Львиную долю правонарушений, совершенных с оружием, можно было бы предотвратить, подчеркивает парламентарий. Для этого нужно устранить пробел, из-за которого у правоохранительных органов не запрашивают информацию о претенденте на лицензию.

Автор цитаты — И вы помните про школьных стрелков, которые неоднократно высказывались в интернете о том, что они, если обобщить, не любят людей, хотели бы с кем-то посчитаться или кому-то подражают, — сказал депутат. — Такие несовершеннолетние в поле зрения попадают, можно быстро принимать по ним решение.

Профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Сергей Старостин также не видит проблем в формулировках, но замечает, что они очень громоздки — например, первое предложение дополнения (ч. 24 ст. 13) не уместилось на целую страницу, «в связи с чем представляется сложным для уяснения».

— Поддерживая законодателя в стремлении ужесточить право приобретать оружие, считаем необходимым исключить в формулировках возможность административного усмотрения , — добавил он также в беседе с «Известиями», комментируя законопроект.

Усложнит ли это работу МВД и ФСБ

Сергей Узденский полагает, что новый порядок увеличит объем работы со справками, отчетами для сотрудников ответственных органов, а это, в свою очередь, может увеличить сроки принятия решений . С ним согласен Владимир Слащев, который замечает, что для реализации поправок потребуются выделить либо новых сотрудников в правоохранительных органов, либо увеличить нагрузку на действующих.

При этом он соглашается, что правоохранительным органам стоит уделять «особое внимание анализу контента в социальных сетях» , что показал и случай с Галявиевым — стрелком из Казани.

— Предположу, что новый порядок будет предусматривать анализ социальных сетей и в целом активности в сети «Интернет» для дачи вышеуказанного заключения , — сказал Слащев. — Но как в таком случае будут обстоять дела с анонимными/скрытыми страницами в соцсетях — предположить затруднительно. Объективность анализа информации пропорциональна времени, затраченному на этот анализ. Это тоже указывает на увеличение нагрузки на ведомства.

Обычные подозреваемые Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

ФСБ и ранее проводила проверки в отношении возможных правонарушителей, в этой части законопроект ничего в корне не поменяет, отмечает адвокат Екатерина Чернышева.

Анатолий Выборный отмечает, что штатная численность сотрудников МВД и ФСБ не будет увеличиваться из-за нового порядка проверок, не потребуется и дополнительных средств: у тех, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, и так имеются необходимые данные. Главным в законопроекте он называет «мощную превенцию» для тех, кто потенциально хочет получить оружие для совершения преступления.

Профессор МГЮА Сергей Старостин также считает, что нагрузка на органы не увеличится, просто будет получено дополнительное основание не выдавать лицензии на приобретение оружия. « Это тот случай, когда лучше не выдать лицензию законопослушному гражданину, чем выдать потенциальному правонарушителю », — уверен он.

Автор цитаты На момент публикации материала в МВД и ФСБ не ответили на запрос «Известий» о том, увеличится ли нагрузка на ведомства в случае принятия законопроекта.

Будут ли меры эффективными

Адвокат Александр Иноядов считает эффективность законопроекта сомнительной. Критерии, по которым органы МВД или ФСБ должны прийти к соответствующим выводам, «не подлежат правовой оценке» в связи с закрытостью информации об оперативно-разыскной деятельности, объясняет он.

— Это обстоятельство позволит без достаточного обоснования принимать решения об отказе в выдаче лицензий , — говорит он «Известиям». — Эффективность предлагаемых мер зависит не столько от содержания правовых норм, сколько от качественного и надлежащего осуществления проверок граждан по соответствующим учетам и критериев отнесения граждан к указанным категориям лиц.

Он предположил, что с новыми правилами, например, все ранее судимые лица за групповые преступления — в том числе те, у кого была погашена судимость, могут получить «отрицательное» заключение.

Обычные подозреваемые Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Предлагаемые меры будут эффективны лишь в случае, если проверяющие не будут ограничиваться формальным получением справок, а будут непосредственно мониторить соцсети кандидата, выявлять круг его контактов и сферы интересов, самостоятельно опрашивать родственников, соседей и коллег по работе на предмет склонности лица к девиантному поведению и т.д., — добавляет Сергей Узденский.

Автор цитаты Адвокат Каро Жамкочян отмечает, что все вводимые ужесточения могут положительно сказаться на регулировании оборота оружия, однако обращает внимание на необходимость и других мер, например, по охране школ.

Механизм выдачи заключений, о котором говорится в законопроекте, «потребует либо глубокой проработки с акцентом на психологический портрет современного гражданского человека, либо просто станет непреодолимым препятствием для получения оружия гражданским лицом», полагает Владимир Слащев.